  • Megjelenítés
Hatalmas ütközetre készül az Európai Parlament az uniós források megtartásáért
Uniós források

Hatalmas ütközetre készül az Európai Parlament az uniós források megtartásáért

Több mint fél éve van terítéken az Európai Parlament legfontosabb ügyei között az EU következő hétéves költségvetésének témája, mivel azt a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen úgy alakítaná át, hogy a parlamenti képviselőknek jelentősen csökkenhetne az ellenőrző szerepük. Bár a két szerv közti keretmegállapodás nagyobb transzparenciára tett ígéretet, a Parlament jelentéstevői csak reménykedhetnek abban, hogy ez kiterjed majd a pénzügyi kerettel kapcsolatos kérdésekre is, amelyekre a mai napig pontosan annyi rálátásuk van, amennyit von der Leyen bizottsága a nyilvánosság elé tárt.

Az Európai Bizottság július közepén mutatta be formabontó tervezetét az unió következő költségvetési ciklusára szóló többéves pénzügyi keretre (MFF), amely közel sem aratott osztatlan sikert a tagállamok, de még az Ursula von der Leyent támogató parlamenti pártcsaládok körében sem.

A témával foglalkozó jelentéstevők, Siegfried Muresan (Néppárt, Románia) és Carla Tavares (Szocialisták és Demokraták, Portugália) gyakorlatilag az év eleje óta folyamatosan napirenden tartják a témát, és a Parlament saját kezdeményezésére nyújtottak be javaslatokat, már jóval a tervezet bemutatása előtt.

Mindez azért volt, mert a Parlament önként elébe ment a folyamatnak, mivel bár nem sok minden szivárgott ki a tervezetről, viszonylag hamar kiderült, hogy Ursula von der Leyen a Helyreállítási Alap (RRF) mintájára nemzeti borítékokba csomagolná a források nagy részét, amelyek teljesítés alapján kerülnének kifizetésre, és nagymértékben kivágnák a Parlamentet a költségvetés feletti ellenőrzésből.

Úgy tűnik, nagymértékben indokoltak voltak aggodalmaik, ugyanis az MFF-tervezet két hónappal ezelőtti bemutatása óta

a Parlament jelentéstevői semmilyen új információt nem kaptak a részletekről ahhoz képest, amit a nyilvánossággal is megosztott a Bizottság.

Ennek megfelelően Muresan munkája továbbra is arra koncentrál, hogy egyáltalán érdemben részt tudjanak venni a költségvetési architektúra kialakításában, és garantálni tudják a Parlament legalább ellenőrzési szerepét, mert elmondása szerint a történelmi tapasztalat az, hogy az MFF-re vonatkozó szabályalkotást érdemben csak a folyamat elején lehet befolyásolni.

A kommunikáció hiánya mellett a jelentéstevőknek két fő problémája van a jelenlegi tervezettel:

  • Egyrészt, az eddig hét fő részre osztott MFF-et 3+1 fejezetre csökkentik, amelynek köszönhetően például a felzárkóztatásért felelős kohéziós politika, az agrártámogatások és a szociális alap a nemzeti és regionális partnerségi borítékokba kerülnének, így a Parlament szerint ellenőrizhetetlenné válna a források helyes allokációja.
  • Másrészt, miközben a Bizottság egy ambiciózusnak beállított 2000 milliárd eurós költségvetésről beszél, ez valójában csak a jelenlegi 1,13%-os bruttó nemzeti jövedelemhez képest 1,15%-ra való növelést jelent. Ha figyelembe vesszük az inflációt, és levonjuk belőle az RRF-hitel visszafizetését, amely évi 24 milliárd euró körül fog mozogni 2028-tól, akkor ez inkább visszalépésnek tűnik.

Bár ezek érthető aggályok, a Bizottság pont azt ígéri, hogy az összevont fejezetek miatt egyszerre lesz rugalmasabb és egyértelműbb, hogy miből mire igényelhetnek majd, és a költségvetés érdemi növelése nem tűnik egy könnyen megvalósítható célnak.

Ezt persze a jelentéstevők is belátják, akik jól tudják, hogy kevés tagállam volna hajlandó többet befizetni a közösbe, és bár Muresan szerint is jó irány a Bizottság saját bevételi forrásainak kiterjesztése, az EU-n belül legnagyobb befolyással bíró Németországot vezető Friedrich Merz például élből elutasította a javasolt nagyvállalati adókat, amelyek szerinte a versenyképességet korlátoznák.

A Parlament ugyan továbbra sem kíván vörös vonalakat húzni, de a plenáris héten több ízben egyértelművé tették, hogy az utolsó pillanatig küzdeni fognak a következő MFF „európaiságáért”, és úgy látszik, ehhez a szavazati fölény is adott lehet.

Szerdán például arról fogadtak el állásfoglalást, hogy az agrárpolitikát (KAP) nem szabad összevonni a költségvetés más támogatásaival, emellett Muresan kedden arról beszélt, hogy már folyik a munka egy határozaton, ami a tárgyalási alapot hivatott megadni a parlamenti tárgyalóknak.

A tervek szerint ezt még az ősz folyamán, egy jól időzített alkalomkor tervezik elfogadni, és a tárgyalásokat ezúttal még jóval 2027 előtt szeretnék lezárni.

Az elkövetkező hét évet meghatározó MFF-tárgyalások egyébként tipikusan az utolsó percig zajlanak, hiszen minden tagállamnak is áldását kell adnia a közös költségvetésre. Míg a jelentősen megnövekedett geopolitikai nyomás azt is eredményezhetné, hogy ezúttal az előreláthatóság jegyében gyorsabban megegyeznek majd az érdekeltek, egyelőre nem úgy tűnik, hogy ebbe az irányba mennének a dolgok.

Mindeközben Ursula von der Leyen évértékelőjében kiemelte, hogy sikeresen megegyezésre jutottak a Bizottság és a Parlament közti keretmegállapodásban, ami ezúttal a szervezet kezdeményezési jogát erősítené, és potenciálisan még a tagállamokat tömörítő Tanácsban használatos vétózási hatásköröket is szűkíthetné.

Ez elméletben hozhatna némi megnyugvást a tárgyalóasztalhoz kerülésért harcoló képviselőknek, csakhogy ugyanez a keretszerződés 2024-ben még azt az ígéretet tette, hogy előre nagyobb betekintést fog nyújtani a Parlamentnek az MFF tervezésénél, ami láthatóan egyáltalán nem valósult meg.

Azt mindenesetre kevés szereplő tagadja, hogy az MFF megérett a reformra, így az elkövetkező két évben várhatóan mindenki azon fog munkálkodni, hogy annak architektúrája és prioritásai a saját érdekeit tükrözzék, amennyire csak lehet.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen mindent megváltoztatna: a vámok, a migráció, a vétójog és a versenyképesség a célkeresztben

Fico ultimátumot adott az EU-nak: ezeket a feltételeket kell teljesíteni a 19. szankciós csomag elfogadásához

El sem fogadták, máris átalakítják az EU új közös költségvetését

Ingoványos talajon lépked Ursula von der Leyen, kéthavonta jöhetnek az újabb puccskísérletek

Címlapkép forrása: EU

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kibocsátás autó
Uniós források
Úgy néz ki, mégsem tiltják be a belső égésű motorokat Európában, lesznek kibúvók
Pénzcentrum
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility