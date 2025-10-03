  • Megjelenítés
Koronavírus: kibukott az Európai Bizottság vakcinarendelése alapján, mikor robbanhat be a járvány
Uniós források

Az Európai Bizottság új közös beszerzési megállapodást kötött a spanyol HIPRA gyógyszergyártóval, hogy bővítse az unió oltási lehetőségeit és felkészültségét a koronavírus újabb hullámaira. A fehérjealapú vakcina teljes egészében Európában készül, ami erősíti az uniós egészségügyi önállóságot és ellátásbiztonságot.

Az Európai Bizottság új, közös beszerzési szerződést írt alá a spanyol HIPRA gyógyszergyártóval, amely 14 tagállam kérésére akár 4 millió adag, fehérjealapú COVID-19-vakcina – Bimervax – megrendelését teszi lehetővé – számolt be az uniós végrehajtó testület.

A szerződés legfeljebb két évre szól, és a vakcinák már a mostani oltási szezonban elérhetők lesznek, a tagállamok saját igényeik szerint, kötelező minimum mennyiség nélkül rendelhetnek.

Hadja Lahbib, az egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős uniós biztos hangsúlyozta: a közös beszerzés célja, hogy az EU felkészültebb legyen a COVID-19 újabb hullámaira és variánsaira, különösen a legsebezhetőbb csoportok védelmében. Mint mondta,

a HIPRA-vakcina teljes kutatás-fejlesztési és gyártási folyamata Európán belül zajlik, ami erősíti az uniós stratégiai autonómiát és hozzájárul az egészségbiztonság növeléséhez.

A mostani megállapodás a már elérhető mRNS-alapú oltások mellett újabb technológiai lehetőséget kínál a tagállamok egészségügyi rendszerei számára. A fehérjealapú vakcinák a vírus egy jellegzetes fehérjéjének töredékét tartalmazzák, amely elegendő az immunrendszer aktiválásához és természetes védekezési reakció kiváltásához a fertőzéssel szemben.

A HIPRA-vakcina előnye, hogy kutatása, fejlesztése, gyártása és kiszerelése teljes egészében Európában történik, így csökkenti az uniós országok külső beszállítóktól való függőségét.

Az uniós közös beszerzési mechanizmushoz eddig 38 ország csatlakozott, amely önkéntes alapon segíti a tagállamokat az egészségügyi válsághelyzetekre való felkészülésben és a közös védekezés megszervezésében.

