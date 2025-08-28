Brüsszel megszólalt a Barátság vezeték támadásairól: különös választ kapott Magyarország és Szlovákia

Az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján részletesen kitértek a Barátság kőolajvezetéket ért ukrán támadásokra miután több kérdést is a testület szóvivőinek szegeztek a múlt hét végén és a mostani elején kialakult helyzet miatt.
Hangsúlyozták, hogy Brüsszel nem volt tétlen:
folyamatosan figyelemmel kísérték a helyzetet, és szoros kapcsolatban álltak Magyarországgal és Szlovákiával, amely két tagállam energiaügyi minisztere közös levélben fordult az EU-hoz. A válasz előkészítése zajlik.
Ugyanakkor a Bizottság egyértelműen leszögezte, hogy az energiaellátás biztonsága nem volt valós veszélyben, sem az EU, sem a két ország esetében. Elmondták, hogy a kőolajszállítás már újraindult a vezetéken, emellett az uniós jogszabályok előírják, hogy minden tagállamnak legalább 90 napnyi stratégiai tartalékkal kell rendelkeznie, ami szükség esetén biztosítja az ellátás folyamatosságát.
A Bizottság képviselői hangsúlyozták, hogy a kritikus infrastruktúra védelme minden fél számára kötelező, és az energiaellátás biztonsága továbbra is elsődleges prioritás az Unió számára.
Nyomatékosították, hogy a közelmúlt támadásai sem ingatták meg az EU ellátásbiztonságát, ugyanakkor világos üzenetet küldtek: a létfontosságú energiahálózatok védelme minden érintett fél felelőssége. Ezzel összefüggésben emlékeztettek arra is, hogy a Bizottság januárban írásban vállalt kötelezettséget az energiaellátás védelmére, és ezzel a kötelezettségvállalással összhangban most is aktívan együttműködik a tagállamokkal, valamint több kérdés után azt is kimondták, hogy Kijevvel is kommunikáltak az ügyben.
Az uniós végrehajtó testület egy másik fontos üzenete az volt, hogy bár az Európai Unió stratégiai célja a függőség felszámolása az orosz fosszilis energiahordozóktól, ennek végrehajtása fokozatos, előkészített és összehangolt módon zajlik. Brüsszel hangsúlyozta, hogy
az orosz olajimport kivezetése hosszabb távú terv, amely során minden lépést úgy ütemeznek, hogy közben a tagállamok energiaellátása folyamatosan biztosított maradjon.
A Bizottság szóvivői kiemelték: az átmenet során mindig a biztonság és az ellátás zavartalansága az elsődleges szempont.
A sajtótájékoztatón sokadik külön kérdésre a szóvivők megerősítették, hogy
Brüsszel rendszeresen egyeztet ukrán partnereivel is, és az energiaellátás fenntartását minden tárgyalás során előtérbe helyezik.
Hangsúlyozták, hogy a béketörekvések felgyorsítása kulcsfontosságú, hiszen a tartós és igazságos béke megteremtése nemcsak Ukrajna jövője, hanem Európa energiabiztonsága szempontjából is meghatározó. Az EU ezért egyszerre dolgozik a rövid távú ellátásbiztonság garantálásán, a kritikus infrastruktúra védelmén és a hosszú távú energiastratégián, amely az orosz energiafüggőség teljes megszüntetését célozza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja
Gigantikus összeget kezel az alap, és folyamatosan megveri a piacot.
Ursula von der Leyen: Fel vagyok háborodva!
Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben reagált az EU-képviseletet ért orosz rakétatámadásra.
Berobbantja a piacot az Otthon Start, ugrásra készen áll az MBH Bank
Emelkednek a lakásárak? Mekkora lesz az új hitel szerepe? Ginzer Ildikó válaszolt.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
A jövő újracsomagolva - Forradalmi változás jön a csomagolásoknál
Nagy átalakulás az iparágban.
Felújítottak egy sor pihenőhelyet az M7-es autópálya mentén
Napelem, játszóvár, fényerő-szabályozás is várja a pihenőket.
Elkészült Budapest első iskolautcája
Megkérdezték a lakókat is, 65% támogatta.
Egyik pillanatról a másikra államcsődbe lökhet egy országot az IMF
A politikai vezetők szerint elkerülhető a válság.
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?