Brüsszel az európai atomerőművekből is kidobná az oroszokat, Pakson is aggódhatnak

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az unió célja, hogy az orosz energiahordozóktól – a gáz mellett – a nukleáris fűtőanyagok terén is függetlenedjen, vagyis idővel megszüntesse az uránimportot Oroszországból. A döntés Magyarország szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen nemcsak a Paks II.-projekt, hanem a jelenleg működő Paks I. blokkjai is orosz fűtőelemekkel üzemelnek.

A Bizottság álláspontja szerint az Európai Unió célja, hogy a nukleáris fűtőanyagok, így az uránimportok terén is fokozatosan megszüntesse a függőséget Oroszországtól – válaszolta az uniós testület hétfői sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen az orosz uránimport és az orosz földgáz kivezetésének ütemtervéről. Az energiaügyi szóvivő emlékeztetett rá, hogy a jelenlegi munka elsősorban a gázra vonatkozó javaslatokra és az azokkal kapcsolatos politikai megállapodások elérésére összpontosít, amelyeket az év végéig szeretnének lezárni.

Itkonen elmondta, hogy a Tanácsban már megszületett az általános megközelítésről szóló politikai megállapodás a RePowerEU-javaslat kapcsán, amelynek célja

az orosz gáz kivezetése az uniós energiapiacról.

Itkonen ezt „jelentős mérföldkőnek” nevezte az energiaügyi miniszterek tanácsában.

A nukleáris üzemanyagokra vonatkozó kérdésekben a Bizottság jelenleg is aktív és szoros párbeszédet folytat a tagállamokkal és a kulcsszereplőkkel.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság kérdését kiemelten kezelik, és mielőtt konkrét javaslatot tennének, biztosítani kell az alternatív beszerzési forrásokat is. Hozzátette, hogy

a nukleáris ellátási láncnak sajátos és összetett jellemzői vannak, amelyeket a Bizottságnak kezelnie kell, mielőtt egy konkrét ütemtervet ismertethetne.

Itkonen ugyanakkor megerősítette, hogy lesz javaslat az orosz nukleáris fűtőanyagok fokozatos kivezetésére, bár ennek konkrét időpontját még nem tudta megnevezni.

Magyar szempontból a lépés azért is fontos, mert a bővítés mellett a már üzemelő Paks I.-et is orosz fűtőelemmel látják el.

Mint mondta, a Bizottság most, hogy a gázterületen politikai áttörést ért el, megkezdi az előkészítő munkát a nukleáris szektorban is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images