Ursula von der Leyen rendkívüli kijelentést tett: új és veszélyes hadművelet indult el Európában

Ursula von der Leyen az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén kijelentette, hogy „valami új és veszélyes dolog történik az európai égbolton”. Az Európai Bizottság elnöke arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt hetekben orosz vadászgépek és drónok sértették meg több tagállam – köztük Észtország, Belgium, Lengyelország, Románia, Dánia és Németország – légterét, miközben egyre több kibertámadás és infrastrukturális szabotázs érte az uniót.
Hozzátette, hogy „ezek az incidensek a tagadás félhomályában történnek – nem véletlen zaklatások, hanem egy koherens és fokozódó kampány részei, amelynek célja, hogy próbára tegye az unió egységét és gyengítse támogatását Ukrajna felé”. Von der Leyen szerint a helyzetet nevén kell nevezni:
ez hibrid háború, amelyet Európának nagyon komolyan kell vennie.
A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európának egységesen kell válaszolnia a provokációkra. „Oroszország megosztani akar bennünket. Nekünk egységgel kell felelnünk” – mondta. Példaként említette, hogy NATO-keretben olasz pilóták kísérték ki az orosz gépeket az észt légtérből, míg ukrán szakértők osztják meg tapasztalataikat a dróntámadások elleni védekezésről. Von der Leyen szerint ez a gyakorlatban megvalósuló szolidaritás, de Európának nemcsak reagálnia, hanem elrettentenie is kell, mert ha tétovázik, a „szürke zóna” tovább terjed.
A bizottsági elnök bejelentette, hogy a Readiness 2030 program keretében az unió 800 milliárd eurót mozgósít 2030-ig a védelmi kapacitások megerősítésére.
A terv része a „Drone Wall” (drónfal) és az „Eastern Flank Watch” program, amelyek a keleti határok és a légtér védelmét szolgálják majd. Von der Leyen szerint a cél egy „megfizethető, gyors és hatékony” drónelhárító rendszer kiépítése, amely képes a modern fenyegetések valós idejű észlelésére és semlegesítésére. Hozzátette, hogy a tapasztalatok egy részét Ukrajnától veszik át, amely az innováció és a gyakorlati megoldások terén élen jár.
A Bizottság elnöke a kritikus képességek megerősítését is bejelentette: kilenc kulcsterületen – köztük légvédelem, kiber- és elektronikai hadviselés – „kollektív képességkoalíciókat” hoznak létre, hogy a tagállamok közösen és gyorsan fejlesszenek. Von der Leyen emlékeztetett a cseh és dán vezetésű kezdeményezések sikerére, amelyek Ukrajna fegyverellátását segítették, és bejelentette, hogy ezt a modellt most uniós szinten terjesztik ki. Mint mondta, a cél, hogy az európai védelmi ipar termeljen és növekedjen, ne a külföldi vállalatok.
Végül Von der Leyen az európai védelmi ipar stratégiai szerepét emelte ki, mondván:
A védelmi beruházásainknak Európában kell munkahelyeket teremteniük.
Az új gyárak és termelési vonalak már most ezer számra foglalkoztatnak szakmunkásokat, a fejlesztések pedig átszivárognak más ágazatokba, az űrkutatástól a kiberbiztonságig. Az elnök szerint a hibrid hadviselés elleni védekezés nemcsak fegyverekről szól, hanem szoftverről, adatvédelemről és az információs tér biztonságáról is. Zárásként úgy fogalmazott:
A választás egyszerű. Vagy elfordulunk, és hagyjuk, hogy a fenyegetés növekedjen, vagy egységgel, elrettentéssel és elszántsággal válaszolunk. Én tudom, melyik utat választja Európa.
Címlapkép forrása: EU
Megvan a létező legolcsóbb energiaforrás, szerencsére Európában is teljesen elérhető
Az európai energiamix így is egyre ellenállóbb a kutatások szerint.
Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról
Nem mindegy, hogy mennyibe fog kerülni.
Teljesen beborulhat az orosz gázexport, meghiúsult Putyin nagy terve
Ha meg is valósul a nagy üzlet, egyáltalán nem tudja pótolni az európai piacokat.
Lantos Csaba: "meg fog épülni Paks II."
Nem volt túl optimista az EU energiapolitikájával kapcsolatban.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy lépésre készül a Revolut, csatlakoznak az azonnali fizetési rendszerhez Indiában
Már 350 ezer ember írta fel magát a várólistára.
Összeomlott a német autóipar, recesszióba lökheti a gazdaságot is
Ennek pedig Magyarország is megissza majd a levét.
Az erős forint már segít az infláció letörésében - Elemzői reakciók a friss adatra
Vannak érdekes adatok.
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!