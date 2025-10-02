Vallott Brüsszel, jelentős összegű befagyasztott uniós forrás érkezik Magyarországra heteken belül

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy Magyarország rövid időn belül hozzájut több mint 65 milliárd forinthoz az eddig befagyasztott uniós kohéziós forrásokból, még a jogállamisági viták miatti felfüggesztések ellenére is. A pénz egy egyszeri, 30 százalékos előfinanszírozás révén érkezik, amely automatikusan jár az átprogramozott támogatások után.

Az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján új részlet derült ki a Magyarországnak járó, de jogállamisági okokból befagyasztott uniós kohéziós forrásokról. Ujvári Balázs bizottsági szóvivő megerősítette, hogy

ahogy arról már írtunk magyar keretből 545 millió eurót átprogramoztak, ám ez nem jelent automatikus kifizetést, hiszen a pénzekhez továbbra is szigorú, jogállamisági és emberi jogi feltételek kapcsolódnak.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 25. A magyar kormány fél milliárd eurónyi forrást lapátolt volna ki egy kiskapun át, Brüsszel teljesen befagyasztja a tételeket

A szóvivő ugyanakkor kiemelte: az átcsoportosítás következtében egyszeri, 30 százalékos előfinanszírozás jár Magyarországnak, amelyet a Bizottságnak akkor is ki kell utalnia, ha a teljes összeg folyósítása még nem lehetséges.

Ez nagyjából 163,5 millió eurót, azaz több mint 65 milliárd forintot jelenthet a kormány számára rövid távon.

Ez a fejlemény pontosítja a napokban megjelent sajtóhíreket. A Portfolio korábbi értesülései szerint a magyar kormány egy kiskapun keresztül próbált volna hozzáférni a félmilliárd eurós forráshoz, ám az Európai Bizottság azonnal befagyasztotta a teljes tételt. Mostanra világossá vált, hogy bár a döntő rész valóban blokkolva marad, az előfinanszírozás kifizetése automatikus, és így Budapest rövid időn belül számíthat a pénz megérkezésére.

Ennek oka, hogy a mostani felülvizsgálat szorosan összefügg az EU által elindított STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) kerettel, amelynek célja, hogy uniós forrásokat csoportosítson át olyan stratégiai területekre, mint a digitális átállás, a zöld technológiák vagy a kritikus nyersanyagok. A magyar program átsorolásával ez a mechanizmus biztosítja a 30 százalékos előfinanszírozást is.

Az Európai Bizottság szóvivője azonban hangsúlyozta ugyanakkor, hogy

a fennmaradó összegekhez csak akkor férhet hozzá Magyarország, ha teljesíti a jogállamisági és intézményi reformokra vonatkozó feltételeket.

A pénzek sorsa tehát továbbra is a magyar kormány intézkedésein múlik, de az előleg révén a kormány mozgástere átmenetileg bővülhet.

Címlapkép forrása: EU