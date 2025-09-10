Ursula von der Leyen: fel kell tennünk a kérdést: Van Európának mersze a harchoz?

Ukrajna függetlenségéből és tartós békéjéből nem enged az EU
Továbbra is kulcs kérdésnek tartja Ursula von der Leyen, hogy közös euroatlanti összefogással állítsák meg az orosz előrenyomulást. Ehhez a Washingtonban nem rég összegyűlt európai vezetők készek arra, hogy biztosító alakulatokat küldjenek.
Senki sem költött mg annyit Ukrajna támogatására mint az Európai Unió. Eddig több mint 170 milliárd eurónyi támogatást adtak át, de von der Leyen szerint ezt a költséget nem az Európai adófizetőknek kell megfizetnie:
A lefoglalt orosz pénzeket fel kell használni Ukrajna újjáépítésére.
Birodalmi világrendről beszél Ursula von der Leyen
Von der Leyen a védelmi kérdésekkel kezdte beszédét. Hangsúlyosan beszélt arról, hogy az Európát körülölelő nagyhatalmak egyre inkább engednek birodalmi ambícióiknak. Ez alatt Kínán és Oroszországon túl az
Egyesült Államokra is gondol, amellyel az EU kapcsolata mára kérdésessé vált.
Mindehhez kell felnőnie az Európai Uniónak: Ursula von der Leyen szerint a lényeg, hogy ilyen környezetben is megmaradjon a szabadságunk, hogy mi határozzuk meg a sorsunkat.
Elmondása szerint az EU ez előtt is meg tudta mutatni mik a képességei, ha egységben cselekednek a tagállamok és ha közös érdekeiket tartják szem előtt.
Nem is tudom, hogy hány alkalommal kételkedtek bennünk, most ugyanezt kell tennünk. Fel kell tennünk a kérdést: Van Európának mersze a harchoz?
– mondta von der Leyen.
Kíméletlen felütéssel kell kezdenie a beszédét
Mi európaiak nem vagyunk hozzá szokva, hogy kemény hangnemben kezdjük a beszédemet, az EU egy békeprojekt, de most a világ kíméletlen
– kezdi beszédét az EB-elnök. Szerinte az európaiak érzik a globális válság hatásait, a magasabb megélhetési költségeket. Az európaiak aggódnak a hírekben látható végetnemérő problémák miatt: a gázai háború és az ukrajnai háború is megvisel minket.
„Nincs idő és nincs hely a nosztalgiázásra. Most épülnek ki a globális hatalom újabb irányvonalai” – folytatta. Szerinte birodalmi törekvések, birodalmi háborúk zajlanak, a függőségeket pedig kihasználják.
Taps tört ki, mikor azt mondta, hogy
itt az ideje egy új Európának, az EU függetlenségének pillanata jött meg.
Roberta Metsola megnyitja az ülést
Az Európai Parlament elnöke köszöntötte Ursula von der Leyent, majd a Bizottság elnökének évértékelőjét azzal vezeti fel, hogy az ukrajnai háború miatt megváltozott környezet, valamint a gazdasági kihívások miatt különösen fontosnak tartja a beszédet.
Már gyűlnek a képviselők a plenáris teremben
Perceken belül megszólal Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnökének beszéde hivatalosan ugyan 9-kor kezdődne, de a State of the EU beszédeknél hagyományosan 20 perc csúszás van. Most a brüsszeli végrehajtó testület több biztosa is jelen lesz, akikre parlamenti meghallgatások várnak majd a szakbizottságokban és a plenárison. Már gyűlnek a képviselők a teremben.
Hamarosan fontos bejelentéseket tesz Ursula von der Leyen
Szokás szerint szeptemberben tartja évértékelőjét Ursula von der Leyen Bizottsági elnök, akiről nem mondható el, hogy egy könnyű év állnak a háta mögött. Miközben az Európai Unió komoly versenyképességi problémákkal küszködik évek óta, az ukrajnai háború kedvezőtlen alakulása, és az új amerikai vezetés unorthodox külpolitikája miatt szembesülnie kellett azzal is, hogy az uniónak saját magát kell megvédeni a világpolitika színterén.
Így van ez a mind a biztonság, mind a kereskedelem és talán egyre inkább a szuverenitás terén is.
Bár a Bizottság igyekezett mindenre határozott válaszokat adni, az unió bürokratikus, háromágú működése miatt sok témában látszólag csak helyben topogtak, és von der Leyen pozícióját nem erősítette meg a júliusban ellene indított bizalmatlansági szavazás sem.
Szinte napra pontosan egy éve, hogy az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi prezentálhatta versenyképességi jelentését a Bizottságnak.
Azóta tényként kezelt dolog, hogy az EU-nak súlyos lemaradásai vannak globális vetélytársaihoz, így elsősorban az USA-hoz és Kínához képest.
Ursula von der Leyen évértékelőjének biztosan az ebben tett előrelépések lesznek az egyik központjában, de nehéz elképzelni, hogy az idei beszédét a jővő kijelölése helyett, ne arra kéne használnia, hogy megmagyarázza az elmúlt 365 nap nehézségeit, és megnyugtassa a Európai közösséget arról, hogy tényleg tudja, hogy mit csinál.
Nincs könnyű helyzetben:
első mandátumát még a zöldítés felpörgetésének ígéretével kezdhette, de azóta 2020 óta szinte folyamatos kríziskormányzás alatt kell vezetnie az Európai Bizottságot.
A Covid-járvány, az ukrajnai háború kitörése, majd a Donald Trump újból amerikai elnökké válásával megingó euróatlanti szövetség realitása, olyan spirálba helyezte az EU-t amelyben sorozatosan újabb és újabb drasztikus vállalásokat kell tenni ahhoz, hogy kezelni lehessen a felmerülő vészhelyzeteket.
Mindeközben persze a tagállamok egységről beszélnek, de szinte minden jelentős játékosnak meg van az az egy specifikus dolog, amiből nem tud, vagy belpolitikai okokból nem akar engedni, és közben – különösen a parlament részéről – rendszeresek a számonkérések, amiért az új prioritások miatt, a korábbi ígéretek egyre inkább háttérbe szorulnak.
Az átláthatóság, a valódi kibocsátáscsökkentés, és az európai értékek megtartása persze fontos dolog, de amikor az EU-ra előtt csak a végletes sodródás, vagy a valódi függetlenedés útjai állnak, aggasztó képet fest, hogy megannyi "észbekapás" után, továbbra is a saját befolyását és elveit tartja szem előtt megannyi befolyásos szereplő.
Címlapkép forrása: EU
