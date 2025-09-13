Hatalmas ütközetre készül az Európai Parlament az uniós források megtartásáért

Több mint fél éve van terítéken az Európai Parlament legfontosabb ügyei között az EU következő hétéves költségvetésének témája, mivel azt a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen úgy alakítaná át, hogy a parlamenti képviselőknek jelentősen csökkenhetne az ellenőrző szerepük. Bár a két szerv közti keretmegállapodás nagyobb transzparenciára tett ígéretet, a Parlament jelentéstevői csak reménykedhetnek abban, hogy ez kiterjed majd a pénzügyi kerettel kapcsolatos kérdésekre is, amelyekre a mai napig pontosan annyi rálátásuk van, amennyit von der Leyen bizottsága a nyilvánosság elé tárt.

Az Európai Bizottság július közepén mutatta be formabontó tervezetét az unió következő költségvetési ciklusára szóló többéves pénzügyi keretre (MFF), amely közel sem aratott osztatlan sikert a tagállamok, de még az Ursula von der Leyent támogató parlamenti pártcsaládok körében sem.

A témával foglalkozó jelentéstevők, Siegfried Muresan (Néppárt, Románia) és Carla Tavares (Szocialisták és Demokraták, Portugália) gyakorlatilag az év eleje óta folyamatosan napirenden tartják a témát, és a Parlament saját kezdeményezésére nyújtottak be javaslatokat, már jóval a tervezet bemutatása előtt.

Mindez azért volt, mert a Parlament önként elébe ment a folyamatnak, mivel bár nem sok minden szivárgott ki a tervezetről, viszonylag hamar kiderült, hogy Ursula von der Leyen a Helyreállítási Alap (RRF) mintájára nemzeti borítékokba csomagolná a források nagy részét, amelyek teljesítés alapján kerülnének kifizetésre, és nagymértékben kivágnák a Parlamentet a költségvetés feletti ellenőrzésből.

Úgy tűnik, nagymértékben indokoltak voltak aggodalmaik, ugyanis az MFF-tervezet két hónappal ezelőtti bemutatása óta

a Parlament jelentéstevői semmilyen új információt nem kaptak a részletekről ahhoz képest, amit a nyilvánossággal is megosztott a Bizottság.

Ennek megfelelően Muresan munkája továbbra is arra koncentrál, hogy egyáltalán érdemben részt tudjanak venni a költségvetési architektúra kialakításában, és garantálni tudják a Parlament legalább ellenőrzési szerepét, mert elmondása szerint a történelmi tapasztalat az, hogy az MFF-re vonatkozó szabályalkotást érdemben csak a folyamat elején lehet befolyásolni.

A kommunikáció hiánya mellett a jelentéstevőknek két fő problémája van a jelenlegi tervezettel:

Egyrészt, az eddig hét fő részre osztott MFF-et 3+1 fejezetre csökkentik, amelynek köszönhetően például a felzárkóztatásért felelős kohéziós politika, az agrártámogatások és a szociális alap a nemzeti és regionális partnerségi borítékokba kerülnének, így a Parlament szerint ellenőrizhetetlenné válna a források helyes allokációja.

Másrészt, miközben a Bizottság egy ambiciózusnak beállított 2000 milliárd eurós költségvetésről beszél, ez valójában csak a jelenlegi 1,13%-os bruttó nemzeti jövedelemhez képest 1,15%-ra való növelést jelent. Ha figyelembe vesszük az inflációt, és levonjuk belőle az RRF-hitel visszafizetését, amely évi 24 milliárd euró körül fog mozogni 2028-tól, akkor ez inkább visszalépésnek tűnik.

Bár ezek érthető aggályok, a Bizottság pont azt ígéri, hogy az összevont fejezetek miatt egyszerre lesz rugalmasabb és egyértelműbb, hogy miből mire igényelhetnek majd, és a költségvetés érdemi növelése nem tűnik egy könnyen megvalósítható célnak.

Ezt persze a jelentéstevők is belátják, akik jól tudják, hogy kevés tagállam volna hajlandó többet befizetni a közösbe, és bár Muresan szerint is jó irány a Bizottság saját bevételi forrásainak kiterjesztése, az EU-n belül legnagyobb befolyással bíró Németországot vezető Friedrich Merz például élből elutasította a javasolt nagyvállalati adókat, amelyek szerinte a versenyképességet korlátoznák.

A Parlament ugyan továbbra sem kíván vörös vonalakat húzni, de a plenáris héten több ízben egyértelművé tették, hogy az utolsó pillanatig küzdeni fognak a következő MFF „európaiságáért”, és úgy látszik, ehhez a szavazati fölény is adott lehet.

Szerdán például arról fogadtak el állásfoglalást, hogy az agrárpolitikát (KAP) nem szabad összevonni a költségvetés más támogatásaival, emellett Muresan kedden arról beszélt, hogy már folyik a munka egy határozaton, ami a tárgyalási alapot hivatott megadni a parlamenti tárgyalóknak.

A tervek szerint ezt még az ősz folyamán, egy jól időzített alkalomkor tervezik elfogadni, és a tárgyalásokat ezúttal még jóval 2027 előtt szeretnék lezárni.

Az elkövetkező hét évet meghatározó MFF-tárgyalások egyébként tipikusan az utolsó percig zajlanak, hiszen minden tagállamnak is áldását kell adnia a közös költségvetésre. Míg a jelentősen megnövekedett geopolitikai nyomás azt is eredményezhetné, hogy ezúttal az előreláthatóság jegyében gyorsabban megegyeznek majd az érdekeltek, egyelőre nem úgy tűnik, hogy ebbe az irányba mennének a dolgok.

Mindeközben Ursula von der Leyen évértékelőjében kiemelte, hogy sikeresen megegyezésre jutottak a Bizottság és a Parlament közti keretmegállapodásban, ami ezúttal a szervezet kezdeményezési jogát erősítené, és potenciálisan még a tagállamokat tömörítő Tanácsban használatos vétózási hatásköröket is szűkíthetné.

Ez elméletben hozhatna némi megnyugvást a tárgyalóasztalhoz kerülésért harcoló képviselőknek, csakhogy ugyanez a keretszerződés 2024-ben még azt az ígéretet tette, hogy előre nagyobb betekintést fog nyújtani a Parlamentnek az MFF tervezésénél, ami láthatóan egyáltalán nem valósult meg.

Azt mindenesetre kevés szereplő tagadja, hogy az MFF megérett a reformra, így az elkövetkező két évben várhatóan mindenki azon fog munkálkodni, hogy annak architektúrája és prioritásai a saját érdekeit tükrözzék, amennyire csak lehet.

Címlapkép forrása: EU