Megtudtuk, hatalmas uniós támogatásnak örülhetnek a magyar gazdák!

Az Európai Bizottság bemutatta a 2027 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) keretében biztosított minimális nemzeti jövedelemtámogatási összegeket, amelyek 2034-ig garantálják az uniós gazdák számára a stabil támogatást. A Portfolio európai bizottsági forrásból úgy értesült,
hogy Magyarország 7,225 milliárd eurós folyó áras keretet kap erre az időszakra.
Ez a környező országokhoz viszonyítva a középmezőnybe sorolja hazánkat: Ausztria 6,476 milliárd eurót, Szlovákia 4,8 milliárdot, Románia pedig 13,4 milliárdot kap, míg Lengyelországé lesz a legnagyobb keret 16,574 milliárd euróval.
A Magyarországnak járó összeg valamivel kisebb, mivel a jelenleg is tartó költségvetési ciklusban 8,4 milliárd eurónyi EU-forrást hagytak jóvá a mezőgazdaságra. Azonban fontos megjegyezni, hogy a 2028-2034-es költségvetés teljesen más logika szerint épül fel, mint a jelenlegi közös többéves pénzügyi keret: a vidékfejlesztési támogatások a kohézióba kerültek át, míg számos agrárfejlesztés támogatható lesz a versenyképességi és területfejlesztési forrásokból is.
Mint a Portfolio-nak az Európai Bizottsag egy tisztviselője elmondta:
Fontos változás lenne az új költségvetési ciklusban, hogy a jogállamisági normák teljesülése nélkül a horizontális feljogosító feltételek rendszerében már nemcsak a kohéziós, de az agrártámogatásokat is felfüggeszthetné Brüsszel.
Ki és mennyit kap?
A most nyilvánosságra került adatokból kiderül, hogy az egész EU-t tekintve Franciaország marad a legnagyobb kedvezményezett, 50,938 milliárd eurós támogatási összeggel a következő hét évre. Őt Spanyolország követi 37,235 milliárddal, majd Németország 33,386 milliárddal.
Az EU kisebb tagállamai jóval szerényebb forrásokra számíthatnak. Málta mindössze 214 millió eurót kap, Ciprus 415 milliót, Luxemburg pedig 246 milliót. Ezek a minimális összegek elsősorban az alapvető mezőgazdasági struktúrák fenntartására elegendőek, míg a nagyobb országoknál a támogatások a versenyképesség növelését és a piac stabilitását szolgálják.
A közepes méretű tagállamok között Olaszország 31,003 milliárd eurós, Írország 14,639 milliárdos, Görögország pedig 17,235 milliárdos keretet kap. Hollandiának 6,215 milliárd, Portugáliának 4,336 milliárd jut. Ezek az országok jellemzően diverzifikált mezőgazdasági szerkezettel rendelkeznek, így a támogatások szélesebb körű felhasználást tesznek lehetővé.
A skandináv országok közül Svédország 4,951 milliárd eurót kap, Finnország 3,478 milliárdot, míg Dánia 3,386 milliárdot. Ez jól mutatja, hogy bár ezekben az országokban jelentős mezőgazdasági területek vannak, a támogatási összeg inkább célzottabb és kiemelt szerepet játszik a fenntarthatósági és éghajlatvédelmi célok elérésében.
Az Európai Bizottság állítása szerint a célja, hogy
a most meghatározott minimumösszegekkel biztosítsa a gazdák jövedelmének kiszámíthatóságát és stabilitását a következő költségvetési ciklusban.
A minimumon felüli, további források felhasználásáról a tagállamok dönthetnek saját agrár- és vidékfejlesztési terveik alapján, amelyek kidolgozását a következő hetekben induló konzultációs folyamat segíti majd.
Címlapkép forrása: EU
