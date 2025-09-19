Kész az EU orosz energiavásárlásokat blokkoló szankciós csomagja — nagy fejtörés érheti Magyarországot

Az EU elfogadta az Oroszország elleni tizenkilencedik szankciós csomagot, amely új exporttilalmakat és pénzügyi korlátozásokat tartalmaz, célja pedig Moszkva bevételeinek csökkentése és a háború befejezésének kikényszerítése. Donald Trump amerikai elnök eközben az EU-tól és a NATO-tagállamoktól az orosz olaj- és gázvásárlások teljes leállítását várja el, sőt, akár 100 százalékos vámokat is javasolt Kína és India orosz olajimportjára. Bár az uniós országok többsége már leállította az olajbehozatalt, Magyarország és Szlovákia továbbra is importál a Barátság vezetéken keresztül, és több tagállam még vásárol orosz LNG-t. A G7 két héten belül véglegesítheti saját szankciós javaslatát, amely az orosz olajvállalatokat és a harmadik országokon keresztül működő értékesítési hálózatokat célozza. A Reuters szerint a csomag részeként az Európai Bizottság javasolja, hogy az EU már 2027. január 1-jéig tiltsa be az orosz gáz-, főként az LNG-importot, egy évvel a korábban tervezett határidő előtt.

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy a testület elfogadta Oroszország elleni tizenkilencedik szankciós csomagját, amelyet az Európai Tanács elé terjesztenek hamarosan. A testület szóvivője közölte:

Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője délután közösen ismertetik a részleteket, és a nyilatkozatot az EBS csatorna élőben közvetíti majd.

Hozzátette, hogy a pontos időpontról később adnak tájékoztatást.

A szóvivő részleteket nem árult el az új csomag tartalmáról, de az tudható korábbról, hogy Donald Trump amerikai elnök a héten többször is sürgette az Európai Uniót, hogy teljesen állítsa le az orosz olaj és földgáz vásárlását, és egyértelművé tette, hogy a NATO- és EU-tagállamoktól elvárja az energiabeszerzések megszüntetését, amelyekkel a Kremlt pénzelik.

A Reutersnek nyilatkozó uniós források szerint

az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az EU már 2027. január 1-jéig tiltsa be az orosz GÁz- és LNG-importot, vagyis egy évvel korábban, mint a korábban tervezett 2028-as határidő.

A döntés Ursula von der Leyen és Donald Trump keddi telefonbeszélgetése után került előtérbe, mivel az amerikai elnök többször is sürgette Európát, hogy gyorsítsa fel az orosz energiabeszerzések leállítását. A 19. szankciós csomag emellett célba venné az orosz „árnyéktankerflotta” egy részét, a kriptoeszközöket, az orosz és közép-ázsiai bankokat, a kínai finomítókat, valamint azokat a gazdasági övezeteket, amelyeken keresztül Moszkva kettős felhasználású termékeket szerzett be a hadigépezetének. A Bizottság a teljes javaslatot pénteken mutatja be.

Mit tudunk és mire számíthatunk?

Bár az EU-tagállamok többsége már leállította a vezetékes és tengeri olajbehozatalt, Magyarország és Szlovákia továbbra is importál a Barátság vezetéken keresztül, és több ország még mindig vásárol orosz cseppfolyósított földgázt. Borítékolható, hogy ezek az országok ellenállnak majd az amerikai javaslatnak, miközben a G7 két héten belül véglegesíteni kívánja az új szankciós csomagot, amely a nagy orosz olajvállalatok és a harmadik országokon keresztül működő értékesítési hálózatok ellen is fellépne.

Trump azt is javasolta, hogy akár 100 százalékos vámokat vessenek ki Kína és India orosz olajvásárlásaira, hangsúlyozva, hogy a vámok szerinte hatékonyabbak a hagyományos szankcióknál.

Emellett a G7-ek által tervezett új szankciós csomag a kriptoeszközökre, a bankokra is fókuszálna, célja pedig Moszkva bevételeinek csökkentése és Vlagyimir Putyin nyomás alá helyezése, hogy tárgyaljon Ukrajnával.

A pénteki, a szankciós csomag elfogadását bejelentő sajtótájékoztatón a Bizottság hangsúlyozta, hogy a szankciók célja továbbra is az orosz hadigépezet gyengítése és a háború befejezésének elősegítése. Újságírói kérdésre elmondta, hogy

a csomag új exporttilalmakat és pénzügyi korlátozásokat tartalmaz, de részleteket nem közölt, mondván, hogy azokat majd a hivatalos bejelentésben ismertetik.

Arra is kitért, hogy a szankciók előkészítése során egyeztettek a tagállamokkal, és a végleges döntést egyhangúlag fogadták el.

A tájékoztatón kérdés érkezett arról is, hogy az Egyesült Államok újabb korlátozó intézkedéseivel összehangolják-e az európai szankciókat – egyértelműen utalva az energiavásárlások kérdésére. A szóvivő erre úgy reagált, hogy

az EU és az USA folyamatosan egyeztet az Oroszország elleni lépésekről, és bár a csomagok nem mindig teljesen azonosak, stratégiai céljaik megegyeznek.

Felmerült az is, hogy a szankciók mennyiben érintik a harmadik országokat és a szankciók kijátszását célzó tevékenységeket. A Bizottság szerint a mostani csomag tartalmaz olyan elemeket, amelyek kifejezetten az orosz katonai célokat támogató közvetett kereskedelem megakadályozására irányulnak, és ennek érdekében szorosabb együttműködést alakítanak ki a partnerországokkal. Hangsúlyozták, hogy a célzott szankciók nem irányulnak az orosz lakosság ellen, kizárólag a háború fenntartásához szükséges erőforrások elvágására.

A sajtótájékoztató során több újságíró érdeklődött a szankciók gazdasági hatásairól is. A Bizottság képviselője azt mondta, hogy az EU folyamatosan monitorozza az intézkedések hatását, és eddig a tapasztalatok azt mutatják, hogy az orosz hadiipar nehezebben jut hozzá a kritikus technológiákhoz és alkatrészekhez. Ugyanakkor elismerte, hogy

Oroszország egyes területeken igyekszik alternatív beszerzési csatornákat kiépíteni, ezért a szankciókat rendszeresen frissíteni kell.

A szóvivő azt is elmondta, hogy a Bizottság továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett. Kiemelte, hogy a szankciók csak az egyik eszközt jelentik a szélesebb uniós stratégia részeként, amely magában foglalja a katonai, humanitárius és gazdasági segítségnyújtást is. Az Európai Unió célja szerinte egy olyan politikai és gazdasági környezet megteremtése, amelyben Oroszország számára fenntarthatatlanná válik a háború folytatása.

Végezetül a szóvivő megjegyezte, hogy a mostani csomag elfogadása fontos jelzés Oroszország és a nemzetközi közösség számára is. Úgy fogalmazott, hogy az EU egységesen és határozottan lép fel az agresszióval szemben, és a tagállamok szoros együttműködésben dolgoznak azon, hogy a szankciók hatékonyak és célzottak legyenek. A részletekről Ursula von der Leyen és Kaja Kallas délutáni nyilatkozatából lehet majd többet megtudni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images