Ursula von der Leyen: fel kell tennünk a kérdést: Van Európának mersze a harchoz?

Szokás szerint szeptemberben tartja évértékelőjét Ursula von der Leyen Bizottsági elnök, akiről nem mondható el, hogy egy könnyű év állnak a háta mögött. Miközben az Európai Unió komoly versenyképességi problémákkal küszködik évek óta, az ukrajnai háború kedvezőtlen alakulása, és az új amerikai vezetés unorthodox külpolitikája miatt szembesülnie kellett azzal is, hogy az uniónak saját magát kell megvédeni a világpolitika színterén.

Így van ez a mind a biztonság, mind a kereskedelem és talán egyre inkább a szuverenitás terén is.

Bár a Bizottság igyekezett mindenre határozott válaszokat adni, az unió bürokratikus, háromágú működése miatt sok témában látszólag csak helyben topogtak, és von der Leyen pozícióját nem erősítette meg a júliusban ellene indított bizalmatlansági szavazás sem.

Szinte napra pontosan egy éve, hogy az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi prezentálhatta versenyképességi jelentését a Bizottságnak.

Azóta tényként kezelt dolog, hogy az EU-nak súlyos lemaradásai vannak globális vetélytársaihoz, így elsősorban az USA-hoz és Kínához képest.

Ursula von der Leyen évértékelőjének biztosan az ebben tett előrelépések lesznek az egyik központjában, de nehéz elképzelni, hogy az idei beszédét a jővő kijelölése helyett, ne arra kéne használnia, hogy megmagyarázza az elmúlt 365 nap nehézségeit, és megnyugtassa a Európai közösséget arról, hogy tényleg tudja, hogy mit csinál.

Nincs könnyű helyzetben:

első mandátumát még a zöldítés felpörgetésének ígéretével kezdhette, de azóta 2020 óta szinte folyamatos kríziskormányzás alatt kell vezetnie az Európai Bizottságot.

A Covid-járvány, az ukrajnai háború kitörése, majd a Donald Trump újból amerikai elnökké válásával megingó euróatlanti szövetség realitása, olyan spirálba helyezte az EU-t amelyben sorozatosan újabb és újabb drasztikus vállalásokat kell tenni ahhoz, hogy kezelni lehessen a felmerülő vészhelyzeteket.

Mindeközben persze a tagállamok egységről beszélnek, de szinte minden jelentős játékosnak meg van az az egy specifikus dolog, amiből nem tud, vagy belpolitikai okokból nem akar engedni, és közben – különösen a parlament részéről – rendszeresek a számonkérések, amiért az új prioritások miatt, a korábbi ígéretek egyre inkább háttérbe szorulnak.

Az átláthatóság, a valódi kibocsátáscsökkentés, és az európai értékek megtartása persze fontos dolog, de amikor az EU-ra előtt csak a végletes sodródás, vagy a valódi függetlenedés útjai állnak, aggasztó képet fest, hogy megannyi "észbekapás" után, továbbra is a saját befolyását és elveit tartja szem előtt megannyi befolyásos szereplő.

Címlapkép forrása: EU