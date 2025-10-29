Vészhelyzet Brüsszelben: Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát

Egy európai energiabiztonsági szakmai csoport, a European Initiative for Energy Security (EIES) sürgetik, hogy az EU gyorsítson a kritikus nyersanyagok biztosításán, miután Kína e hónapban exportkorlátozásokat vezetett be több stratégiai fontosságú fémre és ritkaföldfémre.
A szervezet szerint a következő uniós költségvetésben „jelentős, dedikált” forrást kell elkülöníteni, mégpedig az energia- és dekarbonizációs keretekből átcsoportosítva, mivel a blokk egyre nehezebben fér hozzá a katonai és zöldtechnológiai gyártáshoz szükséges anyagokhoz.
Peking továbbra is uralja a lítium és a ritkaföldfémek ellátási láncait, a korlátozások pedig érintik például a védelmi ipar számára fontos germániumot is. Az EU-nak ugyanakkor korlátozott a bányászati és feldolgozókapacitása, ami különösen kockázatos, miközben a kontinens fegyverkezik az orosz fenyegetés miatt. Ursula von der Leyen bejelentette:
az EU közös beszerzési és készletezési programot indít, és felgyorsítja a bányászati partnerségek kialakítását harmadik országokkal.
Az európai kezdeményezés azt is javasolja, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az Európai Beruházási Bank tőkerészesedést vállaljon bányászati projektekben, követve az Egyesült Államok gyakorlatát, amely a közelmúltban a MP Materials ritkaföldfém-szereplőbe fektetett be. Az amerikai kormány aktív: Washington Japánnal is együttműködési megállapodást írt alá, és adósság- és szuverén alapokkal akár 5 milliárd dolláros ásványi alapot hoz létre.
A szakértők szerint Európának gyorsan kell lépnie, mert már most is nehéz Kínából beszerezni a szükséges anyagokat, így a hangsúlyt a megfelelő bányákra és feldolgozókapacitásokra kell helyezni.
Az Európai Bizottság egy 409 milliárd eurós jövőbeli EU-alapból irányozna elő pénzt a kritikus nyersanyag-láncokra, de iparági szereplők szerint az Egyesült Királyság lemaradásban van, mivel elhanyagolja a hazai bányászati ipar támogatását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiakadt Karácsony Gergely: újabb 6,2 milliárdot vont el a kormány a fővárostól
Ez már "halálos döfés".
Megpiszkálhatták a devizaárfolyamokat, tagad a pénzügyminiszter
Szigorítják az illegális pénzmozgások ellenőrzését.
Teljes kudarcba fulladtak az isztambuli béketárgyalások, pedig négy napon át gyűrték egymást a felek
Nem sikerült megállapodnia Pakisztánnak és Afganisztánnak.
Ez tetszeni fog a részvényeseknek: erős számokat közölt a Deutsche Bank
Jó úton halad a legnagyobb német bank éves céljai teljesítése felé.
Saját kriptót bocsát ki a világ egyik legnagyobb pénzküldő vállalata
2026 első felében indulhat el.
Átrendeződik a gazdasági bűnözés eszköztára: az adócsalás helyett ma már a kiberbűnözés a divat
A Jalszovszky Ügyvédi Iroda szakértőinek vendégcikke.
A Koreai-félszigetre érkezett Donald Trump, Phenjan cirkálórakétákkal fogadta
Az amerikai elnök azért találkozna Kim Dzsongunnal.
Brutális szigorítás Olaszországban: több mint negyedével csökkent a korai nyugdíjba vonulók száma
Meloniék a vasszigor mellett döntöttek.
Rohamosan csökkennek Földünk édesvízkészletei
Műholdak mutatják: a kontinensek édesvizei gyorsan fogynak.
120 millió Ft támogatás eszközre, ingatlanra, IT-ra
A GINOP Plusz-1.2.4-25 most a legjobb eszköz a növekedni akaró mikro- és kisvállalkozások kezében: jól ütemezhető, kézzelfogható fejlesztésekre ad forrást, olyan térségekben, ahol minden ú
Globálisan is megkerülhetetlenné vált a holland gáztőzsde
A TTF 2024-es dominanciája kulcsszerepet játszott az európai gázpiac stabilizálásában és globális árképzési súlyának növekedésében.
És megérkezett az ingyenes lakáshitel
A 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel megjelenésekor sokan az életük lehetőségét vélték felfedezni a támogatott hitelben. A közszolgálatban dolgozók közül egyes becslések alapján na
Globális minimumadó - itt az első bevallási határidő!
A globális minimumadó (GloBE) kötelezettségeihez kapcsolódóan közeleg az első hazai bevallási határidő. Azoknak a társaságoknak, amelyek üzleti éve megegyezik a naptári évvel, 2025. novemb
Az ország, ahol a nyugdíjas többet keres a dolgozónál
Franciaországban egy átlagos nyugdíjas több pénzt visz haza, mint egy átlagos munkavállaló. A jelenségnek kulturális és történelmi okai vannak, de kemény közgazdasági következményei is, a
Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Cser Tamás, a HOLD vezető részvényportfólió-kezelője beszél arról, hogy The post Befektetések Bezzegországban - HOLD Minutes appeared first on HOLDBLOG.
From Creative Destruction to the Inverted-U: Why Aghion & Howitt's Schumpeterian Program Is Nobel-Worthy
Philippe Aghion and Peter Howitt transformed growth from a black box into a mechanism we can measure and steer; bridged macro theory with micro market structure; and then validated the bridge with credible
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Egyértelmű jelzést kapott Magyarország: elkerülhetetlen a leválás az orosz olajról
A Lukoil döntése irányadó lesz a döntéshozók számára is.
Már az Otthon Start előtt is elszabadultak az árak, hol lesz a vége?
Érdekes adatok érkeztek a lakáspiacról.
Hegymenet frissítőpont nélkül − A terepfutó versenyszervezés rögös ösvényein
A hazai szereplők egymással és a külfölddel is versenyt futnak.