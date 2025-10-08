Ursula von der Leyen rendkívüli kijelentést tett: új és veszélyes hadművelet indult el Európában

A választás egyszerű. Vagy elfordulunk, és hagyjuk, hogy a fenyegetés növekedjen, vagy egységgel, elrettentéssel és elszántsággal válaszolunk. Én tudom, melyik utat választja Európa – mondta el Ursula von der Leyen szerdán az Európai Parlamentben mondott beszédében. Az Európai Bizottság elnöke szerint valami új és veszélyes háborús fenyegetésbe kezdett Moszkva az Európai Unióban.

Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kijelentette, hogy „valami új és veszélyes dolog történik az európai égbolton”. Az Európai Bizottság elnöke arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt hetekben orosz vadászgépek és drónok sértették meg több tagállam – köztük Észtország, Belgium, Lengyelország, Románia, Dánia és Németország – légterét, miközben egyre több kibertámadás és infrastrukturális szabotázs érte az uniót.

Hozzátette, hogy „ezek az incidensek a tagadás félhomályában történnek – nem véletlen zaklatások, hanem egy koherens és fokozódó kampány részei, amelynek célja, hogy próbára tegye az unió egységét és gyengítse támogatását Ukrajna felé”. Von der Leyen szerint a helyzetet nevén kell nevezni:

ez hibrid háború, amelyet Európának nagyon komolyan kell vennie.

A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európának egységesen kell válaszolnia a provokációkra. „Oroszország megosztani akar bennünket. Nekünk egységgel kell felelnünk” – mondta. Példaként említette, hogy NATO-keretben olasz pilóták kísérték ki az orosz gépeket az észt légtérből, míg ukrán szakértők osztják meg tapasztalataikat a dróntámadások elleni védekezésről. Von der Leyen szerint ez a gyakorlatban megvalósuló szolidaritás, de Európának nemcsak reagálnia, hanem elrettentenie is kell, mert ha tétovázik, a „szürke zóna” tovább terjed.

A bizottsági elnök bejelentette, hogy a Readiness 2030 program keretében az unió 800 milliárd eurót mozgósít 2030-ig a védelmi kapacitások megerősítésére.

A terv része a „Drone Wall” (drónfal) és az „Eastern Flank Watch” program, amelyek a keleti határok és a légtér védelmét szolgálják majd. Von der Leyen szerint a cél egy „megfizethető, gyors és hatékony” drónelhárító rendszer kiépítése, amely képes a modern fenyegetések valós idejű észlelésére és semlegesítésére. Hozzátette, hogy a tapasztalatok egy részét Ukrajnától veszik át, amely az innováció és a gyakorlati megoldások terén élen jár.

A Bizottság elnöke a kritikus képességek megerősítését is bejelentette: kilenc kulcsterületen – köztük légvédelem, kiber- és elektronikai hadviselés – „kollektív képességkoalíciókat” hoznak létre, hogy a tagállamok közösen és gyorsan fejlesszenek. Von der Leyen emlékeztetett a cseh és dán vezetésű kezdeményezések sikerére, amelyek Ukrajna fegyverellátását segítették, és bejelentette, hogy ezt a modellt most uniós szinten terjesztik ki. Mint mondta, a cél, hogy az európai védelmi ipar termeljen és növekedjen, ne a külföldi vállalatok.

Végül Von der Leyen az európai védelmi ipar stratégiai szerepét emelte ki, mondván:

A védelmi beruházásainknak Európában kell munkahelyeket teremteniük.

Az új gyárak és termelési vonalak már most ezer számra foglalkoztatnak szakmunkásokat, a fejlesztések pedig átszivárognak más ágazatokba, az űrkutatástól a kiberbiztonságig. Az elnök szerint a hibrid hadviselés elleni védekezés nemcsak fegyverekről szól, hanem szoftverről, adatvédelemről és az információs tér biztonságáról is. Zárásként úgy fogalmazott:

A választás egyszerű. Vagy elfordulunk, és hagyjuk, hogy a fenyegetés növekedjen, vagy egységgel, elrettentéssel és elszántsággal válaszolunk. Én tudom, melyik utat választja Európa.

Címlapkép forrása: EU