Brüsszel vizsgálja, hogy újabb EU-forrásokat szabadítson fel Magyarország számára

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján egy újságíró kérdés miatt ismét a Magyarország számára befagyasztott uniós források kerültek a középpontba. Mint arról nem rég részletesen írtunk, Magyarország egy kiskaput kihasználva az Európai Bizottság kohéziós források középtávú felülvizsgálata során körülbelül 600 millió euró átcsoportosítását kérte, amelyek egy részét a befagyasztott kohéziós alapokból irányítaná át a szabadon lehívható forráskeretekbe.
A Bizottság részéről válaszoló szóvivő először megerősítette azt, amit néhány hete a Portfolio-val is közöltek:
a középtávú felülvizsgálati folyamat zajlik, és ebben Magyarország ugyanúgy érintett, mint a többi tagállam.
Elmondta, hogy Magyarország eredeti javaslatát még a tavasszal nyújtotta be a Bizottságnak. Ezt követően az uniós végrehajtó testület belső megbeszéléseket folytatott, majd visszajelzéseket küldött Budapestnek az észrevételeiről.
Ezek alapján a magyar kormány szeptember elején benyújtotta a módosított, új változatát az átcsoportosítási javaslatnak.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy jelenleg ez a frissített javaslatot még mindig tárgyalják az Európai Bizottságban, és a Bizottság egyelőre nem hozott végleges döntést. Hozzátette, hogy az uniós testület elkötelezett amellett, hogy a kohéziós források felhasználásakor az alapvető jogok teljes mértékben tiszteletben legyenek tartva, és ez ebben az esetben sem lesz másként.
Az újságíró ezt követően pontosítani próbálta a kérdését, és arról érdeklődött, hogy jól érti-e: ha a Bizottság végül úgy dönt, hogy engedélyezi a források átcsoportosítását, az azt fogja jelenteni, hogy elégedett a magyar kormány lépéseivel például a gyermekvédelmi törvény vagy a felsőoktatási szabályozás ügyében. Felvetette azt is, hogy mindennek semmi köze nincs az uniós szankciós csomagokhoz.
A szóvivő erre úgy reagált, hogy nem szeretne előre találgatásokba bocsátkozni a döntésről. Azt mondta, hogy amikor a döntés megszületik, akkor tud majd részletesebb információval szolgálni.
A sajtótájékoztató végén a moderátor egyértelművé tette, hogy a Bizottság döntései objektív kritériumok alapján születnek meg, azokat nem szélesebb politikai szempontok határozzák meg.
Ismét hangsúlyozta, hogy a döntés nem geopolitikai alkukról vagy politikai üzenetküldésről szól, hanem arról, hogy a szabályoknak és követelményeknek megfelelően ítéljék meg a magyar javaslatot. Ez azért merült fel, mert pénteken a Financial Times arról írt, hogy a 19. szankciós csomagról szóló politikai alku része lehet, hogy a magyar kormány számára 550 millió eurónyi befagyasztott forrás felhasználását engedélyezik a félidős átvilágításkor.
Ezt a Bizottság határozottan cáfolta most is.
Címlapkép forrása: Portfolio
Történelmi fordulat a vásárlásban
A magyarok már többet költenek külföldi webshopokban, mint itthon.
Hihetetlen, hogy mit művelnek a franciák a nyugdíjakkal – ezt csinálja utánuk valaki!
Jobban élnek a nyugdíjasok, mint a dolgozók.
Döntött a Suzuki: változik az arculat
Új lesz a logó.
Mészáros Lőrincék megvásároltak egy nagy agrárcéget
800 tejelő tehene van a cégnek.
Meddig eshet a Mol?
Fontos szinthez közelít az árfolyam.
Putyin kedvenc nyaralóhelyét érte ukrán támadás: a hírhedt FSZB titkosszolgálati bázisára csaptak le
Magas rangú vendégeket vettek célba.
Pécsen folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a vállalatfinanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jelentkezni! Szeptember 30. Corso Hotel, Pécs.
Nagy a baj a Porschéval, már a Volkswagent is veszélyezteti
Szakadó árfolyamok.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?