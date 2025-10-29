  • Megjelenítés
Vészhelyzet Brüsszelben: Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát
Uniós források

Vészhelyzet Brüsszelben: Peking egyetlen húzással térdre kényszerítheti Európát

Portfolio
Kína stratégiai fémekre bevezetett exporttilalma nyomán egyre sürgetőbbé vált az EU számára, hogy saját kritikus-nyersanyag-ellátását megerősítse. Szakmai szervezetek szerint a következő uniós költségvetésben jelentős forrásokat kell mozgósítani, miközben Brüsszel közös beszerzésre, készletezésre és új bányászati partnerségekre készül – írja a Financial Times.

Egy európai energiabiztonsági szakmai csoport, a European Initiative for Energy Security (EIES) sürgetik, hogy az EU gyorsítson a kritikus nyersanyagok biztosításán, miután Kína e hónapban exportkorlátozásokat vezetett be több stratégiai fontosságú fémre és ritkaföldfémre.

A szervezet szerint a következő uniós költségvetésben „jelentős, dedikált” forrást kell elkülöníteni, mégpedig az energia- és dekarbonizációs keretekből átcsoportosítva, mivel a blokk egyre nehezebben fér hozzá a katonai és zöldtechnológiai gyártáshoz szükséges anyagokhoz.

Peking továbbra is uralja a lítium és a ritkaföldfémek ellátási láncait, a korlátozások pedig érintik például a védelmi ipar számára fontos germániumot is. Az EU-nak ugyanakkor korlátozott a bányászati és feldolgozókapacitása, ami különösen kockázatos, miközben a kontinens fegyverkezik az orosz fenyegetés miatt. Ursula von der Leyen bejelentette:

az EU közös beszerzési és készletezési programot indít, és felgyorsítja a bányászati partnerségek kialakítását harmadik országokkal.

Az európai kezdeményezés azt is javasolja, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és az Európai Beruházási Bank tőkerészesedést vállaljon bányászati projektekben, követve az Egyesült Államok gyakorlatát, amely a közelmúltban a MP Materials ritkaföldfém-szereplőbe fektetett be. Az amerikai kormány aktív: Washington Japánnal is együttműködési megállapodást írt alá, és adósság- és szuverén alapokkal akár 5 milliárd dolláros ásványi alapot hoz létre.

A szakértők szerint Európának gyorsan kell lépnie, mert már most is nehéz Kínából beszerezni a szükséges anyagokat, így a hangsúlyt a megfelelő bányákra és feldolgozókapacitásokra kell helyezni.

Az Európai Bizottság egy 409 milliárd eurós jövőbeli EU-alapból irányozna elő pénzt a kritikus nyersanyag-láncokra, de iparági szereplők szerint az Egyesült Királyság lemaradásban van, mivel elhanyagolja a hazai bányászati ipar támogatását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

