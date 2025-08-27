Metsola: az EU irányt vált, vagy fájdalmas irrelevanciába sűllyed

Lassú és kínzó spirál nyelheti el az Európai Uniót, ha nem képes az alapokat újraértelmező változásokat hozni működésében, állítja Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke. Az EU-t eddig is sok jogos kritika érte a bürokratikus működése és lassú döntéshozása miatt, de ennyire még sosem érezhették vezetői, hogy a status quo fenntartása már nem lesz elég, ha a szövetség globális tényező szeretne maradni. A felvetésben van némi irónia, miután pont a Parlament is erősen tiltakozott a közös költségvetés versenyképességi reformja ellen, azonban teljesen másra célozhatott az EP-elnök, amikor az unió radikális megújulásáról beszélt.

Metsola az olaszországi katolikus elit által szervezett, de világi és gazdasági dilemmákkal foglalkozó Rimini Találkozón mondott beszédet, ahol pár napja még az európai versenyképességi "pápája", Mario Draghi igyekezett szembesíteni a hallgatóságot azzal, hogy az EU-nak strukturális reformra, egy valóban egységes piacra és bátrabb közös hitelfelvételekre van szüksége.

Az EP-elnök nagyon hasonló húrokat pendített meg, amikor azt hangsúlyozta, hogy

Európának csak két lehetősége maradt: vakmerő változás vagy lassú és fájdalmas lecsúszás az irrelevanciába.

Az elnök szerint Európának agilisebbé, gyorsabbá és hatékonyabbá kell válnia, hogy kézzelfogható eredményeket tudjon felmutatni polgárai számára. A szokásos ügymenet, az óvatos és türelmes döntéshozás már nem elegendő a jelenlegi kihívások kezeléséhez.

A gazdasági növekedés érdekében Metsola három fő területet jelölt meg:

a szabályok egyszerűsítését,

az egységes piac megerősítését

és a kereskedelem fejlesztését.

Eklatáns példaként emlegette, hogy míg az EU az előző ciklusban 13 000 jogszabályt fogadott el, az Egyesült Államokban mindössze 3000 új törvényt hoztak. (Ez egyébként nem feltétlenül fejezi ki a hatékonyságot, mivel az USA jogrendje alapjaiban tér el az európaitól és a döntéshozatal jellemzően több szabályozást von egy-egy törvény alá – a szerk.). Szerinte Európának kevesebbet kellene moralizálnia és többet kellene cselekednie az ipar támogatása érdekében.

Az egységes piac terén is közös szabályozásokat kéne elfogadni, és biztosítani, hogy az egyes szolgáltatói, gyártói engedélyek mindenhol érvényesek legyenek az EU-n belül, hiszen

ezek az akadályok egyes esetekben akár 100%-os vámtehernek is megfelelhetnek két tagállam között.

Ezen felül a kereskedelem szempontjából az afrikai és dél-amerikai országokkal épülő kapcsolatokat emelte ki, amelyek felépítésén az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen már Donald Trump amerikai elnök novemberi választási győzelme után, igencsak aktívan dolgozik.

Azonban ezeknek az óvintézkedéseknek a beérése egyelőre még hosszú éveket várathat magára, miközben az utóbbi időszak folyamatos válságai után, és főleg Trump beiktatásával jelentősen felgyorsultak az események, és így a parlamenti ügymenet is igyekezett tartani a tempót. Ugyan a Metsola által korábban emlegetett hathetes átmenet egy-egy ügynél nem hangzik túl meggyőzőnek, a korábbiakhoz képest ez is jelentős előrelépést jelent.

Az Európai Parlament ezekben mindig is partner volt Metsola szerint, és készen állnak egyre gyorsabban meghozni minden szükséges döntést, azonban

könnyen lehet, hogy ennek oltárán saját meglévő befolyását kell elengednie.

Így van ez annak ellenére is, hogy az Európai Parlament az EU egyetlen közvetlenül a polgárok által megválasztott testülete.

Az első alapvető probléma, hogy az EP-ben leginkább javaslatokat és állásfoglalásokat tudnak elfogadni. 720 tagjával természetesen az ő támogatásuk is kell a törvények véglegesítéséhez, de a gyakorlat az, hogy miután von der Leyen bizottsága eléri a kompromisszumot a tagállamokkal, a parlamenti többség már nem nagyon tart ellent.

Ez a fajta működés egy következő szintre léphet 2028-tól az EB által bemutatott többéves pénzügyi keret (MFF) tervezete alapján, ami nemzeti borítékokba csomagolná a hét évre szóló közös költségvetéseket. Ez a gyakorlatban könnyen úgy nézhet ki, hogy a Parlament elveszti ellenőrzői szerepének jelentős részét, és a Bizottság a tagállamokkal egyeztetne arról, hogy milyen beruházásokra költhetik az uniós pénzeket.

Erre az aggodalomra reagálva 2025 első fele gyakorlatilag arról szólt az EP számára, hogy minden alkalmat megragadott arra, hogy megindokolja, miért kell megőrizni a költségvetés kohéziós és agrárpolitikáját.

Ezek felhasználásával rengeteg kritikát lehet megfogalmazni versenyképességi szempontból, de mivel a status quo szerint ezek elosztását ellenőrizhette a Parlament is, a végtelenségig érveltek amellett, hogy tartsák meg őket, akár a költségvetés növelésének kárára is.

Az ő meglátásukban ugyanis a meglévő kereteken belül kellett volna növelni az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget, ezzel garantálva, hogy az európai polgárok közvetlenül érezhessék a források hatását.

Bár ezzel a célkitűzésükkel nehéz vitatkozni, egy folyamatosan 27 tagállami érdeket egyeztetni próbáló unióban szükségszerűen még lassabbá válik a döntéshozás, ha a Parlamentben a nemzeti kormányok és ellenzékeik képviselői is egymást marják, legyen szó akár tényleg érzékeny vagy teljesen súlytalan ügyekről.

Mindezzel együtt persze, az EP bőven nem a legnagyobb kerékkötője a rendszernek. Egy-egy tagállam maguk kizárhatatlanságával és vétójogával sokszor sokkal nehezebben megkerülhető. Így bár némileg ironikus az elmúlt hónapok tükrében a kijelentés, azt

nehéz megkérdőjelezni, hogy a parlamenti többség és annak vezetője, az erős Európa pártján áll.

Ebből kiindulva a "vakmerő változással" sokkal inkább utalhatott a többsebességes Európa koncepciójára, amely szerint az európai egység mellett elkötelezettebb nagy államok egy szorosabb együttműködésben alávetnék magukat egy országhatárokon átívelő közös stratégia kidolgozásának, amely akár egyes szektorokból való teljes kivonulást is jelenthet egy másik tagállam javára.

Egy ilyen klubba a magyar kormány csekély eséllyel kapna meghívót, és retorikája alapján nem is lenne várható, hogy csatlakozási szándékát kommunikálná. Azonban már az MFF-tervezeten is látszik az ilyen irányba való elmozdulás, hiszen az az összes EU-s forrást komoly és tisztázott jogállami követelményekhez kötné a források átadását.

Bár a Parlament befolyásán könnyebb átlépni, és a megváltozott geopolitikai helyzetben minden apró versenyképességi előnyt meg kell ragadni, a valódi akadály az európai egység hiányában rejlik.

Metsola szerint a versenyképesség mellett a biztonság, a szubszidiaritás, az egyszerűsítés és a béke lehetnek az új Európa építőkövei, és azt mondta:

ha békét akarunk, meg kell védenünk; ha növekedést akarunk, lehetővé kell tennünk; ha bizalmat akarunk, ki kell érdemelnünk; és ha vezetni akarunk, akkor változnunk kell.

Az út mindenesetre többszörösen is ki van jelölve, és az EU már annyi ébresztőt kapott az utóbbi időben, hogy arra lehetetlen volt nem felkelni. A kérdés most az, hogy

fel lehet-e találni a küllők nélküli kereket, különösen anélkül, hogy az abból kicsapódó, fejlődést megakasztani próbáló fadarab ne a tagállamok polgárait találja célba.

