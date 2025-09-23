Világosan üzent az Európai Bizottság: pénzt és eszközt is ad Magyarországnak, csak váljon le az orosz gázról!

Az Európai Bizottság kész anyagi és politikai eszközökkel segíteni azoknak a tagállamoknak, amelyek még nagymértékben függenek az orosz olaj- és gázimporttól. Brüsszel akár EU-forrásokat is mozgósítana az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokra és új ellátási útvonalak kiépítésére. A cél, hogy Magyarország és Szlovákia mielőbb alternatív energiaforrásokhoz juthasson, és csökkenjen az unió sebezhetősége.

Az Európai Bizottság kész jogszabályokat előterjeszteni az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás érdekében, és támogatást nyújtani azoknak a tagállamoknak, amelyek jelenleg még nagymértékben függnek az orosz importtól. A testület hangsúlyozta, hogy ez nemcsak jogi, hanem politikai érdeke is az uniónak, és külön figyelmet fordítanak Magyarországra és Szlovákiára, amelyek továbbra is jelentős mennyiségű orosz olajat és gázt vásárolnak – többek között erről beszélt az Európai Bizottság szóvivője kedden, reagálva Alexander Stubb finn elnök hétvégén tett kijelentésére, amelyben arra szólította fel az uniós intézményt, hogy konkrét eszközöket dolgozzon ki a helyzet kezelésére.

A vita előzménye, hogy a magyar külügyminiszter a napokban fanatikusnak nevezte Brüsszelt, amiért az igyekszik megszüntetni az orosz energiahordozók behozatalát. Stubb erre reagálva a Guardiannek azt mondta, hogy most a Bizottság feladata lépni, és világossá tette, hogy szerinte az uniós testületnek kell irányítania a folyamatot.

A finn elnök külön kiemelte, hogy a magyar és szlovák importkitettség kezelése közös európai érdek.

A Bizottság keddi tájékoztatóján elhangzott, hogy Brüsszelnek az egyik fő célja, hogy ezek az országok alternatív energiaforrásokhoz jussanak, és csökkentsék a függőségüket az orosz szállításoktól. Ennek érdekében a Bizottság nemcsak politikai, hanem anyagi támogatást is biztosítana a szükséges infrastrukturális beruházásokhoz. A szóvivő kiemelte, hogy

akár uniós források is felhasználhatók például új vezetékek és hálózatok kiépítésére, valamint új beszállítók bevonására az oroszokról való leválás gyorsítására.

Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy az átállás nem egyik napról a másikra történik meg. A tervek között szerepel a meglévő energiaellátási útvonalak bővítése, a régiós összeköttetések fejlesztése, és olyan projektek finanszírozása, amelyek hosszú távon csökkentik a tagállamok sebezhetőségét. A cél az, hogy a váltás gazdasági és ellátásbiztonsági szempontból is fenntartható legyen Magyarországnak és Szlovákiának.

A magyar külügyminiszter kijelentéseit a Bizottság nem kommentálta részletesen, de világossá tette, hogy a közös energiapolitika keretében kívánja kezelni a helyzetet. A szóvivő hangsúlyozta, hogy

az uniós intézmény célja a kompromisszumos megoldások megtalálása, amelyek mind a tagállamok ellátásbiztonságát, mind az uniós energiapolitikai célokat szolgálják.

Konkrét javaslatokat a Bizottság még nem mutatott be, de a következő hónapokban várhatóan tárgyalások indulnak a tagállamokkal a lehetséges megoldásokról. A szóvivő szerint a következő szakaszban az lesz a feladat, hogy felmérjék az egyes országok igényeit és lehetőségeit, majd ennek alapján dolgozzanak ki részletes intézkedési terveket.

