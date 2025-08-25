2025 az az év, amelyben minden illúzió elszállt Brüsszel valósnak vélt erejéről

Az Európai Központi Bank korábbi elnöke szerint a hirtelen kíméletlenné váló geopolitikai környezet a napnál is világosabbá tette, hogy hatalmas piaca ellenére, az unió képtelen komoly tényezővé válni, és így - korábbi jóslatának megfelelően - sodródás vár rá, hacsak nem képes összeállni, és közösen vállalni a terheket a versenybekerüléshez szükséges pénz előteremtésére.

Az Európai Unió éveken keresztül hitte, hogy gazdasági jelentősége 450 millió fogyasztójával geopolitikai hatalmat és befolyást biztosít a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban. Erre az évre úgy fogunk emlékezni, mint amikor ez az illúzió szertefoszlott.

- nyitotta beszédét Mario Draghi, az Európai Központi Bank és Olaszország volt elnöke a nemrég megtartott Rimini Találkozó éves rendezvényén.

Dragi tavaly mutatta be versenyképességi jelentését, amelyet Ursula von der Leyen bizottsági elnök felkérésére készített el, hogy az EU tisztábban láthassa gyengeségeit, és hogy mit kell elkövetnie ahhoz, hogy újból meghatározó tényezővé váljon a nemzetközi gazdasági versenyben.

A helyzet akkor sem volt túl fényes, mivel 27 saját stratégiáját követő ország nem tud versenyezni Kínával vagy az USA-val, ahol sok szektoron belül néha egy maroknyi szereplő tudja felszívni az összes magán és állami befektetést is.

Ez a kihívás egészült ki idén Donald Trump amerikai elnök beiktatásával, aki "brutális ébresztőként" hatott az uniós elitre.

Bár az Európai Bizottság képviselői rendszerint próbálják csitítani a hangulatot, mára számukra is világossá vált, hogy katonai képességek nélkül nem garantálható a biztonság, és amíg ez az erőt nem tudja felmutatni az EU, addig csak udvariasságból hívják meg a tárgyalóasztalokhoz, de valódi beleszólása nem lesz a dolgokban.

Ez szerinte pontosan kirajzolódik abból, hogy annak ellenére, hogy az EU tette hozzá a legtöbbet anyagilag Ukrajna támogatásához, Trump béketerveiben csak "marginális" szerepet játszik, a gázai konfliktusban leginkább csak a "megfigyelő" szerepét tudja betölteni, és nemrég Kína is világossá tette, hogy nem tekinti Európát "egyenrangú partnernek."

Jelenlegi formájában, az EU egyszerűen nincs felkészülve egy olyan világra, ahol

a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat nem a hatékonyság, hanem a geoökonómia, a biztonság és az ellátási láncok stabilitása határozza meg.

Draghi szerint ennek tudatában a védelmi kiadásokat valószínűleg mindenképpen növelni kellett volna, de nem előnyös, hogy ebbe most az USA játékszabályai szerint kell belemenni, ahogyan az sem helyes, hogy az uniónak le kellett nyelnie "legnagyobb kereskedelmi partnerének és régi szövetségesének" könnyelműen kivetett vámjait.

Meglátásában az egésznek történelmi okai vannak: a világháborúk lezajlása után az EU-t arra kreálták, hogy megakadályozza az egymás szomszédságában élő országoknak, hogy erővel próbáljanak érvényt szerezni gazdasági ambícióiknak. Ez pedig az állami beavatkozási képesség fokozatos csökkentésével és a piaci egyre nyitottabbá tételével járt.

Ez a munka azonban egy részről a mai napig nem fejeződött be, másrészről pedig azzal nem számoltak, hogy a világ többi része bármikor elfordulhat ettől a megközelítéstől.

Előbbire utalt Draghi, amikor a belső piac valódi elkészülését említette, mivel az EU-s tagállamok közötti adminisztrációs terhek és egyéb korlátok megszüntetésével nem csak az USA-val való kereskedelmi kiesés jelentős részét lehetne pótolni, hanem egyes becslések szerint

a kontinens produktivitása is belátható időn belül 7 százalékkal növekedhetne.

Ezek a belső kereskedelmi akadályok ráadásul a fegyverkezési ambíciók elé is komoly akadályokat gördítenek. Bár az EU országai 2031-ig 2 billió euróval kívánják növelni katonai beruházásaikat, belső korlátaink 64 százalékos vámnak megfelelő terheket jelentenek felszerelésekre és 95 százalékot az előállításukhoz szükséges fémekre.

Ugyan a még három évig tartó Trump elnökség alatt, a tagállamok legtöbb katonai kiadásából várhatóan az USA fog profitálni, Draghi szerint elengedhetetlen, hogy az EU közös kölcsönt vegyen fel a védelemre, kutatás-fejlesztésre, közös infrastruktúrákra és a valóban formabontó technológiákra fordított kiadások növelése érdekében, hiszen a hosszú távú terveit csak ezen az úton tudja finanszírozni az unió.

Draghi elmondásában pusztán nemzeti erőfeszítésekkel soha nem lehetne ezeket megvalósítani, ezért a kormányoknak döntéseket kell hozniuk az ipari és kereskedelmi politikákról, csökkenteniük kell a korlátokat, és meg kell egyezniük arról, hogyan finanszírozzák a jövőben szükséges jelentős beruházásokat.

Ez szerinte évi nagyjából 1-2 billió eurót jelent, ami az EU következő hétéves ciklusra vonatkozó teljes költésével vetekszik.

Ahhoz, hogy mindez sikerülhessen, Draghi szerint az EU vezetési struktúrája is reformra szorul, hiszen azt eredetileg egy kormányokat támogató szerepre kalibrálták. Ez a jóhiszemű megközelítés sok mindenre elég volt az elmúlt évtizedekben, és a blokk így is jóval messzebbre jutott, mint tagjai tehették volna külön-külön, azonban komoly politikai reformokra lesz szükség, mivel Draghi megfogalmazásában

A mai kihívások kezeléséhez az EU-nak el kell mozdulnia, és mellékszereplőből kulcsszereplővé kell válnia.

Címlapkép forrása: EU