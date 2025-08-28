Brüsszel megszólalt a Barátság vezeték támadásairól: különös választ kapott Magyarország és Szlovákia

A Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokra is reagált az Európai Bizottság csütörtökön, hangsúlyozva, hogy az energiaellátás biztonsága egyetlen pillanatban sem került veszélybe. A testület szerint a kőolajszállítás már újraindult, a tagállamok pedig 90 napnyi stratégiai tartalékkal rendelkeznek, ami garantálja az ellátás folytonosságát. Brüsszel világossá tette, hogy a kritikus infrastruktúrák védelme minden fél közös felelőssége, miközben az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőség felszámolása továbbra is stratégiai cél. Az EU ezzel párhuzamosan a rövid távú ellátásbiztonság, a hosszú távú energiastratégia és a béketörekvések előmozdításán egyaránt dolgozik.

Az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján részletesen kitértek a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokra miután több kérdést is a testület szóvivőinek szegeztek a múlt hét végén és a mostani elején kialakult helyzet miatt.

Hangsúlyozták, hogy Brüsszel nem volt tétlen:

folyamatosan figyelemmel kísérték a helyzetet, és szoros kapcsolatban álltak Magyarországgal és Szlovákiával, amely két tagállam energiaügyi minisztere közös levélben fordult az EU-hoz. A válasz előkészítése zajlik.

Ugyanakkor a Bizottság egyértelműen leszögezte, hogy az energiaellátás biztonsága nem volt valós veszélyben, sem az EU, sem a két ország esetében. Elmondták, hogy a kőolajszállítás már újraindult a vezetéken, emellett az uniós jogszabályok előírják, hogy minden tagállamnak legalább 90 napnyi stratégiai tartalékkal kell rendelkeznie, ami szükség esetén biztosítja az ellátás folyamatosságát.

A Bizottság képviselői hangsúlyozták, hogy a kritikus infrastruktúra védelme minden fél számára kötelező, és az energiaellátás biztonsága továbbra is elsődleges prioritás az Unió számára.

Nyomatékosították, hogy a közelmúlt támadásai sem ingatták meg az EU ellátásbiztonságát, ugyanakkor világos üzenetet küldtek: a létfontosságú energiahálózatok védelme minden érintett fél felelőssége. Ezzel összefüggésben emlékeztettek arra is, hogy a Bizottság januárban írásban vállalt kötelezettséget az energiaellátás védelmére, és ezzel a kötelezettségvállalással összhangban most is aktívan együttműködik a tagállamokkal, valamint több kérdés után azt is kimondták, hogy Kijevvel is kommunikáltak az ügyben.

Az uniós végrehajtó testület egy másik fontos üzenete az volt, hogy bár az Európai Unió stratégiai célja a függőség felszámolása az orosz fosszilis energiahordozóktól, ennek végrehajtása fokozatos, előkészített és összehangolt módon zajlik. Brüsszel hangsúlyozta, hogy

az orosz olajimport kivezetése hosszabb távú terv, amely során minden lépést úgy ütemeznek, hogy közben a tagállamok energiaellátása folyamatosan biztosított maradjon.

A Bizottság szóvivői kiemelték: az átmenet során mindig a biztonság és az ellátás zavartalansága az elsődleges szempont.

A sajtótájékoztatón sokadik külön kérdésre a szóvivők megerősítették, hogy

Brüsszel rendszeresen egyeztet ukrán partnereivel is, és az energiaellátás fenntartását minden tárgyalás során előtérbe helyezik.

Hangsúlyozták, hogy a béketörekvések felgyorsítása kulcsfontosságú, hiszen a tartós és igazságos béke megteremtése nemcsak Ukrajna jövője, hanem Európa energiabiztonsága szempontjából is meghatározó. Az EU ezért egyszerre dolgozik a rövid távú ellátásbiztonság garantálásán, a kritikus infrastruktúra védelmén és a hosszú távú energiastratégián, amely az orosz energiafüggőség teljes megszüntetését célozza.

