Ursula von der Leyen mindent megváltoztatna: a vámok, a migráció, a vétójog és a versenyképesség a célkeresztben

Ursula von der Leyen az autóipar kapcsán hangsúlyozta, hogy ez az ágazat Európa gazdaságának egyik alappillére, amelyhez több millió munkahely kötődik, és amely a kontinens ipari teljesítményének és technológiai fejlődésének egyik legfontosabb hajtóereje. Azt mondta,

az autók nem csupán közlekedési eszközök, hanem Európa iparának és innovációjának szimbólumai is, amelyek hosszú évtizedek óta hozzájárulnak a kontinens jólétéhez és globális versenyképességéhez.

Felidézte, hogy az év első felében a Bizottság nagyobb rugalmasságot biztosított az ágazat számára a 2025-ös célok teljesítéséhez, és szerinte ez az intézkedés bevált. Most azonban már a hosszabb távú kihívásokra kell összpontosítani, ezért megkezdődött a 2035-ös szabályozási keret felülvizsgálata, amelyet a technológiai semlegesség elvének figyelembevételével kívánnak végrehajtani. Von der Leyen szerint Európának olyan szabályozási környezetet kell kialakítania, amely egyszerre ösztönzi az innovációt és megőrzi az iparág globális versenyképességét, miközben figyelembe veszi a fogyasztók igényeit és a fenntarthatósági szempontokat.

Külön kiemelte, hogy egyre több európai polgár szeretne megfizethető, jó minőségű, európai gyártású autót vásárolni, de a jelenlegi piaci kínálat ezt sok esetben nem teszi lehetővé.

Ezért szerinte nem elég csak a csúcskategóriás, drága modellek fejlesztésére koncentrálni: be kell fektetni a kisebb, olcsóbb járművek gyártásába is. Ez nemcsak a belföldi kereslet kielégítését szolgálná, hanem Európa pozícióját is erősítené a globális piacon, ahol a kisebb méretű és megfizethető autók iránti kereslet gyorsan növekszik.

Von der Leyen bejelentette, hogy a Bizottság kezdeményezi egy, a kis kategóriás, megfizethető autókra vonatkozó program kidolgozását, amelyet az autógyártókkal együttműködésben valósítanak meg. A cél az, hogy ezek a járművek egyszerre legyenek energiatakarékosak, tiszta technológián alapulók és megfizethetők a fogyasztók számára, valamint teljes mértékben európai gyártásúak. Kiemelte, hogy az európai gyártási láncok erősítése kulcsfontosságú, mert ha Európa nem cselekszik időben, akkor mások – különösen Kína – uralhatják a piacot.

Hozzátette, hogy a jövő egyértelműen az elektromos járműveké, és Európának ebben a jövőben nem csupán résztvevőnek, hanem alakítónak kell lennie. Úgy fogalmazott, az elektromos autók jelképezik mindazt, amit az uniós ipar képvisel: a fenntarthatóságot, a technológiai innovációt és az európai értékeket. Ezért elengedhetetlen, hogy a kontinens ne csak importálja a kész járműveket, hanem maga legyen a technológia és a gyártás központja is.

Von der Leyen szerint az elektromos autók elterjedése nemcsak a környezetvédelmi célok teljesítéséhez járul hozzá, hanem az ipar és a munkahelyek jövőjét is meghatározza.

Ha Európa saját gyártási kapacitásokkal rendelkezik, akkor az átállás során keletkező új munkahelyek is itt jönnek létre, ezzel erősítve a gazdaságot és csökkentve a külső függőségeket.

Úgy vélte, hogy az elektromos autógyártásnak az európai ipar egyik vezető ágazatának kell maradnia, amely képes versenyezni a globális szereplőkkel mind az ár, mind a minőség tekintetében.

Beszéde ezen részét azzal zárta, hogy bárki bármit mond, az elektromos járműveké a jövő, és Európának most kell megteremtenie ennek a jövőnek az alapjait. Hangsúlyozta, hogy az autó a jövőé, de az autó jövője Európában kell, hogy megszülessen – és Európának saját, erős és versenyképes elektromos autóiparral kell belépnie ebbe az új korszakba.