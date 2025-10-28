  • Megjelenítés
Magyarország az EU-s rangsor legvégére csúszott a fontos listán
Uniós források

Magyarország az EU-s rangsor legvégére csúszott a fontos listán

Portfolio
A frissen publikált World Justice Report nemzetközi jelentés szerint világszerte tovább gyengül a jogállamiság, és Európában is egyre több országban romlik a helyzet. Magyarország az uniós mezőny legutolsó helyére csúszott, miközben a legjobbak és a legrosszabbak közötti szakadék tovább mélyül. A rangsor átrendeződése jól mutatja, hogy a demokratikus intézmények ereje és függetlensége már korántsem magától értetődő.

A frissen megjelent World Justice Project (WJP) 2025-ös jogállamisági rangsora továbbra is romló trendet jelez világszerte. A lista élén

  • Dánia áll 0,90-es pontszámmal,
  • majd Norvégia (0,89),
  • Finnország (0,87)
  • és Svédország (0,85) következik.

Az élmezőnyt még Új-Zéland és Németország zárja, egyaránt 0,83-as eredménnyel. A leggyengébben teljesítő országok között Venezuela (0,26), Afganisztán (0,31), Kambodzsa (0,31), Haiti (0,32) és Mianmar (0,34) található – vagyis a legalacsonyabb pontszámot kapó államok főként instabil politikai és gazdasági környezetben működnek.

Magyarország a 2025-ös rangsorban 79. helyen áll 0,50-es összpontszámmal, amellyel a legrosszabb eredményt érte el az Európai Unión belül.

A tavalyi évhez képest -2,0 százalékkal esett vissza, ami a világ legnagyobb hanyatlói közé sorolja. Magyarország az EU-s mezőnyben a sereghajtó, közvetlenül mögötte már csak EU-n kívüli országok találhatók: Guyana (80.; 0,50), Üzbegisztán (81.; 0,50) és Belize (82.; 0,50) állnak hasonló pontszámmal.

A régióból Szlovákia 0,64-es értékkel szerepel (37. hely), ugyanakkor 2,3 százalékos romlással az egyik legnagyobb esést szenvedte el.

A környező országok közül Románia 0,61 ponttal a 44., Horvátország 0,61-gyel a 46., Görögország pedig 0,60-nal a 48. helyen áll.

A globális visszaesők között a legrosszabbul Oroszország teljesített: -4,9 százalékos zuhanással 0,41-re romlott és a 119. pozícióba esett. Ezt követi Szudán (-4,4%), Mozambik (-3,9%), Togo (-2,9%) és Mexikó (-2,8%). A visszaesők élmezőnyében szerepel az Egyesült Államok is, amely -2,8 százalékot gyengült, és 0,68-as pontszámával a 27. helyre került – vagyis már olyan országokhoz került közel, mint Szlovénia és Portugália. A nagyobb európai visszaesők közé tartozik még Grúzia (-2,4%) és a már említett Szlovákia (-2,3%).

A legnagyobb javulást a Dominikai Köztársaság érte el 2,1 százalékkal, 0,50-re növelve mutatóját. A legjobban javulók között találjuk Szenegált (1,6%), Sierra Leonét (1,4%), Bangladest (1,3%), Gabont (1,3%) és Észak-Macedóniát (1,3%). Brazília 1,1 százalékot javult, így 0,50-es értékével a 78. helyre került – ezzel gyakorlatilag a magyar pontszám környékén található, egy hellyel Magyarország előtt.

Az új adatok alapján az EU-ban széles körű romlás látszik:

a tagállamok kétharmadában csökkent a jogállamisági teljesítmény 2024-hez képest.

A kutatás többek között a nyílt kormányzás gyengülését, az igazságügyi rendszer romlását és a szabályozási végrehajtás gyengülését emeli ki fő okként. A vizsgálat szerint a civil igazságszolgáltatás kevésbé pártatlan, a büntető igazságszolgáltatás pedig sok helyen egyre kevésbé véd a diszkriminációtól. A bíróságok több mint felében nőtt a kormányzati befolyás kockázata.

Magyarország helyezése évek óta romlik, 2025-ben már az EU utolsó helyére esett, és globálisan is a mezőny hátsó harmadában szerepel.

A közvetlenül előtte álló államok többnyire hasonlóan gyenge intézményi minőséget mutatnak; a magyar pontszám környezetében lévő országok többsége alacsonyabb fejlettségű, így Magyarország további lecsúszása regionális összevetésben is kirívó. A jelentés szerint a romlás fő területei Magyarországon a nyilvános intézmények átláthatósága, a bírói függetlenség és a kormányzati befolyás növekedése.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly figyelmeztetést kapott Magyarország: annyi pénzt elkölt a kormány a választás előtt, hogy utána jön a feketeleves

A számok nem hazudnak: ettől tartanak leginkább a magyarok

Baljósló kilátásokat fest Magyarország EU-s pénzei szempontjából a precedensértékű meghallgatás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2240467877
Uniós források
Orbán Viktor: Trump hibázott, beszélnem kell vele
Pénzcentrum
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility