  • Megjelenítés
FONTOS Az életével játszik, aki elhízott: ijesztő számok érkeztek
Világosan üzent az Európai Bizottság: pénzt és eszközt is ad Magyarországnak, csak váljon le az orosz gázról!
Uniós források

Világosan üzent az Európai Bizottság: pénzt és eszközt is ad Magyarországnak, csak váljon le az orosz gázról!

Az Európai Bizottság kész anyagi és politikai eszközökkel segíteni azoknak a tagállamoknak, amelyek még nagymértékben függenek az orosz olaj- és gázimporttól. Brüsszel akár EU-forrásokat is mozgósítana az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokra és új ellátási útvonalak kiépítésére. A cél, hogy Magyarország és Szlovákia mielőbb alternatív energiaforrásokhoz juthasson, és csökkenjen az unió sebezhetősége.

Az Európai Bizottság kész jogszabályokat előterjeszteni az orosz fosszilis energiahordozókról való leválás érdekében, és támogatást nyújtani azoknak a tagállamoknak, amelyek jelenleg még nagymértékben függnek az orosz importtól. A testület hangsúlyozta, hogy ez nemcsak jogi, hanem politikai érdeke is az uniónak, és külön figyelmet fordítanak Magyarországra és Szlovákiára, amelyek továbbra is jelentős mennyiségű orosz olajat és gázt vásárolnak – többek között erről beszélt az Európai Bizottság szóvivője kedden, reagálva Alexander Stubb finn elnök hétvégén tett kijelentésére, amelyben arra szólította fel az uniós intézményt, hogy konkrét eszközöket dolgozzon ki a helyzet kezelésére.

A vita előzménye, hogy a magyar külügyminiszter a napokban fanatikusnak nevezte Brüsszelt, amiért az igyekszik megszüntetni az orosz energiahordozók behozatalát. Stubb erre reagálva a Guardiannek azt mondta, hogy most a Bizottság feladata lépni, és világossá tette, hogy szerinte az uniós testületnek kell irányítania a folyamatot.

A finn elnök külön kiemelte, hogy a magyar és szlovák importkitettség kezelése közös európai érdek.

A Bizottság keddi tájékoztatóján elhangzott, hogy Brüsszelnek az egyik fő célja, hogy ezek az országok alternatív energiaforrásokhoz jussanak, és csökkentsék a függőségüket az orosz szállításoktól. Ennek érdekében a Bizottság nemcsak politikai, hanem anyagi támogatást is biztosítana a szükséges infrastrukturális beruházásokhoz. A szóvivő kiemelte, hogy

akár uniós források is felhasználhatók például új vezetékek és hálózatok kiépítésére, valamint új beszállítók bevonására az oroszokról való leválás gyorsítására.

Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy az átállás nem egyik napról a másikra történik meg. A tervek között szerepel a meglévő energiaellátási útvonalak bővítése, a régiós összeköttetések fejlesztése, és olyan projektek finanszírozása, amelyek hosszú távon csökkentik a tagállamok sebezhetőségét. A cél az, hogy a váltás gazdasági és ellátásbiztonsági szempontból is fenntartható legyen Magyarországnak és Szlovákiának.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
A magyar energiaellátás jövőjéről, a legfontosabb energetikai trendekről, kihívásokról lesz szó a Portfolio szakmai konferenciáján. Ne maradjon le a legnagyobb hazai szakértők és piaci szereplők előadásairól, találkozzon velük eseményünkön!
Információ és jelentkezés

A magyar külügyminiszter kijelentéseit a Bizottság nem kommentálta részletesen, de világossá tette, hogy a közös energiapolitika keretében kívánja kezelni a helyzetet. A szóvivő hangsúlyozta, hogy

az uniós intézmény célja a kompromisszumos megoldások megtalálása, amelyek mind a tagállamok ellátásbiztonságát, mind az uniós energiapolitikai célokat szolgálják.

Konkrét javaslatokat a Bizottság még nem mutatott be, de a következő hónapokban várhatóan tárgyalások indulnak a tagállamokkal a lehetséges megoldásokról. A szóvivő szerint a következő szakaszban az lesz a feladat, hogy felmérjék az egyes országok igényeit és lehetőségeit, majd ennek alapján dolgozzanak ki részletes intézkedési terveket.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Hegedüs Éva: két hét múlva jön a magyar gazdaság csúcstalálkozója

Itt vannak a részletek: az orosz olajat bünteti Von der Leyen legújabb csomagja

Von der Leyen: ez az utolsó pillanat Európa békéjében

Von der Leyen Trump támogatásával csaphat le Magyarországra az orosz energiavásárlások miatt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
maros sef
Uniós források
Újabb ázsiai piacot szerzett magának Brüsszel
Pénzcentrum
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility