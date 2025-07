Beélesítve tartják Magyarország ellen az uniós atombombát – az EU új soros elnöksége is megszólalt

Dánia, átvéve az Európai Unió soros elnökségét, jelezte, folytatja az Európai Unió 2018 óta húzódó hetes cikk szerinti eljárásának Magyarországgal szemben. A dán vezetés célja, hogy az uniós alapértékeket megsértő tagállamokkal szemben a közösség végre éljen a rendelkezésére álló jogi eszközökkel.

Dánia az Európai Unió hetes cikk szerinti eljárását folytatja a jövőben is Magyarországgal szemben – derült ki Marie Bjerre dán EU-ügyi miniszter nyilatkozatából. A kijelentés azon a sajtótájékoztatón hangzott el, amelyet a dániai Aarhusban tartottak az Európai Bizottság látogatása alkalmából; Dánia július 1-jével vette át az EU Tanácsának soros elnökségét.

A Politico beszámolója szerint Bjerre úgy látja, továbbra is fennáll a jogállamiság súlyos sérelme Magyarországon, ezért Dánia „folytatja az eljárást és a meghallgatásokat”. Emellett felszólította az EU-t arra is, hogy „korlátozza az uniós forrásokhoz való hozzáférést azokban az esetekben, amikor egy tagállam megsérti az uniós jogot”.

Lényegében semmi újat nem mondott ezzel a dán miniszter, így túl nagy vállalást sem tett a hetes cikk szerinti eljárás 2018 óta folyamatban van Magyarországgal szemben, miután az Európai Parlament akkor elfogadta a Sargentini-jelentést, amely rendszerszintű jogállamisági problémákat tárt fel. A folyamat keretében évente kétszer meghallgatja a magyar kormányt az EU Tanácsa és az Európai Bizottság, de az eljárás soha nem jutott el a szavazási szakaszig, amely akár Magyarország tanácsi szavazati jogának felfüggesztéséhez is vezethetne.

A hetes cikk szerinti eljárást azért emlegetik jogi atombombaként, mert súlyos szabálysértés esetén a tagállam szavazati jogának felfüggesztésére is lehetőség van. Szavazásra viszont soha nem küldte a Bizottság az ügyet, mert a döntéshez – még a jogi kiskapukat kihasználva is – négyötödös többségre lenne szükség a tagállamok körében, amit eddig sem a francia, sem a német kormány nem támogatott egyértelműen. Normál esetben még nehezebb a helyzet: konszenzussal kellene döntenie az összes tagállamnak.

Korábban Lengyelország, most Szlovákia van véd és dacszövetségben a magyar kormánnyal, de a szavazati jog felfüggesztését eddig ellenezte Málta, Görögország, de általában Ciprus is. Nem feltétlen az Orbán Viktor vezette kormánnyal való szimpátia miatt, hanem mert a jogállamiság esetében ezekben az országokban is bőven akadnak problémák, ami miatt

nem akarnak precedenst teremteni Magyarország megfeddésével.

Ahogy a Politico is írja, a dán diplomácia is elismeri, és óvatosságra int azzal kapcsolatban, hogy nagyon komoly előrelépést várjon bárki is a hetes cikk szerinti eljárásban.

Az EU politikai vezetése rendre elkerülte ezt a lépést: sem az Európai Tanács, sem a Bizottság nem kezdeményezte a döntéshozatalt, annak ellenére sem, hogy az Európai Parlament már több ciklus óta követeli ezt. A mostani, 2024-ben felállt új parlamenti többség szintén prioritásként kezeli a hetes cikk „érdemi” folytatását, de Brüsszel eddig minden alkalommal figyelmen kívül hagyta ezt. Fontos lenne a hetes cikk szerinti eljárásban a két legnagyobb tagállam egysége, Németország és Franciaország támogatása is. Eddig a két fél vonakodott a lépésektől, de a német koalíciós szerződésben Friedrich Merz kancellár már jelezte, hogy fontosnak tartja a jogállamisági ügyeket, kiemelve Magyarország helyzetét. Emmanuel Macron francia elnök pedig eddig sem állt útjába a keménykedésnek.

A dán kormány számára egy másik kiemelt ügy az EU bővítése is, különös tekintettel Ukrajna tagsági folyamatára. A dán EU-ügyi miniszter élesen bírálta Magyarország folyamatos blokádját, amely jelenleg akadályozza a csatlakozási tárgyalások előrehaladását Kijevvel. Mint fogalmazott,

készek vagyunk minden politikai és gyakorlati megoldást megvizsgálni annak érdekében, hogy továbbléphessünk.

A lapértesülések szerint az Európai Bizottság fontolóra vette, hogy Moldova esetében megnyitja a csatlakozási tárgyalások első, úgynevezett „klaszterét”, és így leválasztja az országot Ukrajnáról, amelynek tagsági útját Magyarország jelenleg akadályozza. Ez a lépés politikailag érzékeny lenne, hiszen Moldova és Ukrajna eddig lépésről lépésre közösen haladt a csatlakozás felé. Bjerre azonban jelezte:

Dánia nem támogatja a két ország szétválasztását, és továbbra is azt szeretné, ha az első klasztert Ukrajna és Moldova közösen nyithatná meg.

Címlapkép forrása: EU/Európai Tanács