Budapesti békecsúcs: elszabadultak az indulatok Európában, sokan esnének a magyar kormánynak

A német CDU külpolitikai szóvivője, Roderich Kiesewetter hétfőn felszólította az Európai Uniót, hogy
tegyen súlyos következményekkel járó lépéseket, ha Magyarország nem tartóztatja le Putyint, akit a Nemzetközi Büntetőbíróság köröz.
A politikus szerint ez az EU biztonsági érdekeinek és jogrendjének súlyos megsértése lenne, amely akár Magyarország tagságának felfüggesztését is indokolhatja.
Az Európai Parlamentben is felháborodást váltott ki a budapesti csúcstalálkozó. A liberális Moritz Körner „három EU-ellenes vezető” találkozójának nevezte az eseményt, míg a zöldpárti Daniel Freund szerint Trump azzal, hogy Magyarországot választotta helyszínnek, egy olyan országot jutalmaz, amely rendre blokkolja az uniós szankciókat és továbbra is orosz gázt és olajat vásárol. Freund szerint Orbán „álbékeharcosként” próbálja saját kampánycéljaira használni a találkozót.
A luxembourgi külügyminiszteri tanács ülésén több tagállam is óvatosabb hangot ütött meg. A lengyel helyettes külügyminiszter, Ignacy Niemczycki szerint
Putyin letartóztatása csak egy értelmetlen újságírói kérdés, hiszen az orosz elnök Trump meghívására érkezik, és senki sem hiszi, hogy valóban őrizetbe vennék.
Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő viszont hangsúlyozta, hogy egy háborús bűnökkel vádolt vezető európai jelenléte „nem kellemes látvány”, és hozzátette:
reméli, Trump nyomást gyakorol majd Putyinra.
A balti államok határozottan elutasították a látogatást. A litván külügyminiszter, Kęstutis Budrys kijelentette: Putyinnak Európában csak egy helye van – Hágában, a háborús bűnök bírósága előtt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén alkalmatlannak nevezte Budapestet, mondván, Orbán minden fronton akadályozza Ukrajnát, és történelmi okokból is rossz üzenet lenne, ha ott tárgyalnának a békéről.
