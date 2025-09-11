  • Megjelenítés
Az EU beleáll a kínaiakba: jön az olcsó, európai e-autók gyártását és vásárlását támogató program
Uniós források

Az EU beleáll a kínaiakba: jön az olcsó, európai e-autók gyártását és vásárlását támogató program

Az Európai Bizottság egy új programot indít, amelynek célja, hogy Európában megfizethető, teljesen EU-s, kis elektromos autók gyártása induljon be teljesen hazai ellátási láncokra támaszkodva. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse az EU függőségét a külső beszállítóktól, és versenyképes alternatívát kínáljon az unión kívülről érkező olcsó járművekkel szemben. A projekt részleteit a következő hetekben egyeztetik az iparági szereplőkkel, a legnagyobb kihívást pedig az európai autóipar versenyképességének megőrzése és a szükséges nyersanyagok biztosítása jelenti.

Az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján részletesen beszéltek Ursula von der Leyen tegnapi évértékelő beszédében elhangzott autóipari tervekről. Mint arról írtunk, az elnök bejelentette,

az EU egy új kezdeményezést indít a kis, megfizethető elektromos autók gyártásának ösztönzésére, amelyet teljes egészében Európában, európai ellátási láncok felhasználásával valósítanának meg.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen mindent megváltoztatna: a vámok, a migráció, a vétójog és a versenyképesség a célkeresztben

Az Európai Bizottság közlése szerint a program célja, hogy a tiszta energia átmenet mindenki számára elérhető legyen, és versenyképes alternatívát kínáljon az unión kívülről importált, olcsó elektromos járművekkel szemben.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a projekt még a kezdeti szakaszban van, a részletek a következő hetekben és hónapokban válnak ismertté. A Bizottság hangsúlyozta, hogy tanulni fognak a korábbi kezdeményezések tapasztalataiból, amelyek közül nem mindegyik bizonyult sikeresnek.

Az egyik legnagyobb kihívás az európai autóipar versenyképességének megőrzése, valamint az, hogy a kontinensen rendelkezésre álljanak a szükséges nyersanyagok és technológiák, például az akkumulátorok és mágnesek gyártásához.

A von der Leyen által életre hívott stratégiai párbeszéd keretében pénteken folytatódnak az egyeztetések az iparági szereplőkkel, ahol a részleteket is megvitatják majd.

Ugyanakkor több újságíró is kétségeit fejezte ki a program megvalósíthatóságával kapcsolatban. Felmerült például, hogy jelenleg is léteznek olcsó, kis elektromos autók, ám ezek jellemzően nem európai gyártásból származnak, és kérdéses, hogy az EU képes lesz-e rövid időn belül kiépíteni a teljes ellátási láncot.

A Bizottság válasza szerint a piaci megoldások önmagukban nem elegendők, ezért szükség van uniós szintű jogi és pénzügyi ösztönzőkre is, hogy megteremtsék a feltételeket az európai gyártású, fenntartható és megfizethető elektromos autók elterjedéséhez. A testület a jelenlegi célkitűzést az európai versenyképesség megerősítésének és az energiapolitikai függetlenség növelésének kulcslépéseként kezeli.

Ha a program sikeres lesz, az európai gyártókat hozza helyzetbe, az komoly csapást jelenthet az olyan kínai gyártóknak, amelyek már az EU-n belül akarnak gyártatni, így például a BYD-ra. De ez a a program részleteitől is függ.

Kapcsolódó cikkünk

Átalakítja a debreceni gyárát a CATL

Ingoványos talajon lépked Ursula von der Leyen, kéthavonta jöhetnek az újabb puccskísérletek

Egyre több autót vesznek a kínaiak, az új kocsik fele már alternatív hajtású

50 százalékos vám a kínai autókra? Még így is versenyképesek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
europai-unio-zaszlo-lany-utazas-vonat-europa
Uniós források
Új szintre emelte Európa az agyelszívást, kutatók garmadája azonnal indulna az EU-ba
Pénzcentrum
Olaj a tűzre az Otthon Start, komoly lakáskatasztrófa érik Magyarországon: sok fiatal kerülhet bajba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility