Megszólalt Brüsszel Paks II. engedélyének elkaszálásáról – mérlegelik a Roszatom visszafizetési kötelezettségét

Az Európai Bizottság tudomásul vette az Európai Bíróság ma kihirdetett ítéletét, amely megsemmisítette a Bizottság 2017-es döntését a Paks II. projekt támogatásáról.
A testület csütörtöki sajtótájékoztatóján a bizottság szóvivője szerint most azt fogják megvizsgálni, milyen lépések szükségesek az ítélet következtében;
mérlegelhetik, de egyelőre nem tudják megmondani, hogy mikor és milyen formában rendelnék el a támogatás visszafizetését vagy hogy az orosz féllel kötött szerződés milyen sorsra jut.
A háttérben az áll, hogy az EU Bírósága Ausztria fellebbezése után kimondta: a Paks II támogatás tárgyához szorosan kapcsolódik az a közvetlen, pályáztatás nélküli szerződéskötés az orosz Nizhny Novgorod Engineering (Roszatom leányvállalata) részére – ez a közbeszerzési szabályoknak való megfelelés szempontjából „elválaszthatatlan része” volt a támogatási döntésnek.
Így a Bizottságnak nem lett volna szabad csak az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat mérlegelnie, hanem a közbeszerzési eljárást is alaposan értékelnie kellett volna már 2017-ben.
A döntés következtében nagy bizonytalanság keletkezett a projekt jövőjét illetően. Ahogy korábbi cikkünkben rámutattunk, hogy bár az EU-s ítélet nem mond ki közvetlenül jogsértést Magyarországgal szemben — azaz nem állapít meg, hogy a közbeszerzési szabályok feltétlenül sérültek volna —, az ítélet azt igen, hogy a Bizottság vizsgálata nem volt kellően alapos.
Ez most azt jelenti, hogy a Paks II. beruházás uniós jogi alapja meginogott, s lehetséges, hogy új közbeszerzési eljárást kell kiírni, ami viszont megváltoztathatja az orosz kivitelező részvételét, vagy akár az egész projektet. Ugyanakkor a magyar kormány jelezte: az ítélet nem jelenti automatikus leállást; az engedélyek megvannak, a beruházás – elméletileg – haladhat tovább, amíg a Bizottság új döntése meg nem születik.
