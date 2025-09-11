Az EU beleáll a kínaiakba: jön az olcsó, európai e-autók gyártását és vásárlását támogató program

Az Európai Bizottság egy új programot indít, amelynek célja, hogy Európában megfizethető, teljesen EU-s, kis elektromos autók gyártása induljon be teljesen hazai ellátási láncokra támaszkodva. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse az EU függőségét a külső beszállítóktól, és versenyképes alternatívát kínáljon az unión kívülről érkező olcsó járművekkel szemben. A projekt részleteit a következő hetekben egyeztetik az iparági szereplőkkel, a legnagyobb kihívást pedig az európai autóipar versenyképességének megőrzése és a szükséges nyersanyagok biztosítása jelenti.

Az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján részletesen beszéltek Ursula von der Leyen tegnapi évértékelő beszédében elhangzott autóipari tervekről. Mint arról írtunk, az elnök bejelentette,

az EU egy új kezdeményezést indít a kis, megfizethető elektromos autók gyártásának ösztönzésére, amelyet teljes egészében Európában, európai ellátási láncok felhasználásával valósítanának meg.

Az Európai Bizottság közlése szerint a program célja, hogy a tiszta energia átmenet mindenki számára elérhető legyen, és versenyképes alternatívát kínáljon az unión kívülről importált, olcsó elektromos járművekkel szemben.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a projekt még a kezdeti szakaszban van, a részletek a következő hetekben és hónapokban válnak ismertté. A Bizottság hangsúlyozta, hogy tanulni fognak a korábbi kezdeményezések tapasztalataiból, amelyek közül nem mindegyik bizonyult sikeresnek.

Az egyik legnagyobb kihívás az európai autóipar versenyképességének megőrzése, valamint az, hogy a kontinensen rendelkezésre álljanak a szükséges nyersanyagok és technológiák, például az akkumulátorok és mágnesek gyártásához.

A von der Leyen által életre hívott stratégiai párbeszéd keretében pénteken folytatódnak az egyeztetések az iparági szereplőkkel, ahol a részleteket is megvitatják majd.

Ugyanakkor több újságíró is kétségeit fejezte ki a program megvalósíthatóságával kapcsolatban. Felmerült például, hogy jelenleg is léteznek olcsó, kis elektromos autók, ám ezek jellemzően nem európai gyártásból származnak, és kérdéses, hogy az EU képes lesz-e rövid időn belül kiépíteni a teljes ellátási láncot.

A Bizottság válasza szerint a piaci megoldások önmagukban nem elegendők, ezért szükség van uniós szintű jogi és pénzügyi ösztönzőkre is, hogy megteremtsék a feltételeket az európai gyártású, fenntartható és megfizethető elektromos autók elterjedéséhez. A testület a jelenlegi célkitűzést az európai versenyképesség megerősítésének és az energiapolitikai függetlenség növelésének kulcslépéseként kezeli.

Ha a program sikeres lesz, az európai gyártókat hozza helyzetbe, az komoly csapást jelenthet az olyan kínai gyártóknak, amelyek már az EU-n belül akarnak gyártatni, így például a BYD-ra. De ez a a program részleteitől is függ.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images