Zavar a túlzottdeficit-eljárás körül: a magyar kormány felfüggesztésről beszél, Brüsszel pontosít

A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, hogy az Európai Bizottság javasolja a Magyarországgal szemben indított túlzottdeficit-eljárás felfüggesztését, de a Bizottság a Portfolio megkeresésére egyértelműsítette: nem az eljárás lezárásáról, hanem a korlátozó intézkedések átmeneti szüneteltetésről van szó. A brüsszeli testület úgy látja, hogy Magyarország a védelmi kiadások növekedése mellett is megfelelő lépéseket tett a hiány csökkentésére, így egyelőre nem szükséges további szigorítás. Az eljárás viszont továbbra is érvényben marad, a megfigyelés folytatódik, és bármikor újra aktiválható, ha a Tanács elfogadja a javaslatot. A Bizottság értékelése így inkább óvatos elismerés, mint végleges felmentés.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteken közleményt adott ki, amely szerint az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az uniós pénzügyminiszterek tanácsa (ECOFIN) függessze fel a Magyarországgal szemben tavaly ősszel megindított túlzottdeficit-eljárást (EDP). Azt állítják, hogy Brüsszelben úgy ítélik meg, hogy hazánk – a megnövekedett védelmi kiadások ellenére – hatékony lépéseket tett a költségvetési hiány csökkentése érdekében.

A Portfolio megkeresésére azonban az Európai Bizottság szóvivői szolgálata jelezte:

pontosításra van szükség, ugyanis jelenleg pusztán arról van szó, hogy Magyarország jó úton halad a hiány csökkentésében, és ezért nem szükséges az eljárás további szigorítása.

A túlzottdeficit-eljárásokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikke szabályozza. Az eljárás elindításához a Tanácsnak hivatalosan meg kell állapítania a túlzott hiány tényét (126. cikk 6. bekezdés), és ajánlásokat kell megfogalmaznia a korrekcióra (126. cikk 7. bekezdés). Ezután a Bizottság értékeli, hogy az érintett tagállam végrehajtotta-e az ajánlott lépéseket.

Amennyiben a tagállam együttműködik és érdemi korrekciót hajt végre, az eljárást felfüggeszthetik (put in abeyance), de nem zárják le: a tagállam folyamatos megfigyelés alatt marad, és az eljárás bármikor újraaktiválható, ha a vállalt költségvetési céloktól eltér.

Lényegében ebben a fázisban volt eddig is Magyarország, retorziós intézkedéseket nem vártak el, azonban megkövetelték, hogy a kormány készítsen egy középtávú fiskális strukturális tervet, amelyben a megugrott költségvetési hiány és államadósság csökkentésére vállal egy pályát. Erről februárban állapodott meg a kormány is az uniós végrehajtó testület.

Ahogy arra az NGM is kitér a közleményében, a tavaszi szemeszter keretében a Bizottság most nyolc tagállam (Belgium, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Románia és Szlovákia) költségvetési teljesítményét vizsgálta meg. Az értékelés során azt ellenőrizték, hogy a 2025-re tervezett nettó kiadásnövekedés megfelel-e a Tanács korábbi ajánlásaiban rögzített felső határoknak, valamint figyelembe vették a 2024–2025-ös időszakra vonatkozó kumulált költségvetési pályát is.

A Bizottság megállapítása szerint Magyarország 2025-re tervezett nettó kiadásnövekedése ugyan túllépi a korrekciós pálya felső korlátjaként vállalt 4,2 százalékot, azonban a védelmi kiadásokra tekintettel ez a túllépés a NEC (National Escape Clause – nemzeti menekülési záradék) által biztosított mozgástéren belül marad. Ez a jogi lehetőség az új költségvetési keretrendszer alapján került bevezetésre,

lehetővé teszi, hogy a tagállamok 2025 és 2028 között a GDP 1,5%-áig terjedő többletkiadást eszközöljenek védelemre anélkül, hogy ezzel megsértenék a fiskális fegyelmet.

A számítás alapja azonban a 2021-es katonai ráfordításait jelenti, az ahhoz képesti GDP-ráfordítási arány szerint számolják ki, hogy mekkora mozgásteret kap a védelmi kiadások fokozásával egy tagállam. A szerdán kiadott, az Európai Bizottság által összeállított 2025-ös országjelentés alapján ez Magyarország esetében 0,9 százaléknyi plusz fiskális mozgásteret jelent, amit nem vesznek a hiányszabályok megsértésének.

A NEC aktiválását eddig 15 tagállam – köztük Magyarország – kérvényezte. A Bizottság magyar vonatkozásban támogatja az alkalmazását, így a védelmi többletkiadások nem számítanak bele a túlzottdeficit-értékelésbe.

Az NGM szerint mindez alátámasztja, hogy Magyarország költségvetési politikája összeegyeztethető az uniós szabályokkal. A tárca azt is kiemelte, hogy a Bizottság hivatalosan javaslatot tett az ECOFIN felé az eljárás felfüggesztésére, és a végső döntés várhatóan júniusban születhet meg.

A Bizottság szóvivője ugyanakkor fontosnak tartotta kiemelni:

az eljárás jelenleg nem szűnik meg, és annak végleges lezárásáról most nincs is szó. Csupán arról van szó, hogy az EDP egyelőre nem halad tovább a szankciós szakasz felé, mivel a jelenlegi költségvetési pálya – különösen a védelemi kiadások figyelembevételével – megfelel az elvárásoknak.

A következő hetekben tehát kulcsfontosságú lesz, hogyan értékeli az ECOFIN a Bizottság javaslatát, és végül megszületik-e a hivatalos döntés a felfüggesztésről. A magyar kormány mindenesetre már most sikerként kommunikálja a fejleményeket, noha a brüsszeli jelzés inkább óvatos optimizmusra ad okot, semmint végleges felmentésre.

