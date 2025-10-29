Az USA lobbistái lepték el Brüsszelt a nagy bürokráciacsökkentés közepette

Két éven belül megmásfélszerezték az Brüsszelben elköltött lobbizási büdzséjüket a techcéggek, derül ki a Corporate Europe Observatory (COE) friss felméréséből, amely azt mutatta ki, hogy míg 2021 és 2023 között csak mintegy 15 millió euróval nőtt ez az összeg, addig
2025-re 113 millióról már meghaladták a 150 millió eurós éves költségvetést is.
Az elemzés szerint a lobbitevékenység fokozódása egybeesik az olyan uniós jogszabályok elleni iparági támadásokkal, mint a Digitális Piacok Törvénye (DMA) és a Digitális Szolgáltatások Törvénye (DSA), amelyeket a Trump-adminisztráció szerint diszkriminálnak az amerikai vállalatokkal szemben.
Ez olyan szempontból meg is állja a helyét, hogy az amerikai techóriások vannak leginkább jelen az unióban, de az EU közbe arányaiban legalább hasonló szinten kezeli a TikTok, a Temu, az Alibaba és más kínai cégek térnyerését is, amelyek sok esetben az európai polgárok adataira pályázhatnak.
A lobbiköltések persze főként az amerikai techóriásoknál koncentrálódnak. A szektor tíz legnagyobb képviselője – köztük a Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Qualcomm és Google –
együttesen többet költ, mint a gyógyszeripar, a pénzügyi szektor és az autóipar top tíz lobbiszerve együttvéve.
Az Amazon, a Microsoft és a Meta különösen növelte kiadásait 2023 óta: az Amazon több mint 4 millió euróval, a Microsoft és a Meta pedig egyenként 2 millió euróval. A brüsszeli székhelyű Digital Europe lobbicsoport, amelynek számos amerikai technológiai óriás is tagja, több mint 1 millió euróval növelte ilyen tevékenységre irányuló költségvetését.
A Meta egyébként több mint 10 millió eurós költségvetéssel az EU legnagyobb lobbiköltőjévével az elmúlt években.
A megnövekedett aktivitás azonban nemcsak a magasabb költésekben mutatkozik meg, hanem a regisztrált technológiai lobbisták számának növekedésében is. Jelenleg körülbelül 890 lobbista dolgozik a szektor napirendjének formálásán, szemben a 2023-as 699-es emberállománnyal. Közülük 437-en rendelkeznek olyan belépőkártyával, amely az Európai Parlamentbe is szabad bejárást biztosít.
Bram Vranken, a COE kutatója szerint ez egy meglehetősen "bizonytalan pillanat", mivel fennáll a veszélye, hogy a technológia káros hatásainak korlátozásában és a nagy technológiai cégek hatalmának szabályozásában elért eredmények évekre visszamenőleg semmissé válhatnak.
Persze a techcégek szempontjából a lobbizás nemcsak a befolyásolásról szól, hanem arról is, hogy a jogalkotók megértsék az iparág összetett valóságát a szabályok kialakításakor. Az Amazon szóvivője szerint a cég olyan kérdésekben ad tanácsot, amelyek fontosak ügyfeleik, eladóik számára is, így például a viszonteladással foglalkozó (e-commerce) európai kereskedők is profitálhatnak a jelenlétükből.
2025 első felében az ilyen techcégek képviselői 146 találkozót jelentettek be a Bizottság munkatársaival. A fő téma a mesterséges intelligencia volt, hiszen számtalan jogi kérdést vet fel az, hogy ezek a modellek milyen adathalmazokból tanulhatnak, mennyire kell felhívni a figyelmet arra, hogyha egy anyagot rajtuk keresztül állítottak elő, vagy hogy egyáltalán hozzáférhetnek-e a felhasználók által betáplált adatokból összeállítható profilokhoz.
Versenyképességi oldalról nagy előre lépést remél az EU attól, hogy beszáll az AI-versenyben, és arról már volt is szó, hogy a védelmi kutatások terén külön adathalmazokat tesznek jobban elérhetővé, azonban kérdéses, hogy sikerül-e olyan szabályozási környezetet kialakítani, amely a fogyasztóvédelem hátrahagyása nélkül képes helyzetbe hozni Európát is a globális piacon.
Címlapkép forrása: EU
Jön a Business Class a Wizz Air járatain
De mi lesz benne?
Hihetetlen szabály jön Magyarország szomszédjában: 6 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a járdákon
Gyorsan gyaloglók, óvakodjatok.
Két csillagászati célár jött az OTP-re!
Egyre feljebb.
Kemény figyelmeztetés Európa legerősebb gazdaságából: tényleg fájna, ha Trump ezt meglépné
Kezdenek félni a németek.
Valósággal felrobbant az alumínium ára
Mi áll a háttérben?
Gyenge az export, erős az import
Erős az import.
Fellélegezhet Orbán Viktor barátja, karnyújtásnyira a kormányalakítás
Megtalálták a partnereket.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.