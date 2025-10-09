Hatalmas összeg mozdul meg: az EU több mint 400 milliárd eurót utal ki

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön jelentette be, hogy
az eredetileg 300 milliárd eurós keretösszeggel indult Global Gateway program várhatóan több mint 400 milliárd eurót (16 000 milliárd forintot) fog mozgósítani 2027-ig.
A kezdeményezést 2021-ben indították el, és eredetileg a teljes összeg felét Afrikában tervezték befektetni. A program Kína hasonló nemzetközi befektetési stratégiájának, az Övezet és Út (Belt and Road Initiative) európai alternatívájaként jött létre.
A projektek olyan területekre összpontosítanak, mint az energia, közlekedés, oktatás és kutatás. Emellett partnerségeket alakítanak ki, amelyek segítik az EU-t a zöld átálláshoz szükséges kritikus ásványi anyagok beszerzésében, csökkentve ezzel a Kínától való függőséget.
Von der Leyen azt is bejelentette, hogy az EU elindítja a Global Gateway Investment Hub platformot, amely egyablakos belépési pontként szolgál majd a befektetéseket javasolni kívánó vállalatok számára.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
