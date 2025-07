Ursula von der Leyen bejelentette: új pénzügyi eszköz érkezik, amely 72 000 milliárd forintos piacot nyithat meg

Az Európai Bizottság új útitervet mutatott be a természetkreditek piacának kialakítására, amely magánberuházásokat vonzana természetvédelmi célokra. A rendszer célja, hogy hitelesített, értékesíthető kreditekkel jutalmazza a természetbarát beavatkozásokat, miközben új bevételi forrásokat nyit meg gazdálkodók és földtulajdonosok számára. A Bizottság szerint a természet védelme így nemcsak ökológiai, hanem gazdasági eszközzé is válik – jelentette be hétfőn az uniós végrehajtó testület