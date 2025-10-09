Brüsszel bejelentette: nincs mese, le kell válnia Magyarországnak az orosz energiahordozókról

Az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján több kérdés is elhangzott az uniós energiabiztonsággal, a magyar–horvát tárgyalásokkal, valamint az orosz energiahordozóktól való függőség csökkentésével kapcsolatban.
Elsőként az uniós testület megerősítette, hogy
figyelemmel kísérik a Magyarország és Horvátország között zajló tárgyalásokat az Adria-kőolajvezetékről, amely lehetővé teheti, hogy Magyarország részben vagy teljesen lemondjon az orosz olajról.
Az energiaügyi szóvivő, Anna-Kaisa Itkonen közölte, hogy az uniós intézmény tud a MOL és a horvát Janaf vállalat között zajló technikai tesztekről és egyeztetésekről, és ezek eredményeit kedvező fejleményként értékeli, ugyanakkor Brüsszel nem vesz részt közvetlenül a tárgyalásokban. Mint mondta, a Bizottságot tájékoztatják a folyamatokról, de a kommentálás joga a két félé. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben végzett kapacitástesztek ígéretesek, mivel a vezeték használata hozzájárulhat a régió energiabiztonságához.
Mint arról beszámoltunk, friss fejlemény, hogy a Mol új közleménye szerint konstruktív megbeszélések zajlanak, a magyar olajcég megkérte a Janafot, hogy megfelelő tesztekkel mutassa ki, hogy az év minden napján fel tud-e hozni elegendő kőolajat az Adria-vezetéken.
Egy újságíró arra is rákérdezett, miként érinti az amerikai szankciók alá került szerbiai olajvállalat – a NIS, amely orosz tulajdonban van – helyzete az Adria-vezeték működését, tekintve, hogy a horvátországi vezeték bevételeinek mintegy harmada ebből a cégből származik. Anna-Kaisa Itkonen válaszában elismerte, hogy ez az ügy részben kapcsolódik a nemzetközi szankciós rendszerhez, és nem rendelkezik minden friss információval a régiós tárgyalások részleteiről. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a Bizottság számára továbbra is alapvető cél, hogy Magyarország és Szlovákia alternatív földgáz- és olajforrásokat találjon, ami a RePowerEU program egyik kulcseleme.
Mint fogalmazott, a Bizottság technikai és politikai szinten is kapcsolatban áll a térség szereplőivel, de hivatalosan nem részese az ilyen típusú tulajdonosi vagy piaci tárgyalásoknak.
Itkonen azt is leszögezte, hogy az orosz olajra vonatkozó uniós szankciók továbbra is érvényben vannak, és csak Magyarország és Szlovákia kapott ideiglenes mentességet ezek alól.
Az Európai Bizottság ennek ellenére folyamatosan ösztönzi e két tagállamot alternatív beszerzési források felkutatására, és több szintű politikai, illetve technikai megbeszélést szervez annak érdekében, hogy segítse a leválást az orosz energiáról.
Arra a kérdésre, hogy a magyar–horvát tárgyalások veszélyeztethetik-e az orosz olaj fokozatos kivezetését, Anna-Kaisa Itkonen azt válaszolta: a Bizottság nem lát okot aggodalomra, de egyelőre nem kíván kommentálni olyan megállapodásokat, amelyek részleteit nem ismeri. Mint mondta, ezek többnyire kereskedelmi szerződések, amelyekhez az uniós intézményeknek nincs hozzáférésük, és csak akkor tudnának állásfoglalást adni, ha a tagállamok hivatalosan tájékoztatnák az Európai Bizottságot a politikai megállapodásról.
A szóvivő kiemelte, hogy Brüsszel célja változatlan:
hosszú távon minden tagállamnak függetlenednie kell az orosz energiaforrásoktól, és az uniós energiapolitika erre irányul.
A folyamat elősegítése érdekében a Bizottság támogatja az infrastruktúra diverzifikálását, az összeköttetések erősítését, valamint az alternatív beszállítók bevonását a közép-európai régióba.
Egy másik újságíró a folyékony orosz földgáz (LNG) importjának tilalmáról kérdezte a Bizottságot, mivel jelenleg két párhuzamos uniós javaslat is van napirenden: az egyik a RePowerEU keretében 2027 végére tenné kötelezővé az orosz LNG behozatalának leállítását, míg a 19. szankciós csomag egy évvel előbbre, 2026-ra hozná ezt a határidőt. A kérdés arra irányult, hogyan egyeztethető össze a két intézkedés, amelyek eltérő jogalapon nyugszanak – a szankciók esetében egyhangú tanácsi döntés szükséges, míg a kereskedelmi szabályozás minősített többséggel is elfogadható.
Anna-Kaisa Itkonen elmondta, hogy valóban két külön jogi eszközről van szó, amelyek ugyanazt a célt szolgálják – az orosz energiától való függetlenedést –, de eltérő módon és hatókörben. A 19. szankciós csomag a LNG-importra vonatkozó tilalmat tartalmazza, míg a RePowerEU-tervezet átfogóbban kezeli a földgáz-, LNG- és kőolajimport kérdését. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a szankciók természetszerűleg ideiglenesek, és hat hónaponként meg kell őket újítani, míg a RePowerEU szabályozása tartós, határozatlan idejű keretet teremt. Mint fogalmazott, a két intézkedés kiegészíti egymást: ha a szankciók valamilyen okból nem kerülnének meghosszabbításra, a jogi stabilitást az uniós jogszabály biztosítaná.
Anna-Kaisa Itkonen hozzátette, hogy a Bizottság számára a „minél előbb, annál jobb” elv érvényes: ha a tagállamok és az Európai Parlament úgy döntenek, hogy előbbre hozzák a tilalom hatálybalépését, az összhangban áll az uniós célokkal.
A jogszabályok végleges szövegéről azonban még zajlanak az egyeztetések a Tanácsban és a Parlamentben.
Egy későbbi kérdésre reagálva Anna-Kaisa Itkonen pontosította, hogy amikor korábban a szankciók ideiglenes jellegéről beszélt, nem a jelenlegi oroszellenes intézkedések feloldásának lehetőségét vetette fel, hanem általános elvet ismertetett. Mint mondta, a szankciók logikája minden esetben az, hogy viselkedésváltozást idézzenek elő, és a 19 szankciós csomag célja is az, hogy gazdasági és politikai nyomásgyakorlással elősegítse a háború lezárását és Oroszország tárgyalóasztalhoz kényszerítését.
A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy a Bizottság dolgozik egy javaslaton az orosz olajra kivetendő uniós vámtételről, de ennek időzítéséről egyelőre nem tudtak konkrétumot közölni. Ez a leginkább a Barátság-vezetéken kőolajat importáló Magyarország számára súlyos fenyegetést jelenthet.
A szóvivő szerint a javaslat előkészítése folyamatban van, de még nincs kitűzött határidő annak Tanács elé terjesztésére.
Címlapkép forrása: EU
Aggasztó jelek miatt torpant meg a kamatcsökkentés: az központi bank jegyzőkönyve felfedte a valódi okokat
Meglepő kamatpálya alakulhat még az év második felében.
Visszalépett a cseh Tesla: nem épül meg Romániában az akkumulátorgyár
Az agresszív globális konkurenciára hivatkoznak.
Az energiaátállás hajtja, az erőforrás-nacionalizmus fékezi a globális nyersanyagpiacot
Fundamentális változások történnek.
Súlyos figyelmeztetést küldött a volt ukrán vezető: Donald Trump az "ellenség oldalára" állna, ha átlépné a Kreml vörös vonalát
"Tisztelt elnök úr, végzetes hibát követ el!"
Idegen anyag került a gyerekeknek szánt termékbe: azonnal vidd vissza, ha megvetted
Visszahívtak egy meté teát is.
Akkora a baj az orosz gazdaságban, hogy az állami és a nagyvállalatok tömegével rúgják ki az embereket
A háborús gazdaság kezd kifulladni, ami egyre aggasztóbb lehet Vlagyimir Putyinnak.
Békés megyében is egyre többen érdeklődnek a Demján Sándor Tőkeprogram iránt
Békéscsabára érkezett a Portfolio és a Kavosz közös őszi roadshowja.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.