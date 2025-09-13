Hatalmas ütközetre készül az Európai Parlament az uniós források megtartásáért

Az Európai Bizottság július közepén mutatta be formabontó tervezetét az unió következő költségvetési ciklusára szóló többéves pénzügyi keretre (MFF), amely közel sem aratott osztatlan sikert a tagállamok, de még az Ursula von der Leyent támogató parlamenti pártcsaládok körében sem.
A témával foglalkozó jelentéstevők, Siegfried Muresan (Néppárt, Románia) és Carla Tavares (Szocialisták és Demokraták, Portugália) gyakorlatilag az év eleje óta folyamatosan napirenden tartják a témát, és a Parlament saját kezdeményezésére nyújtottak be javaslatokat, már jóval a tervezet bemutatása előtt.
Mindez azért volt, mert a Parlament önként elébe ment a folyamatnak, mivel bár nem sok minden szivárgott ki a tervezetről, viszonylag hamar kiderült, hogy Ursula von der Leyen a Helyreállítási Alap (RRF) mintájára nemzeti borítékokba csomagolná a források nagy részét, amelyek teljesítés alapján kerülnének kifizetésre, és nagymértékben kivágnák a Parlamentet a költségvetés feletti ellenőrzésből.
Úgy tűnik, nagymértékben indokoltak voltak aggodalmaik, ugyanis az MFF-tervezet két hónappal ezelőtti bemutatása óta
a Parlament jelentéstevői semmilyen új információt nem kaptak a részletekről ahhoz képest, amit a nyilvánossággal is megosztott a Bizottság.
Ennek megfelelően Muresan munkája továbbra is arra koncentrál, hogy egyáltalán érdemben részt tudjanak venni a költségvetési architektúra kialakításában, és garantálni tudják a Parlament legalább ellenőrzési szerepét, mert elmondása szerint a történelmi tapasztalat az, hogy az MFF-re vonatkozó szabályalkotást érdemben csak a folyamat elején lehet befolyásolni.
A kommunikáció hiánya mellett a jelentéstevőknek két fő problémája van a jelenlegi tervezettel:
- Egyrészt, az eddig hét fő részre osztott MFF-et 3+1 fejezetre csökkentik, amelynek köszönhetően például a felzárkóztatásért felelős kohéziós politika, az agrártámogatások és a szociális alap a nemzeti és regionális partnerségi borítékokba kerülnének, így a Parlament szerint ellenőrizhetetlenné válna a források helyes allokációja.
- Másrészt, miközben a Bizottság egy ambiciózusnak beállított 2000 milliárd eurós költségvetésről beszél, ez valójában csak a jelenlegi 1,13%-os bruttó nemzeti jövedelemhez képest 1,15%-ra való növelést jelent. Ha figyelembe vesszük az inflációt, és levonjuk belőle az RRF-hitel visszafizetését, amely évi 24 milliárd euró körül fog mozogni 2028-tól, akkor ez inkább visszalépésnek tűnik.
Bár ezek érthető aggályok, a Bizottság pont azt ígéri, hogy az összevont fejezetek miatt egyszerre lesz rugalmasabb és egyértelműbb, hogy miből mire igényelhetnek majd, és a költségvetés érdemi növelése nem tűnik egy könnyen megvalósítható célnak.
Ezt persze a jelentéstevők is belátják, akik jól tudják, hogy kevés tagállam volna hajlandó többet befizetni a közösbe, és bár Muresan szerint is jó irány a Bizottság saját bevételi forrásainak kiterjesztése, az EU-n belül legnagyobb befolyással bíró Németországot vezető Friedrich Merz például élből elutasította a javasolt nagyvállalati adókat, amelyek szerinte a versenyképességet korlátoznák.
A Parlament ugyan továbbra sem kíván vörös vonalakat húzni, de a plenáris héten több ízben egyértelművé tették, hogy az utolsó pillanatig küzdeni fognak a következő MFF „európaiságáért”, és úgy látszik, ehhez a szavazati fölény is adott lehet.
Szerdán például arról fogadtak el állásfoglalást, hogy az agrárpolitikát (KAP) nem szabad összevonni a költségvetés más támogatásaival, emellett Muresan kedden arról beszélt, hogy már folyik a munka egy határozaton, ami a tárgyalási alapot hivatott megadni a parlamenti tárgyalóknak.
A tervek szerint ezt még az ősz folyamán, egy jól időzített alkalomkor tervezik elfogadni, és a tárgyalásokat ezúttal még jóval 2027 előtt szeretnék lezárni.
Az elkövetkező hét évet meghatározó MFF-tárgyalások egyébként tipikusan az utolsó percig zajlanak, hiszen minden tagállamnak is áldását kell adnia a közös költségvetésre. Míg a jelentősen megnövekedett geopolitikai nyomás azt is eredményezhetné, hogy ezúttal az előreláthatóság jegyében gyorsabban megegyeznek majd az érdekeltek, egyelőre nem úgy tűnik, hogy ebbe az irányba mennének a dolgok.
Mindeközben Ursula von der Leyen évértékelőjében kiemelte, hogy sikeresen megegyezésre jutottak a Bizottság és a Parlament közti keretmegállapodásban, ami ezúttal a szervezet kezdeményezési jogát erősítené, és potenciálisan még a tagállamokat tömörítő Tanácsban használatos vétózási hatásköröket is szűkíthetné.
Ez elméletben hozhatna némi megnyugvást a tárgyalóasztalhoz kerülésért harcoló képviselőknek, csakhogy ugyanez a keretszerződés 2024-ben még azt az ígéretet tette, hogy előre nagyobb betekintést fog nyújtani a Parlamentnek az MFF tervezésénél, ami láthatóan egyáltalán nem valósult meg.
Azt mindenesetre kevés szereplő tagadja, hogy az MFF megérett a reformra, így az elkövetkező két évben várhatóan mindenki azon fog munkálkodni, hogy annak architektúrája és prioritásai a saját érdekeit tükrözzék, amennyire csak lehet.
Címlapkép forrása: EU
