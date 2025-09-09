Kezébe kapta az EU a csodafegyvert, amely eldöntheti a globális technológiai verseny kimenetelét

Az exascale szuperszámítógépek a számítástechnika csúcsát képviselik: ezek olyan rendszerek, amelyek másodpercenként több mint egy kvintillió, azaz egymillió trillió művelet elvégzésére képesek. Ez a teljesítményszint olyan, mintha egymillió modern okostelefont kapcsolnánk össze egyetlen célra.
Az ilyen gépek nem csupán gyorsabbak, hanem új dimenziót nyitnak a tudományos kutatásban, a mesterséges intelligencia fejlesztésében, de még a politikai döntéshozatal előkészítésében is.
Segítségükkel például sokkal pontosabb klíma- és időjárásmodellek készíthetők, amelyek előre jelezhetik a szélsőséges eseményeket, mint a hőhullámok, viharok vagy árvizek.
Pénteken hivatalosan is átadták az első európai exascale szuperszámítógépet, a JUPITER-t, amely a németországi Jülich kutatóközpontban kapott helyet. Az eszköz ezzel nemcsak Európa legerősebb szuperszámítógépe lett, hanem a világ negyedik leggyorsabb rendszere is.
Különlegessége, hogy teljes egészében megújuló energiával működik, és fejlett hűtési, valamint energiavisszanyerő technológiákat alkalmaz.
Ez a fenntarthatósági szempont a nemzetközi rangsorokban is megmutatkozik: a JUPITER jelenleg a Green500 lista első helyezettje, vagyis a világ legenergiahatékonyabb szuperszámítógép-modulja.
A JUPITER-rel Európa új korszakba lép a mesterséges intelligencia és a digitális szuverenitás terén. A gép teljesítménye lehetővé teszi, hogy a kutatók soha nem látott felbontású szimulációkat futtassanak,
és hogy az iparági szereplők fejlett AI-modelleket képezzenek és teszteljenek.
A rendszer kulcsszerepet játszik majd az Európai Bizottság által márciusban bejelentett Jövő AI Gyár (JAIF) programban, amely a legmodernebb generatív AI-modellek és más új digitális technológiák fejlesztését támogatja. A JUPITER 500 millió eurós beruházás keretében valósult meg, amelyet az EU és Németország közösen finanszírozott az EuroHPC közös vállalkozásán keresztül. Ez a projekt egy szélesebb stratégiába illeszkedik, amelynek célja, hogy Európa AI Gigafactory-k hálózatát építse ki – ezek olyan nagyszabású, energiahatékony központok lesznek, amelyek kifejezetten mesterséges intelligencia modellek tanítására és bevezetésére jönnek létre.
Henna Virkkunen, az EU technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke az eseményen történelmi mérföldkőnek nevezte a JUPITER átadását. Mint mondta:
ahogy a Jupiter bolygó gravitációs ereje formálja a Naprendszerünket, úgy fogja a JUPITER szuperszámítógép összehozni Európa kutatóközösségét, startupjait, iparát és tehetségeit. Vonzerőt jelent majd a befektetések számára, ösztönzi a tudományos áttöréseket, és előre viszi Európát.
Ekaterina Zaharieva biztos hangsúlyozta, hogy az új rendszer nemcsak technológiai áttörés, hanem stratégiai jelentőségű lépés is: „Európa első exascale szuperszámítógépével új fejezetet nyitunk a tudomány, az AI és az innováció terén. A JUPITER erősíti Európa digitális szuverenitását, felgyorsítja a felfedezéseket, és biztosítja, hogy a legerősebb és legfenntarthatóbb számítási kapacitás kutatóink, innovátoraink és iparágaink rendelkezésére álljon.”
Az EU hosszú távú tervei között szerepel egy olyan infrastruktúra kiépítése, amely képes lesz a legfejlettebb mesterséges intelligencia modellek, köztük a százbillió paraméterrel dolgozó rendszerek fejlesztésére és futtatására.
Június végéig már 76 különböző pályázat érkezett be 16 tagállamból AI Gigafactory-k létrehozására.
Ezek a központok egyesítik majd a számítási kapacitást, az adatkezelést és a mesterséges intelligencia alapú automatizálást, így Európa lépést tarthat az Egyesült Államok és Kína által vezetett globális AI-fejlesztési versenyben. Az EuroHPC hálózatra épülő stratégia célja, hogy az EU ne csak felhasználója, hanem alakítója legyen a következő generációs digitális technológiáknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Politikai indíttatású támadás okozott tömeges áramszünetet Berlinben
A nemzetbiztonság megkezdte a nyomozást.
Történelmi bukás után totális politikai válság: jön az új név, amin felesleges gondolkodni
így sodródhat csődbe Európa második legnagyobb gazdasága.
Drón támadhatta meg Greta Thunberg hajóját - Kigyulladt a Family
A tunéziai hatóságok szerint nem drón, hanem eldobott cigaretta okozta a tüzet.
Lehull a lepel: ezek voltak a legnépszerűbb belföldi úti célok nyáron
A Szallas.hu adatai alapján.
Hosszú napokig tartó menekülés, bármi áron: így élte túl egy sebesült ukrán katona a "halálzónát"
A pásztázó drónok miatt lehetetlen volt az evakuálás.
Székesfehérváron indul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Szeptember 19-én indul az országjárás.
Nagy a baj: lehet, hogy nem elég erős a magyar gazdaság a 13 százalékos béremeléshez
Még mennek a tárgyalások.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.