Ennyi volt az orosz energia vásárlásának – már pénteken bevetné a bombát Ursula von der Leyen

Az Európai Unió már pénteken bemutathatja tagállamainak az Oroszországgal szembeni újabb szankciós csomagját.
A tervezetről Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök kedden egyeztetett telefonon.
A beszélgetésről maga von der Leyen is beszámolt az X-en.
I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.Russia’s war economy, sustained by revenues… https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025
A 19. szankciós csomag célja, hogy a korábbinál erőteljesebb eszközökkel csökkentse Moszkva bevételeit, és ezzel nyomást gyakoroljon Vlagyimir Putyinra, hogy tárgyaljon Ukrajnával. A tervezett intézkedések a kriptoeszközökre, a bankokra és az energiaszektorra fókuszálnának – írta meg a Bloomberg.
Az Egyesült Államok a G7-országok szövetségeseit arra sürgeti, hogy akár 100 százalékos vámokat vessenek ki Kína és India orosz olajvásárlásaira, valamint elvárja, hogy a NATO- és EU-tagállamok is engedjék el az energiabeszerzéseiket, amelyek Moszkvától függnek.
Trump a hívás során megismételte álláspontját, miszerint a vámok hatékonyabbak, mint a hagyományos szankciók.
Több uniós tagállam – Magyarország és Szlovákia, a vezetékes orosz olaj- és földgáz utolsó vásárlói – várhatóan ellenállnak majd ennek a javaslatnak, különösen azok, amelyek eddig is óvatosabban közelítették meg az olajimportra vonatkozó korlátozásokat. A G7 jelenleg két héten belül véglegesítendő javaslatcsomagon dolgozik, amely a nagy orosz olajvállalatokat, valamint azokat a hálózatokat és szolgáltatásokat célozná, amelyek harmadik országok közreműködésével segítik Moszkvát a nyersolaj értékesítésében.
Trump a héten már többször sürgette az EU-t, hogy teljesen állítsa le az orosz olaj vásárlását.
Bár a legtöbb tagállam már felfüggesztette a vezetékes és tengeri olajbehozatalt, Magyarország és Szlovákia továbbra is fenntartja a Barátság (Druzsba) nevű vezetéken keresztüli importot, míg több ország még mindig vásárol orosz cseppfolyósított földgázt. Az EU országainak többsége vállalta, hogy 2027 végéig fokozatosan megszünteti az összes orosz fosszilis energiaimportot, de von der Leyen többször jelezte, hogy szeretné ezt a határidőt előrébb hozni.
Emellett előrehaladott tárgyalások folynak arról is, miként lehetne az EU-ban és a G7-ben befagyasztott, mintegy 300 milliárd dollárnyi orosz jegybanki vagyont Ukrajna támogatására felhasználni.
Németország már jelezte, hogy támogatja a pénzeszközök nagyobb arányú bevonását a háborús károk helyreállításába.
Az Európai Bizottság mai sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy az EU célja az orosz fosszilis energiahordozóktól való függőség mielőbbi megszüntetése.
A szóvivő szerint Ursula von der Leyen elnök korábbi nyilatkozatát megerősítve elmondták, hogy a folyamat felgyorsítására törekednek, és a kérdés a hamarosan bemutatandó 19. szankciós csomag része lesz. A csomag tervezett bemutatásának időpontját nem közölték, hangsúlyozva, hogy a Bizottság csak akkor ad ki információt, amikor a javaslat készen áll, de a Bloomberg szerint ez már pénteken megtörténik.
Anna Kaiser, a Bizottság képviselője arról beszélt, hogy a júniusban bemutatott RepowerEU javaslatban szerepelnek a határidők, amelyek között a rövid és hosszú távú szerződések megszüntetésére vonatkozó dátumok is megtalálhatók. Elmondta, hogy
2027 továbbra is célként szerepel, míg a hosszú távú szerződések esetében 2028. január 1-je a kitűzött határidő.
Hangsúlyozta, hogy ezek a dátumok a Bizottság javaslatai, amelyeket még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Bár nem tért most rá ki, de korábbról tudható, hogy a brüsszeli trükk az, hogy ezeket kereskedelmi korlátozásként vezetnék be, amihez nem kell az összes EU-ország konszenzusa.
A sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva Kaiser közölte, hogy az olaj is része az orosz energiafüggőség felszámolására irányuló folyamatnak. Arra a kérdésre, hogy felülvizsgálják-e a jelenlegi kivételeket – például a Druzsba vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába érkező szállításokat –, nem adott egyértelmű választ. Mint mondta,
nem kívánják megelőlegezni, hogy a következő szankciós csomag pontosan milyen intézkedéseket tartalmaz majd.
A Bizottság kitért az Egyesült Államokkal kötött, nyáron aláírt energiamegállapodásra is. Kaiser elmondta, hogy ennek értelmében az EU három év alatt összesen 750 milliárd dollár értékben vásárol különféle energiahordozókat és technológiát, köztük LNG-t, olajat és nukleáris berendezéseket. Hangsúlyozta, hogy ez nem csupán LNG-re vonatkozik, de fontos, hogy ezek a beszerzések fokozatosan pótolják azokat a mennyiségeket, amelyeket korábban Oroszországtól importáltak. Az LNG-kereskedelem piaci alapon zajlik, az Európai Bizottság feladata pedig az, hogy elősegítse az európai és amerikai vállalatok közötti kapcsolatokat és a szükséges beruházások megvalósítását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
