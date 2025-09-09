6300 milliárd forint EU-pénz érkezik Magyarországra, vállalja a kormány a fegyverkezést

Magyarország a harmadik legnagyobb részesedést kaphatja az Európai Unió új, 150 milliárd eurós védelmi hitelprogramjából, a SAFE-ből, amelynek célja a tagállamok védelmi képességeinek gyors megerősítése. A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése szerint hazánk 16,2 milliárd euróhoz, vagyis több mint 6300 milliárd forinthoz juthat a következő években. A forrásból közös beszerzések és hazai ipari beruházások valósulhatnak meg, miközben a hitelek piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel érhetők el. A programhoz eddig 19 tagállam csatlakozott, az igények pedig meghaladják a rendelkezésre álló keretet. Az első kifizetések várhatóan 2026 elején indulhatnak el, miután a tagállamok benyújtották és Brüsszel jóváhagyta nemzeti védelmi beruházási terveiket.

Az Európai Unió új védelmi hitelprogramja, a SAFE (Security Action for Europe) 2025 májusában lépett hatályba, célja pedig, hogy a következő öt évben jelentős forrásokat biztosítson a tagállamok számára védelmi képességeik gyors fejlesztésére.

A program összesen 150 milliárd euró értékben kínál hosszú lejáratú, alacsony kamatozású hiteleket, amelyekből közös beszerzéseket és ipari beruházásokat lehet finanszírozni.

A SAFE egyik fontos eleme a tízéves türelmi idő, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok csak egy évtized múltán kezdjék meg a tőketörlesztést, miközben a piaci finanszírozási lehetőségeknél várhatóan jóval kedvezőbb kamat mellett jutnak forráshoz. A programhoz Ukrajna, az EFTA/EEA országok és bizonyos harmadik államok is csatlakozhatnak, így a kezdeményezés nemcsak az EU védelmi képességeit, hanem a szomszédos régiók stabilitását is erősítheti.

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium kedden bejelentette,

Magyarország a SAFE keretéből 16,2 milliárd euró, vagyis több mint 6300 milliárd forint értékű forráshoz juthat a következő években.

Ez a teljes hitelkeret több mint tíz százalékát jelenti, amely nagyságrendben Lengyelország és Franciaország után a harmadik legnagyobb uniós allokáció. A minisztérium szerint a magas összeg indokolt Magyarország földrajzi helyzete, a régióban betöltött stabilizáló szerepe, valamint elkötelezett NATO- és EU-tagsága miatt. A kormány úgy véli, hogy a forrás nemcsak a honvédség fejlesztéséhez járul hozzá, hanem jelentős gazdasági előnyt is jelent, mivel

a SAFE hitelei várhatóan körülbelül 200 bázisponttal kedvezőbb kamatszinten érhetők el a piaci forrásokhoz képest. Ez hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást hozhat az államháztartásnak.

A magyar kormány kiemelte, hogy a SAFE program forrásai egyszerre szolgálják a védelmi képességek növelését és a fiskális stabilitás megőrzését. A kabinet négy alapelvet követ a hitel felhasználása során: a költségvetési hiány folyamatos csökkentését, az államadósság fenntarthatóságát, a túlzottdeficit-eljárás elkerülését, valamint az elsődleges egyenleg nullaközeli szinten tartását. Ez azt jelenti a kormány szerint hogy a hitelfelvétel nem vezethet a költségvetési egyensúly felborulásához, miközben lehetőséget ad a védelmi ipar fejlesztésére és a honvédség modernizációjára.

A gyakorlati megvalósítás első lépése, hogy Magyarországnak és a többi részt vevő tagállamnak november 30-ig el kell készíteniel és benyújtania a Bizottságnak az úgynevezett Védelmi Ipari Beruházási Tervet. Ebben részletesen be kell mutatni, hogy a rendelkezésre álló forrást milyen beszerzésekre és fejlesztésekre kívánják felhasználni.

A Bizottság ezt követően értékeli a terveket, majd az Európai Tanács hagyja jóvá a hitelkeret elosztását.

A jóváhagyás után a hitelszerződések megkötése 2026 elején várható, az első kifizetések pedig a jövő év elején indulhatnak meg.

Uniós szinten a SAFE program célja, hogy összehangoltan, közös beszerzéseken keresztül növelje a tagállamok védelmi képességeit. A közös fellépés révén csökkenhetnek az egységköltségek, javulhat az interoperabilitás, és kiszámíthatóbbá válhatnak a beszerzési folyamatok. A finanszírozott projektek legalább két tagállam, vagy bizonyos esetekben harmadik ország részvételét igénylik, kivéve különleges, indokolt helyzetekben, amikor egy ország önálló beszerzést is végrehajthat. A programba már most 19 tagállam jelentkezett, a teljes igény pedig meghaladja a 150 milliárd eurós keretet.

A következő hónapokban Magyarország számára az egyik legfontosabb feladat az lesz, hogy a Védelmi Ipari Beruházási Tervet úgy állítsa össze, hogy az egyszerre feleljen meg az EU-s elvárásoknak és a hazai honvédelmi prioritásoknak. Ha a folyamat zökkenőmentesen halad, 2026 elejétől kezdődhet a források lehívása, ami a kormány szerint érdemben hozzájárulhat a magyar haderő modernizációjához, a hazai védelmi ipar megerősítéséhez és a gazdasági növekedés támogatásához. A SAFE így nemcsak katonai, hanem pénzügyi és ipari értelemben is stratégiai jelentőségű program lehet Magyarország számára.

