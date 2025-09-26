Kirobbant a belháború Brüsszelben – egymásnak esett az EU két csúcsintézménye

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága a héten azt javasolta, hogy ne hagyják jóvá a Tanács 2023-as költségvetését.
Ez a lépés 2009 óta minden évben megismétlődik az intézmény „együttműködésének hiánya” miatt.
Bár ez a döntés valószínűleg nem okoz olyan súlyos következményeket, mint az 1998-as Santer-bizottság összeomlása, jól mutatja a két meghatározó uniós intézmény közötti növekvő feszültséget.
A mentesítési eljárás egy technikai eszköz, amely lehetővé teszi az Európai Parlament számára, hogy felülvizsgálja az uniós intézmények költségvetésének végrehajtását és ajánlásokat fogalmazzon meg, bár a mentesítés megtagadásának nincs közvetlen jogi következménye.
A gyakorlatban az éves eljárás szimbolikus szembenállássá vált. Az Európai Tanács erősen ellenáll annak, hogy az EP-képviselők megvizsgálják működését, azzal érvelve, hogy az ilyen felülvizsgálatok túlmutatnak a mentesítési eljárás jogi hatáskörén.
Az Európai Parlament az évek során kialakított egy olyan gyakorlatot, hogy általánosságban nyilatkozik más intézmények politikáiról és tevékenységeiről
– mondta egy uniós tisztviselő. A Tanács szerint ez messze túlmutat a költségvetési mentesítés hatókörén.
A bizottsági ajánlást követően az Európai Parlament plenáris ülése felülvizsgálja a mentesítési jelentéseket, és dönt annak megadásáról vagy elutasításáról. Az elutasításnak nincs jogi következménye, de szimbolikus jelentőséggel bír.
Nincs együttműködés, mert úgy gondolják, hogy ez méltóságon aluli számukra
– nyilatkozta egy EP-képviselő az Euractiv-nak a Tanács hozzáállásáról az éves parlamenti eljáráshoz.
Bár a Parlament kitarthatna álláspontja mellett a költségvetési tárgyalásokon, egy eszkaláció „kölcsönösen biztosított pusztulást” jelentene, figyelmeztetett egy törvényhozó. Mivel a Tanács központi szerepet játszik az uniós költségvetési tárgyalásokban, ez a 2028-ban kezdődő következő hosszú távú költségvetésről szóló tárgyalásokra is kihathat.
„Nincs többség a háborúhoz” – jegyezte meg egy másik EP-képviselő.
Címlapkép forrása: EU
