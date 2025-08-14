Verdiktet mondott az Európai Bizottság a magyarországi akkumulátorgyárról

Jóváhagyta az Európai Bizottság, hogy a magyar kormány támogassa a Sunwoda nyíregyházi akkumulátorgyárának megvalósítását.
Az állami ösztönző készpénztámogatás és adókedvezmény formájában valósul meg, és a Sunwoda Hungary 1,43 milliárd eurós zöldmezős beruházását segíti elő.
A Bizottság elfogadta az érvelést, hogy a projekt jelentősen hozzájárul majd Nyíregyháza gazdasági fejlődéséhez, több mint 2500 közvetlen és 470 közvetett munkahelyet teremtve a régióban.
A létesítményben olyan lítium-ion akkumulátorcellákat fognak gyártani, amelyek elektromos járművek meghajtására szolgálnak, ezzel is támogatva az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást.
A Bizottság az uniós állami támogatási szabályok, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének a) pontja alapján értékelte a magyar intézkedést. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy támogatást nyújtsanak Európa leghátrányosabb helyzetű területeinek gazdasági fejlesztésére.
A vizsgálat során megállapították, hogy a támogatás hozzájárul egy hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez, foglalkoztatásához és versenyképességéhez.
A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a támogatás szükséges és megfelelő, valamint ösztönző hatással bír, mivel a kedvezményezett állami támogatás nélkül nem hajtotta volna végre a projektet az Európai Gazdasági Térségben.
Brüsszel szerint a támogatás arányos, mivel a magyar regionális támogatási térképen meghatározott támogatási intenzitás alapján kiszámított maximális összeget nem haladja meg, és korlátozott hatással van az EU-n belüli versenyre és kereskedelemre.
Címlapkép forrása: EU
