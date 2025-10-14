Tömeges deportálásokba kezdene Európa

Az EU-ban jelenleg a sikertelen menedékkérők mindössze 20 százalékát küldik vissza származási országukba, sok kormány ugyanis nem hajlandó őket befogadni.

Az Európai Bizottság most új szabályokat javasol, hogy könnyebb legyen a visszatoloncolás, akár úgy is, hogy a menedékkérőket harmadik – EU-n kívüli – országokba irányítanák.

A legélesebb vita azonban arról folyik, hogy a tagállamoknak el kell-e ismerniük egymás kitoloncolási döntéseit. Több ország, köztük Svédország és Németország, csak önkéntes elismerést támogatna, mivel szerintük a nemzeti menekültügyi rendszerek túlságosan különböznek. Más kormányok attól tartanak, hogy ha kötelezővé tennék az egymás döntéseinek elfogadását, akkor idegen határozatokat kellene végrehajtaniuk.

Az FT-nek nyilatkozó diplomáciai források szerint emiatt a keddi luxembourgi belügyminiszteri tanácsülésen sem várható megállapodás.

További feszültséget okoz a „szolidaritási alap” is, amely a migrációs nyomás alatt álló tagállamokat segítené, részben menedékkérők áthelyezésével, részben pénzügyi kompenzációval. A legtöbb kormány azonban nem kíván több embert befogadni, Lengyelország pedig egyenesen elutasítja a rendszert.

Az Európai Bizottság egy friss migrációs jelentést is tervezett, de a viták miatt ennek közzététele késik.

