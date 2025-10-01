  • Megjelenítés
Tömeges kivándorlás indult, Európa hatalmasat nyer a nagy exoduson
Uniós források

Tömeges kivándorlás indult, Európa hatalmasat nyer a nagy exoduson

Félév sem kellett hozzá, megfordult az agyelszívás: ötszörösére nőtt az Egyesült Államokból érkező pályázatok száma az Európai Unió rangos kutatási programjára, miközben egyre több amerikai kutató keres új lehetőségeket Európában – írta meg a Politico.

Az Európai Kutatási Tanács legutóbbi pályázati felhívására ötször annyi amerikai kutató jelentkezett, mint korábban - derül ki a Politico által látott adatokból.

A megnövekedett érdeklődés hátterében a Trump-adminisztráció alatt kialakult, tudományos kutatásokkal szemben egyre ellenségesebb légkör áll.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen személyesen is támogatta az amerikai kutatók Európába csábítását, közvetlen válaszként a Trump-kormányzat által bevezetett jelentős felsőoktatási és kutatási megszorításokra. Az EU a tudományos szabadság hangsúlyozásával és a kutatási támogatások növelésével pozicionálja magát biztonságos alternatívaként.

Az Európai Kutatási Tanács tavasszal bejelentette, hogy megduplázza az Egyesült Államokból áttelepülni kívánó kutatók számára elérhető kiegészítő támogatást, 1 millió euróról 2 millió euróra.

Így ezek a kutatók most már összesen 4,5 millió euró támogatásra pályázhatnak, maximum 5 éves időtartamra.

Az ösztönző rendkívül népszerűnek bizonyult: az augusztusban lezárult pályázati fordulóban 114 jelentkezés érkezett az Egyesült Államokból, ami 400 százalékos növekedést jelent a 2024-es 23 pályázathoz képest.

A teljes pályázati szám csak 31 százalékkal nőtt, 2534-ről 3329-re.

Európa-szerte országok, régiók, egyetemek és kutatóintézetek indítottak programokat, hogy kihasználják az amerikai finanszírozási megszorításokat. Ekaterina Zaharieva európai kutatási biztos szerint már több mint 70 nemzeti és regionális kezdeményezés indult a kutatók vonzására.

Korábban részletesen írtunk arról, hogy nemcsak a kutatók, hanem egyre több amerikai civil és vállalkozó érzi biztonságosabbnak Európát, ezért beindult az érdeklődés a bevándorlási lehetőségek iránt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

