  • Megjelenítés
Brüsszel az európai atomerőművekből is kidobná az oroszokat, Pakson is aggódhatnak
Uniós források

Brüsszel az európai atomerőművekből is kidobná az oroszokat, Pakson is aggódhatnak

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az unió célja, hogy az orosz energiahordozóktól – a gáz mellett – a nukleáris fűtőanyagok terén is függetlenedjen, vagyis idővel megszüntesse az uránimportot Oroszországból. A döntés Magyarország szempontjából is kulcsfontosságú, hiszen nemcsak a Paks II.-projekt, hanem a jelenleg működő Paks I. blokkjai is orosz fűtőelemekkel üzemelnek.

A Bizottság álláspontja szerint az Európai Unió célja, hogy a nukleáris fűtőanyagok, így az uránimportok terén is fokozatosan megszüntesse a függőséget Oroszországtól – válaszolta az uniós testület hétfői sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen az orosz uránimport és az orosz földgáz kivezetésének ütemtervéről. Az energiaügyi szóvivő emlékeztetett rá, hogy a jelenlegi munka elsősorban a gázra vonatkozó javaslatokra és az azokkal kapcsolatos politikai megállapodások elérésére összpontosít, amelyeket az év végéig szeretnének lezárni.

Itkonen elmondta, hogy a Tanácsban már megszületett az általános megközelítésről szóló politikai megállapodás a RePowerEU-javaslat kapcsán, amelynek célja

az orosz gáz kivezetése az uniós energiapiacról.

Itkonen ezt „jelentős mérföldkőnek” nevezte az energiaügyi miniszterek tanácsában.

A nukleáris üzemanyagokra vonatkozó kérdésekben a Bizottság jelenleg is aktív és szoros párbeszédet folytat a tagállamokkal és a kulcsszereplőkkel.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy az ellátásbiztonság kérdését kiemelten kezelik, és mielőtt konkrét javaslatot tennének, biztosítani kell az alternatív beszerzési forrásokat is. Hozzátette, hogy

a nukleáris ellátási láncnak sajátos és összetett jellemzői vannak, amelyeket a Bizottságnak kezelnie kell, mielőtt egy konkrét ütemtervet ismertethetne.

Itkonen ugyanakkor megerősítette, hogy lesz javaslat az orosz nukleáris fűtőanyagok fokozatos kivezetésére, bár ennek konkrét időpontját még nem tudta megnevezni.

Magyar szempontból a lépés azért is fontos, mert a bővítés mellett a már üzemelő Paks I.-et is orosz fűtőelemmel látják el.

Mint mondta, a Bizottság most, hogy a gázterületen politikai áttörést ért el, megkezdi az előkészítő munkát a nukleáris szektorban is.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyben az amerikai nukleáris biztonság: kulcsfontosságú szakembereket küldenek szabadságra

A megatrend, ami fenekestül felforgat mindent – Mutatjuk, hogy veheted ki a részed a befektetési őrületből!

Itt a részvénycsokor, ami a következő hónapok nagy durranása lehet – Öveket becsatolni!

Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor indulhat be igazán a Paks II. projekt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
eu-intézményi reform
Uniós források
Brüsszel újabb csapást mért a svájci banktitkokra
Pénzcentrum
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility