Ursula von der Leyen bejelentette: ellehetetlenítenék a magyarok és a szlovákok orosz energiaimportját

Miközben mindenki figyelmét az ragadta meg, hogy Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy beszél Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, hogy szakítson az orosz energiahordozók importjával, Ursula von der Leyen világosan kimondta: az utolsó csepp olajtól is megszabadítaná az Európai Uniót. Ehhez az Európai Bizottság vezetője vámokat ígért az orosz olaj és gáz importjára. Minderről már szerdán az uniós végrehajtó testület kollégiumi ülésén is szó lesz – tudta meg a Portfolio.

Donald Trump az ENSZ közgyűlésének margóján tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy szerinte Európának azonnal fel kell hagynia az orosz energiaimporttal, mert amíg az EU orosz gázt és olajat vásárol, addig gyengíti saját pozícióját a Moszkvával szembeni konfliktusban. Úgy fogalmazott, hogy

Európa nem teheti meg, hogy miközben harcol Oroszország ellen, közben olajat és gázt vásárol tőlük. Ez számukra is kínos, és nekem is nagyon kínos volt, amikor először szembesültem ezzel

– jelentette ki az amerikai elnök. Hangsúlyozta, hogy szerinte azonnal le kell állítani az orosz energiahordozók vásárlását, különben „mindenki csak az idejét pazarolja”.

A sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy az EU jelentős előrelépést tett az orosz energiahordozóktól való leválásban. Közölte, hogy „masszívan csökkentették az orosz gázimportot, teljesen megszabadultunk az orosz széntől, és jelentősen csökkentették az olajimportot is, de még mindig érkezik némi orosz olaj Európába”. Von der Leyen hozzátette, hogy az Európai Bizottság új eszközöket is bevet, és szó szerint kijelentette:

Most vámokat akarunk kivetni azokra az olajszállítmányokra, amelyek még mindig érkeznek az Európai Unióba. Ezzel is azt akarjuk elérni, hogy megszabaduljunk az orosz olaj- és gázimport utolsó cseppjeitől is.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a Bizottság javaslatot tett új szankciókra, amelyek között szerepel a cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalának korlátozása is.

A Portfolio uniós tisztviselőktől úgy értesült, hogy a vámok kérdését az Európai Bizottságban Már szerdán Megvitatják.

A vámok megoldása azért is érdekes, mert kereskedelmi korlátozások közé tartoznak, így nem számítanak embargónak, így minősített többséggel szavazhatnak róla a tagállamok az Európai Tanácsban. Minősített többség akkor jön létre, ha a tagállamok legalább 55 százaléka – jelenleg 27-ből minimum 15 ország – támogatja a javaslatot, és ezek együtt az EU lakosságának legalább 65%-át képviselik.

A döntés megakadályozásához legalább 4 tagállam kell, amelyek az uniós lakosság több mint 35%-át képviselik. Viszont a vezetékes orosz olaj- és gázimport már csak Szlovákiát és Magyarországot érinti, így kicsi az esély, hogy blokkoló kisebbséget tudnának kialakítani.

Mint mondta, „a tagállamoknak még meg kell állapodniuk, de gyorsabban kell haladnunk, mert minden egyes kifizetés Putyin kasszáját tölti. Ez nem maradhat így.” Az elnök arról is beszélt, hogy a cél az eredetileg tervezettnél korábbi teljes leválás, és bízik benne, hogy már az év végéig sikerül kivezetni az orosz olajimportot az unióból.

Ursula von der Leyen kijelentése azért sem kapott túl nagy figyelmet, mert a sajtót jobban lekötötte Donald Trump közös sajtótájékoztatója Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. Itt egy kérdésre válaszolva beszélt arról az amerikai elnök, hogy nem örül annak, hogy Magyarország nem hajlandó leállítani az orosz olaj vásárlásával.

Nos, ő a barátom. Nem beszéltem vele, de úgy gondolom, hogy ha beszélnék, leállna. Azt hiszem ezt is fogom tenni

– válaszolta Trump.

A magyar kormány részéről Szijjártó Péter külügyminiszter nyilatkozott is az elhangzottakról, de Ursula von der Leyen kijelentésére nem, csak Trumpéra reagálva tette közzé azt a Facebook-oldalán, hogy

Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni.

Az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján is érkezett már kérdés a magyar és szlovák orosz energiaimport helyzetéről. Akkor a testület szóvivője azt mondta, hogy minden anyagi és politikai támogatást megadnak a leváláshoz.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Evan Vucci