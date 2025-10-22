Von der Leyen figyelmeztetése: Európa kiszorulhat a jövő legfontosabb piacairól, ha nem cselekszik azonnal

Az Európai Tanács következő ülésének egyik központi témája a védelem lesz, de a versenyképesség és a dekarbonizáció kérdését is a figyelem középpontjába kívánja állítani – mondta el Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben.
Azt mondta, hogy az elmúlt hetekben több alkalommal is egyeztettek a tagállami vezetőkkel, többek között Koppenhágában, és ezek a konzultációk képezték az alapját a Bizottság által kidolgozott „Readiness Roadmap 2030”-nak, amelyet a főképviselővel együtt fognak bemutatni az állam- és kormányfőknek.
Hozzátette, hogy a napirenden szerepel az Ukrajna számára nyújtandó, a lefoglalt Orosz vagyonelemek hozamából finanszírozott jóvátételi hitel kérdése is.
Von der Leyen ezután arra helyezte a hangsúlyt, hogy a világban a tiszta energiaforrásokra való átállás minden korábbinál gyorsabban zajlik.
Mint mondta, tavaly több mint 580 gigawattnyi megújulóenergia-kapacitás épült ki világszerte, ami zsinórban a harmadik rekordév volt.
Hangsúlyozta, hogy a tiszta technológiák globális piacai soha nem bővültek ilyen ütemben: az akkumulátorpiac például várhatóan öt éven belül megduplázódik, a szélturbinák iránti kereslet évente tíz százalékkal nő, és a fejlődő országokban – Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában – az elektromos autók eladásai egyetlen év alatt 60 százalékkal emelkedtek.
Az Európai Bizottság elnöke szerint mindez nemcsak a klíma szempontjából jó hír, hanem hatalmas gazdasági lehetőséget is jelent Európa számára. Úgy fogalmazott, hogy
az energiaszuverenitás megerősítése és az ipari versenyképesség növelése kéz a kézben járhat, ha Európa képes lesz megőrizni és fejleszteni innovációs előnyét.
Kiemelte, hogy Kína hatalmas összegeket fektet az elektromos járművek, akkumulátorok és más tiszta technológiák fejlesztésébe, mert felismerte a jövőbeli piacokban rejlő potenciált. Példaként említette a Közel-Keletet is, amely a fosszilis energiahordozók központjaként az elmúlt öt évben ötszörösére növelte a megújuló energiaforrásokba irányuló beruházásait. A régió országai – mint mondta – nemcsak a jelenlegi energiarendszerekben kívánnak meghatározó szereplők maradni, hanem a jövőbeli tisztaenergia-piacokon is vezető pozícióra törnek.
Von der Leyen azt is hangsúlyozta, hogy a globális dél országai a megújuló energia mellett döntöttek, mert meg akarnak szabadulni a függőségektől, és olyan energiát akarnak előállítani, amely nemcsak tiszta, hanem helyben termelhető és megfizethető is. Európának szerinte most azt kell eldöntenie, hogy
részese akar-e lenni ennek a világméretű technológiai átalakulásnak, vagy hagyja, hogy mások arassák le annak gazdasági hasznát.
Úgy fogalmazott, hogy számára a válasz egyértelmű: Európának vezető szerepet kell vállalnia.
Beszédében konkrét adatokkal is alátámasztotta, hogy az uniós ipar továbbra is erős pozícióban van a tiszta technológiák terén.
A világ szélturbina-gyártó vállalatainak 40 százaléka az Európai Unióban működik, és a kontinens magasan képzett munkaerővel, valamint ipari kiválósággal rendelkezik. ű
Az EU tiszta technológiai exportja 2024-ben elérte a 80 milliárd eurót, ami hat év alatt majdnem a háromszorosára nőtt.
Ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy Kína már most közel kétszer ennyit exportál ezen a területen, ami azt kockáztatja, hogy az európai vállalatokat kiszorítja a stratégiai piacokról, beleértve a saját belső piacot is.
Az Európai Bizottság elnöke szerint Európa nem engedheti meg magának, hogy újabb és veszélyes függőségekbe sodródjon, ezért „egyértelmű iparpolitikai válaszra” van szükség. Ennek részeként a Bizottság olyan intézkedéseken dolgozik, amelyek az európai vállalatok versenyképességét és innovációs képességét erősítik, valamint biztosítják, hogy a kontinens a tiszta technológiák fejlesztésének és gyártásának egyik fő központja maradjon. Von der Leyen hangsúlyozta, hogy
ez a cél nemcsak gazdasági, hanem stratégiai érdek is, hiszen az energiaszuverenitás, az ipari önállóság és a zöld átmenet sikere közvetlenül összefügg Európa geopolitikai súlyával.
Az Európai Bizottság elnöke beszéde végén arra figyelmeztetett, hogy Európának nemcsak követnie, hanem alakítania kell a globális tiszta technológiai forradalmat. Mint mondta, a kérdés nem az, hogy a zöld átállás megtörténik-e, hanem az, hogy ki fogja vezetni – és szerinte ez a szerep Európáé kell hogy legyen.
