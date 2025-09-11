Ingoványos talajon lépked Ursula von der Leyen, kéthavonta jöhetnek az újabb puccskísérletek

Jobboldali bekiabálások és vörösbe öltözött parlamenti képviselők gyűrűjében mondta el évértékelőjét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, amely szépen előre vetíti milyen belső kihívásokkal kell szembenéznie az elkövetkező időszakban. Azon túl, hogy első mandátuma óta krízis jön krízis után, az évről évre új prioritásokat magára vállaló EB egy nagyon hálás célponttá változott, nemcsak az euroszkeptikus jobboldalnak, de még a von der Leyen mögött felsorakozott centrista pártoknak is. A baloldal Izrael elítélését, a Zöldek zöldítést, a Szociáldemokraták társadalmi védőhálókat akarnak, miközben a Parlament jobb szélén ülő pártokból megállás nélkül kárhoztatják a Bizottság alkalmatlanságát egy olyan időszakban, amikor háború dúl a szomszédban, és a birodalmi ambíciók közepette újból fegyverkeznie kell Európának. Jelenleg úgy látszik, csak a jobbközép áll teljesen Ursula von der Leyen mellett, de valahogy itt is mindenki egymásra mutogat, miközben mind tisztában vannak vele, hogy az európai döntéshozás természeténél fogva döcögős, és nincs olyan szereplő benne, aki önként mondana le bármilyen kompetenciájáról a hatékonyabb működés elősegítése érdekében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban meglehetősen határozott hangvételű beszédet mondott az Unió helyzetéről szóló évértékelőjében. Miután a híradások arról számoltak be, hogy Lengyelország vadászgépeket küldött a légterét megsértő orosz drónok ellen, az elnök nyíltan kimondta:

Európának harcolnia kell.

Bár az esetre konkrétan nem reflektált, ez is azt a tételét támasztja alá, hogy enélkül az unió nem képes megőrizni biztonságát és befolyását a világban. Bár erre utaló mondatok már sokszor hangzottak el az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása óta, a sokáig inkább csak szóban elkötelezett tagállamok mostanra maguk is beláthatták, hogy fegyverkezés nélkül nem megoldható az a stratégiai függetlenség. Pedig az elengedhetetlenné vált, mióta újra Donald Trump vezeti az Amerikai Egyesült Államokat.

Von der Leyen megfogalmazásában Trump elnöksége "ambivalens" kapcsolatot jelent az USA-val, és működése csak ráerősített az eddig is birodalmi ambíciókat dédelgető Kína és Oroszország által jelentett fenyegetésre.

Ebben a környezetben kellett megkötnie az USA-val továbbra is csak részlegesen létrejött kereskedelmi megállapodást, amelyet sokan Európa szempontjából aránytalanul hátrányosnak tartanak. A Bizottság elnöke azonban határozottan kiállt a megállapodás mellett, hangsúlyozva, hogy ezzel elkerülhető volt egy kereskedelmi háború, miközben az európai exportőrök „kivételek és kvóták” révén relatív előnyben maradnak a világpiacon.

Ami azonban a beszéde alapján számára még fontosabb volt, hogy ezzel megvédje azoknak az európai munkavállalóknak a megélhetését, akiknek várhatóan sokkal komolyabb leépítésekkel kéne szembenézniük, ha az EU vámháborúba menne, és Trump a viszonylag tolerálható 15%-os vámok helyett jóval komolyabb eszközökhöz nyúlna.

Stratégiai kényszer

Bár az egyességgel talán valamelyest biztosabbá váltak az amerikai védelmi garanciák, von de Leyen beszédben hangsúlyos szerepet kaptak a biztonsági kihívások, amelyek szintén az USA "ambivalens" viselkedése miatt késztették az EU-t arra, hogy akaratukon felüli sebességre pörgessék a fegyverkezés motorját Oroszország és részben már a Közel-Kelet kapcsán is.

Von der Leyen Keleti Szárny Figyelő programot hirdetett, amely magában foglalja a balti államok által sürgetett drónfal kiépítését, a Readiness 2030 és a SAFE-eszköz keretében indított űrmegfigyelési rendszer fejlesztését, valamint egy 6 milliárd eurós EU–Ukrajna drónszövetség létrehozását. A Bizottság elnöke egyúttal világossá tette, hogy

Európa minden négyzetcentiméterét megvédi, ha szükséges.

Az orosz fenyegetés kezelése magától értetődő eleme az európai biztonságnak, azonban von der Leyen most az izraeli kormánnyal is keményebb volt a Hamasszal folytatott háborúja miatt. A gázai helyzetet „ember okozta éhínségnek” nevezte, és kilátásba helyezte mind az Izrael által elnyerhető források zárolását, a kereskedelmi kapcsolatok felfüggesztését és egyes extrémebb álláspontot képviselő izraeli politikusok szankcionálását.

Bár ezek a lépések jelentős irányváltást jelentenek kommunikációs szinten, az elfogadásuk kérdéses, tekintve, hogy a Tanács – a 27 tagállami kormány testülete – mélyen megosztott a közel-keleti politikát illetően. A hangsúly így leginkább azon volt, hogy megnyugtassa a kérdésben legharcosabb baloldali pártcsaládokat.

Ebben még saját párttársa, a Néppártot (EPP) vezető Manfred Weber is megerősítette, aki szintén elítélte az élelmiszerszállítmányok visszatartását, amit Izrael azzal indokol, hogy a Hamasz úgy is csak kisajátít minden segélyt, amelyet az övezet civiljeinek küldenek.

Von der Leyen szavai azonban még ha az őt támogató Szocdemeknek (S&D) és Zöldeknek elegendőek is voltak, a szélső baloldali Bal párt lemondásra szólította fel és egy októberi bizalmatlansági indítványt is belengetett.

A legutóbbit ilyet júliusban kellett elszenvednie, amelyet akkor a Konzervatívok és Reformisták pártcsaládjának (ECR) egy képviselője nyújtott be. Bár azt előre lehetett tudni, hogy az indítvány sikertelen lesz, így is újabb ígéreteket kellett tennie von der Leyennek, hogy biztosítja az őt korábban megválasztó középre húzó pártok támogatását.

Az ilyen indítványokat kéthavonta lehet benyújtani, ehhez a parlament 720 képviselőjének 10%-a szükséges,

ami a 46 fős Balnak önmagának lehetetlen, így vagy a von der Leyent támogató S&D-től és Zöldektől számítanak aláírásokra, vagy a szélsőjobboldali pártokkal kell szövetkezniük, ahonnan a Patrióták (PfE) nevében felszólaló Gál Kinga szintén lemondásra szólította fel a Bizottság elnökét.

84 fővel ők persze egymagukban is elő tudják teremteni a szükséges támogatókat, és míg a Baloldalnak a gázai helyzettel van baja, addig a PfE az amerikai vámalku mellett arra húzná fel az indítványt, hogy "Európa sosem volt még ilyen gyenge."

Az Orbán Viktor által összegyúrt PfE számára persze kifejezetten aggályos az is, hogy

Ursula von der Leyen nyíltan kezdte szorgalmazni a vétójog felfüggesztését az Európai Tanács külpolitikai döntéseinél.

Javaslata szerint az EU kivezetné az egyhangúságot a külpolitikában, és a minősített többségi szavazásra állna át, hogy gyorsabb és határozottabb reakciókra legyen képes a világválságokban. Emellett erősítené az Európai Parlament kezdeményezési jogát a megújított Bizottság–EP keretmegállapodás révén, ezzel legalábbis papíron növelve a demokratikus ellenőrzést és a közvetlen politikai felelősséget.

Minderre néhány éve még semmilyen esély nem lett volna: végső soron mindig a tagállamok belegyezése volt a kulcskérdés, és a Parlament leginkább csak javasolt és követelt, igazából sosem tartott ellen a nélkülük létrejött kompromisszumoknak. Ebben azonban érdekes változások jöhetnek, ha az EU legerősebb vezetői végleg megelégelik a vétófenyegetéseket, és az egyhangúság kivezetésének ellensúlyozására, komolyabb kompetenciákat játszanának át az EP képviselőinek.

Versenyképességi árnyak

A döntéshozás sebességének problémáját von der Leyen is külön kiemelte, amely az egyéves születésnapját ünneplő Draghi jelentés szerint is kerékkötője az európai versenyképességnek. Ennek megfelelően a Bizottság elnöke átfogó gazdaságfejlesztési terveket is terített.

A 2028-tól érvényben levő hétéves pénzügyi keret (MFF) külön fejezetben kezelné a versenyképességet, a tőkepiaci unió elmélyítésével, a „28. rezsim” bevezetésével és a Scale-up Europe program elindításával, amely formabontó startup vállalkozások felkarolására fókuszál, Ez utóbbi azért is fontos, mert ezzel megóvná a valóban ígéretes innovációkat attól, hogy egyes amerikai techóriások piacféltés miatt felvásárolják őket.

Ezek mellett a versenyképességet a szabályozások egyszerűsítésére koncentráló omnibusz csomag is javíthatja, amely nem mellesleg évi mintegy 8 milliárd eurónyi adminisztrációcsökkentést jelenthet, ezzel némileg enyhítve azokat a jogos aggályokat, amelyeket az EP jelentéstevői firtatnak, a 2028-tól visszafizetendő Helyreállítási Alap várhatóan évi 24 milliárd eurós részleteivel kapcsolatban.

Jelentős ugrás eredményezhetnek még azok a források, amiket a mesterségesintelligencia-, felhő- és kvantumfejlesztések támogatására különítenek el. miközben egy 500 millió eurós „Choose Europe” csomaggal kutatókat csábítana az EU-ba, és új globális egészségügyi reziliencia-programot indítana.

Eközben a kereskedelem terén is új lábakat keres, és bár jelen esetben egymagában semmilyen kétoldalú megállapodás nem tudna helyettesíteni egy Amerikáról való teljes leválást, amelyre jó példa a Mexikóval és Mercosur-országokkal frissen megkötött partnerségek, vagy az Indiával év végére várható szabadkereskedelmi megállapodás is, amelyek

összesen közel kétmilliárd embert számláló piacokhoz adnak hozzáférést az európai exportőröknek.

Bár ezek a piacok nem feltétlen a magas minőségű és drága német autóiparra lettek kalibrálva, komoly ösztönzőként szolgálhatnak arra, hogy az autógyártók kifejlesszék azt a megfizethető és környezetbarát elektromos autót, amit Európa a magáénak nevezhet. Ennek érdekében 1,8 milliárd eurós Battery Booster programot indítana, valamint zöld közbeszerzési kitétellel segítené a hazai gyártókat.

Erre az elképzelésre még a saját pártcsaládjából is érkeztek rosszalló hangok, pedig arra is ígéretet tett, hogy

felülvizsgálná azt a szabályozást, ami teljesen kivezetné a belsőégésű motorral rendelkező járművek értékesítését 2035-re.

Parlamenti belharcok

Több szempontból egyébként az EPP múlik, hogy újraszilárdulhat-e a von der Leyent támogató informális koalíció. Miközben úgy is lehet értelmezni, hogy Weber vívja meg a bizottsági elnök csatáit, amikor számonkéri a baloldali pártokat a Bizottság munkáját kritizáló támadásokért, sokan úgy látják, hogy az EPP elnöke önkényesen szít konfliktust, miközben ha ezt nem tenné, akkor a Zöldek és az S&D örömmel visszaállna a fősodorba.

Nem véletlen, hiszen úgy látszik von der Leyen a gázai helyzet mellett a társadalompolitika terén is mindent megad nekik, amit csak tud. Olyan vállalásokat tett, mint hogy egy új stratégia létrehozásával 2050-re megszüntetik az európai szegénységet. Külön lakhatási tervet is felvázolt, amely az állami támogatási szabályok felülvizsgálatával, bérlakás- és kollégiumépítési gyorsítással és a rövid távú kiadások szigorúbb szabályozásával biztosítaná, hogy 2030-ra senki ne aludjon az utcán.

Ezzel párhuzamosan energiasztrádákkal és hálózati beruházásokkal is csökkentenék az egyes háztartások költségeit, amely várhatóan

olyan beruházásokat eredményezhet, amely a magas energiaáraktól szintén szenvedő európai iparon is segíthet.

Ugyan jelenleg közvetlenebb veszélyek is fenyegetik az uniót, a zöld átmenet sem tűnt el a prioritások közül. Von der Leyen elkötelezte magát a 2030-ig vállalt legalább 55 százalékos kibocsátáscsökkentési cél mellett, ígérte a körforgásos piac megerősítését, a Szociális Klímaalap és a karbonvámok szigorítását, valamint a hazai tiszta energiatermelés bővítését az energiafüggőség csökkentése érdekében.

Ez utóbbi természetesen elsősorban a Zöldek elégedetlenségeit volt hivatott csillapítani, akik elsősorban azért kritizálták az USA-val kötött megállapodást, mert annak része egy vállalás arra, hogy 750 milliárd dollár értékben vásárol majd az EU amerikai energiahordozókat, amelyre igencsak szokatlan módon tud csak kijönni a matek.

A Zöldek persze azt is nehezményezik, hogy az USA-ból érkező nyersanyagok „piszkosak” mivel azokat sok esetben nem éppen környezetkímélő módon termelik ki. Ezen felül aggódhatnak amiatt is, hogy nagyszabású atomreaktor-megrendelésbe kezdenek az európai országok, amelyre több utalás is érkezett mióta Trump kormányon van.

Ez erősen szembe megy a németek és a legtöbb zöld politikus témával kapcsolatos érzékenységével, de a nukleáris energiatermelés költséghatékonysága és megbízhatósága elengedhetetlen lehet ahhoz, hogy Európa olcsó energiát tudjon biztosítani, és olyan sebességgel növelj a kapacitásokat, hogy az a MI-fejlesztésekhez ellátásához is elég legyen.

Ugyan ezt a pontot nem hangsúlyozta von der Leyen, Weber meglehetősen ráerősített az atomenergia jelentőségére, és közben a következő MFF tervezet is kiegészült néhány témával foglalkozó ponttal, és egy majdnem 10 milliárd eurós büdzsével, amely a nukleáris elemek kezelésén túl, annak egészségügyben való felhasználásának, és

a fúziós erőművek fejlesztésének elősegítésére is kiterjed majd.

Ez és a migráció kérdése is olyan, amiben az EPP és az Giorgia Meloni olasz miniszterelnök által létesített Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) szkeptikusan európapárti tömörülése is könnyedén egyet tudnak érteni.

A kérdés, hogy von der Leyen képes lesz-e véget vetni a folyamatos egymásra mutogatásnak az őt támogató EPP, S&D és a köztük megbékélést kívánó Renew között. Ez volna az alapvető elvárás ahhoz, hogy a Bizottság túlélje a várható bizalmatlansági indítványokat, de

az ECR és/vagy a Zöldek bevonása nélkül Ursula von der Leyen nem tudja igazán megszilárdítani hátországát.

Mindebben nagy segítségére lehet a már említett döntéshozási átszervezés, ami bár a Nemzetek Európáját zászlajára tűző ECR-nek papíron nem tetszene, euroatlantista megközelítése miatt mégis úgy dönthet, hogy ez volna a helyes út az EU külpolitikai egységének megteremtéséhez.

A Zöldek esetében ennél talán komplikáltabb a helyzet, mert bár a megújuló energiák meglepően jól teljesítenek, egy versenyképességi viadalban talán túl nagy lenne feltenni rájuk az összes tétet, hiszen a napelemek terén szinte megkerülhetetlen Kína, a szélerőművek pedig egyelőre még folyamatos fenyegetésnek lennének kitéve.

Bár nem elképzelhetetlen, hogy a háttérben folynak az ígérgetések, és egyes szereplők már arra az időszakra számolnak, amikor Trump kikerül a hatalomból,

az atomerőművek melletti elköteleződés nem néhány évre szól.

Ennek megfelelően, az lehet Ursula von der Leyen legvalószínűbb módja hatalma konszolidálására, ha behozza az egykor szélsőjobboldalinak titulált ECR-t a fősodorba, amennyiben Melonit és pártcsaládját el tudja fogadni az Európai Parlament második legnagyobb pártcsaládját alkotó S&D is.

Címlapkép forrása: EU