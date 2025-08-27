Perelnék a szankciós listát – ezúttal Németországban támadják az oroszok elleni lépéseket

Joachim Steinhoefel hamburgi ügyvéd, aki Aliser Uszmanov üzletembert képviseli, azzal érvel, hogy az EU Tanácsa által 2023 szeptemberében elfogadott szankciós indoklásban szereplő kulcsfontosságú állítások megalapozatlannak bizonyultak. Az üzletember neve Magyarországon azért lehet ismerős, mert még a 2022-es ukrajnai orosz invázió előtt is feltűnt, mint a Dunaffer vasmű lehetséges felvásárlója. Emellett a magyar kormány kérésére többször sem került fel a szankciós listára.
A keresetben az egyik vitatott állítás szerint Uszmanov "állítólag Putyin elnök fedőembereként tevékenykedett és megoldotta annak üzleti problémáit". Ezt az információt a Tanács a német Forbes magazin egy régi cikkéből vette át.
A hamburgi regionális bíróság már jogellenesnek minősítette ezt az állítást, bár a Forbes fellebbezett, azzal érvelve, hogy az eredeti cikk védett véleménynyilvánítás volt, nem pedig ellenőrizhető tény.
„Egy újságírói vélemény nem szolgálhat szankciók alapjául. A Tanács nem teheti közzé tényállításként, ha maga a szerző is tisztázza, hogy az vélemény volt” – nyilatkozta Steinhoefel az Euronewsnak.
Az ügyvéd szerint több száz cikket, köztük jelentős európai médiumokban megjelent írásokat távolítottak el vagy javítottak ki, amelyek Uszmanov és az orosz politikai vezetés közötti kapcsolatokat állították,
olyan állításokat, amelyek az EU szankciós indoklásának középpontjában állnak.
A per egy másik vitatott állítást is támad: „Továbbá ő egy vezető üzletember, aki Oroszországban működik, és olyan gazdasági ágazatban tevékenykedik, amely jelentős bevételi forrást biztosít az Orosz Föderáció kormányának... Ezért aktívan támogatta az orosz kormány Ukrajna destabilizálására irányuló politikáját.”
Steinhoefel szerint Usmanovot pusztán azért bélyegzik meg a „destabilizáció aktív támogatójaként”, mert részvényekkel rendelkezik egy olyan holdingtársaságban, amely nyereséget termel és törvény szerint köteles adót fizetni. Az ügyvéd ezt az alapvető jogok perverz kiforgatásának nevezi.
Mivel az EU bíróságai nem biztosítanak kártérítési jellegű eljárást az EU intézményekkel szembeni rágalmazási ügyekben, Steinhoefel először Hamburgban próbált eljárást indítani a Tanács ellen.
Egy fellebbviteli bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a Tanács mentességet élvez a német bíróságok előtti perekkel szemben.
Az ügyvéd most a karlsruhei Szövetségi Bírósághoz fordult. A kereset nem magát a szankciós listára vételt támadja, hanem olyan határozatot kér, amely megtiltja a Tanácsnak a vitatott állítások további terjesztését. A döntés még függőben van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Veszélyben a magyar bérmegállapodás! Kormányzati lépések jöhetnek
Reagált az NGM a mai béradatra.
Trump bedobta: találkozna a világ legsötétebb diktatúrájának vezetőjével
Golfozás közben oldaná meg a globális problémákat.
Otthon Start: már most látszik, hol lesznek az új építésű lakások
A budapesti kerületek egy része kapásból kiesik a körből.
Friss kutatás: a hosszú Covid olyan, mint a stroke vagy a Parkinson-kór
Nagymértékben rontja az életminőséget.
Barátság olajvezeték: elmondta a szakértő, hogy mi állhat a támadások mögött
Nem rólunk szól az ügy.
Időzített bomba robbanhat a német gazdaságban, kereszttűzben a Merz-kormány
A szakszervezetek helyett meg kellene erősíteni a felosztó-kirovó nyugdíjrendszert.
Jó hírt közölt Elon Musk: három kudarc után sikeres volt a Starship tesztrepülése
De még vannak feladatok a fejlesztéssel.
Milyen lassulás?! Már 700 ezer forint a bruttó átlagbér
Újra 10% közelében a növekedés.
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.