Kezébe kapta az EU a csodafegyvert, amely eldöntheti a globális technológiai verseny kimenetelét

Az Európai Unió kezébe pénteken világverő technológiai rendszer került: átadták a JUPITER-t, Európa első exascale szuperszámítógépét, amely a világ negyedik leggyorsabb gépe. A németországi Jülich kutatóközpontban felállított rendszer másodpercenként több mint egy kvintillió műveletre képes – akkora számítási kapacitásra, mintha egymillió modern okostelefon dolgozna egyszerre. A teljes egészében megújuló energiával működő, energiahatékonysági világranglistát vezető JUPITER kulcsszerepet kap az EU mesterséges intelligencia-stratégiájában és digitális szuverenitásának erősítésében.

Az exascale szuperszámítógépek a számítástechnika csúcsát képviselik: ezek olyan rendszerek, amelyek másodpercenként több mint egy kvintillió, azaz egymillió trillió művelet elvégzésére képesek. Ez a teljesítményszint olyan, mintha egymillió modern okostelefont kapcsolnánk össze egyetlen célra.

Az ilyen gépek nem csupán gyorsabbak, hanem új dimenziót nyitnak a tudományos kutatásban, a mesterséges intelligencia fejlesztésében, de még a politikai döntéshozatal előkészítésében is.

Segítségükkel például sokkal pontosabb klíma- és időjárásmodellek készíthetők, amelyek előre jelezhetik a szélsőséges eseményeket, mint a hőhullámok, viharok vagy árvizek.

Pénteken hivatalosan is átadták az első európai exascale szuperszámítógépet, a JUPITER-t, amely a németországi Jülich kutatóközpontban kapott helyet. Az eszköz ezzel nemcsak Európa legerősebb szuperszámítógépe lett, hanem a világ negyedik leggyorsabb rendszere is.

Különlegessége, hogy teljes egészében megújuló energiával működik, és fejlett hűtési, valamint energiavisszanyerő technológiákat alkalmaz.

Ez a fenntarthatósági szempont a nemzetközi rangsorokban is megmutatkozik: a JUPITER jelenleg a Green500 lista első helyezettje, vagyis a világ legenergiahatékonyabb szuperszámítógép-modulja.

A JUPITER-rel Európa új korszakba lép a mesterséges intelligencia és a digitális szuverenitás terén. A gép teljesítménye lehetővé teszi, hogy a kutatók soha nem látott felbontású szimulációkat futtassanak,

és hogy az iparági szereplők fejlett AI-modelleket képezzenek és teszteljenek.

A rendszer kulcsszerepet játszik majd az Európai Bizottság által márciusban bejelentett Jövő AI Gyár (JAIF) programban, amely a legmodernebb generatív AI-modellek és más új digitális technológiák fejlesztését támogatja. A JUPITER 500 millió eurós beruházás keretében valósult meg, amelyet az EU és Németország közösen finanszírozott az EuroHPC közös vállalkozásán keresztül. Ez a projekt egy szélesebb stratégiába illeszkedik, amelynek célja, hogy Európa AI Gigafactory-k hálózatát építse ki – ezek olyan nagyszabású, energiahatékony központok lesznek, amelyek kifejezetten mesterséges intelligencia modellek tanítására és bevezetésére jönnek létre.

Henna Virkkunen, az EU technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke az eseményen történelmi mérföldkőnek nevezte a JUPITER átadását. Mint mondta:

ahogy a Jupiter bolygó gravitációs ereje formálja a Naprendszerünket, úgy fogja a JUPITER szuperszámítógép összehozni Európa kutatóközösségét, startupjait, iparát és tehetségeit. Vonzerőt jelent majd a befektetések számára, ösztönzi a tudományos áttöréseket, és előre viszi Európát.

Ekaterina Zaharieva biztos hangsúlyozta, hogy az új rendszer nemcsak technológiai áttörés, hanem stratégiai jelentőségű lépés is: „Európa első exascale szuperszámítógépével új fejezetet nyitunk a tudomány, az AI és az innováció terén. A JUPITER erősíti Európa digitális szuverenitását, felgyorsítja a felfedezéseket, és biztosítja, hogy a legerősebb és legfenntarthatóbb számítási kapacitás kutatóink, innovátoraink és iparágaink rendelkezésére álljon.”

Az EU hosszú távú tervei között szerepel egy olyan infrastruktúra kiépítése, amely képes lesz a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek, köztük a százbillió paraméterrel dolgozó rendszerek fejlesztésére és futtatására.

Június végéig már 76 különböző pályázat érkezett be 16 tagállamból AI Gigafactory-k létrehozására.

Ezek a központok egyesítik majd a számítási kapacitást, az adatkezelést és a mesterséges intelligencia alapú automatizálást, így Európa lépést tarthat az Egyesült Államok és Kína által vezetett globális AI-fejlesztési versenyben. Az EuroHPC hálózatra épülő stratégia célja, hogy az EU ne csak felhasználója, hanem alakítója legyen a következő generációs digitális technológiáknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images