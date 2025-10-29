  • Megjelenítés
Az USA lobbistái lepték el Brüsszelt a nagy bürokráciacsökkentés közepette
Az USA lobbistái lepték el Brüsszelt a nagy bürokráciacsökkentés közepette

Portfolio
Minden eddiginél többet költenek a technológiai cégek az európai döntéshozók meggyőzésére, akik épp azon dolgoznak, hogy ésszerű lazításokkal tegyék versenyképesebbé Európát. Ugyanaz unió éllovasnak számít a digitális szabályozások terén, az amerikai nyomás és a részben új technológiáktól várt előretörés jó táptalajt ad arra, hogy kiüresítsék az eddig elért fogyasztóvédelmi eredményeket. A befolyásolásra költött pénzek évről-évre növekednek, azonban ha megfelelő szűrőkkel tudják kezelni a cégek érdekeit szem előtt tartó lobbitevékenységet, akkor még hasznos is lehet az ilyen módon elérhetővé váló információ.
Két éven belül megmásfélszerezték az Brüsszelben elköltött lobbizási büdzséjüket a techcéggek, derül ki a Corporate Europe Observatory (COE) friss felméréséből, amely azt mutatta ki, hogy míg 2021 és 2023 között csak mintegy 15 millió euróval nőtt ez az összeg, addig

2025-re 113 millióról már meghaladták a 150 millió eurós éves költségvetést is.

Az elemzés szerint a lobbitevékenység fokozódása egybeesik az olyan uniós jogszabályok elleni iparági támadásokkal, mint a Digitális Piacok Törvénye (DMA) és a Digitális Szolgáltatások Törvénye (DSA), amelyeket a Trump-adminisztráció szerint diszkriminálnak az amerikai vállalatokkal szemben.

Ez olyan szempontból meg is állja a helyét, hogy az amerikai techóriások vannak leginkább jelen az unióban, de az EU közbe arányaiban legalább hasonló szinten kezeli a TikTok, a Temu, az Alibaba és más kínai cégek térnyerését is, amelyek sok esetben az európai polgárok adataira pályázhatnak.

Eddig tartott: Trump máris további vámokkal fenyegeti az EU-t

A lobbiköltések persze főként az amerikai techóriásoknál koncentrálódnak. A szektor tíz legnagyobb képviselője – köztük a Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Qualcomm és Google –

együttesen többet költ, mint a gyógyszeripar, a pénzügyi szektor és az autóipar top tíz lobbiszerve együttvéve.

Az Amazon, a Microsoft és a Meta különösen növelte kiadásait 2023 óta: az Amazon több mint 4 millió euróval, a Microsoft és a Meta pedig egyenként 2 millió euróval. A brüsszeli székhelyű Digital Europe lobbicsoport, amelynek számos amerikai technológiai óriás is tagja, több mint 1 millió euróval növelte ilyen tevékenységre irányuló költségvetését.

A Meta egyébként több mint 10 millió eurós költségvetéssel az EU legnagyobb lobbiköltőjévével az elmúlt években.

Befolyásolás milliárdokért – feltárták az EU-s lobbistavilág titkait

A megnövekedett aktivitás azonban nemcsak a magasabb költésekben mutatkozik meg, hanem a regisztrált technológiai lobbisták számának növekedésében is. Jelenleg körülbelül 890 lobbista dolgozik a szektor napirendjének formálásán, szemben a 2023-as 699-es emberállománnyal. Közülük 437-en rendelkeznek olyan belépőkártyával, amely az Európai Parlamentbe is szabad bejárást biztosít.

Bram Vranken, a COE kutatója szerint ez egy meglehetősen "bizonytalan pillanat", mivel fennáll a veszélye, hogy a technológia káros hatásainak korlátozásában és a nagy technológiai cégek hatalmának szabályozásában elért eredmények évekre visszamenőleg semmissé válhatnak.

Persze a techcégek szempontjából a lobbizás nemcsak a befolyásolásról szól, hanem arról is, hogy a jogalkotók megértsék az iparág összetett valóságát a szabályok kialakításakor. Az Amazon szóvivője szerint a cég olyan kérdésekben ad tanácsot, amelyek fontosak ügyfeleik, eladóik számára is, így például a viszonteladással foglalkozó (e-commerce) európai kereskedők is profitálhatnak a jelenlétükből.

2025 első felében az ilyen techcégek képviselői 146 találkozót jelentettek be a Bizottság munkatársaival. A fő téma a mesterséges intelligencia volt, hiszen számtalan jogi kérdést vet fel az, hogy ezek a modellek milyen adathalmazokból tanulhatnak, mennyire kell felhívni a figyelmet arra, hogyha egy anyagot rajtuk keresztül állítottak elő, vagy hogy egyáltalán hozzáférhetnek-e a felhasználók által betáplált adatokból összeállítható profilokhoz.

Versenyképességi oldalról nagy előre lépést remél az EU attól, hogy beszáll az AI-versenyben, és arról már volt is szó, hogy a védelmi kutatások terén külön adathalmazokat tesznek jobban elérhetővé, azonban kérdéses, hogy sikerül-e olyan szabályozási környezetet kialakítani, amely a fogyasztóvédelem hátrahagyása nélkül képes helyzetbe hozni Európát is a globális piacon.

Új AI-stratégiát készít elő az Európai Bizottság

Figyelmeztető levelet küldtek Ursula von der Leyennek az európai csúcsvezetők

Brüsszel tesztelni kezdi az agyelszívás új szintre emelését

Harc nélkül állt félre Európa, most utódvédharcba kezd a digitális fronton

Címlapkép forrása: EU

