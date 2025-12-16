Jogászkodással golyózzák ki Magyarország és a renitens tagállamok vétóját Brüsszelben

Brüsszelben a csúcsok előtti napok rendre nem a nagy politikai gesztusokról, hanem a jogi kiskapuk és pénzügyi konstrukciók végső összeillesztéséről szólnak. Ezúttal az a kérdés, sikerül-e olyan megoldást találni Ukrajna további finanszírozására, amely egyszerre kezeli a háború okozta sürgető költségvetési nyomást és a tagállamok jogi kockázatait. A viták főszereplője most a belga kormány, amely garanciákat követel a tervek végrehajtására, eközben Orbán Viktor magyar miniszterelnök ugyan a közös eladósodás veszélyére figyelmeztet, az asztalra került uniós javaslattal ez teljesen elkerülhető lehet.

Ahogy hagyományosan, az évzáró uniós csúcsok előtt már csúcsára ért a jogtechnikai megoldások keresése, hogy a bonyolult, sokszor konszenzust megkövetelő döntéseket olyan formába öntsék, hogy azt az Európai Tanácsban a tagállamok is elfogadják. Az orosz–ukrán háború 2022-es kezdete óta már az is szokásosnak mondható, hogy a brüsszeli vitákat Ukrajna támogatása is finanszírozása uralja.

A jelenlegi uniós finanszírozási konstrukció Ukrajna számára egy rendkívül összetett jogi és pénzügyi kompromisszum eredménye, amelynek középpontjában a befagyasztott orosz állami vagyon áll. Az Európai Bizottság és a tagállamok többsége következetesen ragaszkodik ahhoz az értelmezéshez, hogy nem vagyonelkobzásról van szó, hanem egy olyan hitelmechanizmusról, amelyben az EU joghatósága alá tartozó, immobilizált orosz jegybanki eszközök biztosítékként szolgálnak.

Az érdemi különbség az, hogy a pénz jogilag továbbra is Oroszországé marad, az orosz fél követelése nem szűnik meg, de a hozzáférésüket mindaddig blokkolják, amíg nem történik meg a háború okozta károk rendezése.

Az uniós narratíva szerint ez jogilag analóg ahhoz, ahogyan egy bank használja az ügyfelek betétjeit: a tulajdonjog fennmarad, de a pénzt használják, befektetik, gazdaságilag más funkciót tölt be.

A konstrukció alapját az a mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon adja, amelyet az EU-ban fagyasztottak be 2022 februárja óta. Ennek döntő része, körülbelül 185 milliárd euró, a belga Euroclear elszámolóháznál található. Ezek az eszközök eredetileg jórészt értékpapírok voltak, amelyek az elmúlt években nagyrészt lejártak és készpénzzé váltak. Az EU eddig csak az ezekből származó hozamokat használta fel: 2024-ben például 3,7 milliárd eurót utalt Ukrajnának az ezeken realizálét profitból, mivel ez a megoldás volt jogilag a legkevésbé támadható.

A most tárgyalt terv azonban már az alaptőkét is bevonná, még ha közvetlenül nem is költené el, köszönhetően az immobilizálás címkézéssel.

Az Európai Bizottság két párhuzamos finanszírozási utat tart fenn most Ukrajna támogatására:

Az egyik egy klasszikus közös hitelfelvétel lenne a tőkepiacon, az uniós költségvetés mozgásterére épülő garanciával. Ez azonban egyhangúságot igényelne a Tanácsban, ami politikailag nehezen elképzelhető a magyar és szlovák, sőt mostanra a cseh ellenállás miatt.

A másik út a befagyasztott orosz vagyonra épülő úgynevezett „reparations loan”, amely politikailag és eljárásjogilag is járhatóbbnak tűnik, mert nem a szankciós rezsim klasszikus meghosszabbítására, hanem egy új jogalapra épül.

A jogi fordulópontot az jelenti, hogy az uniós nagykövetek megállapodtak múlt pénteken: az orosz jegybanki eszközöket határozatlan időre immobilizálják. Eddig félévente egyhangú döntéssel kellett meghosszabbítani a befagyasztást, ami folyamatos bizonytalanságot és egyes tagállamoknak politikai zsarolási potenciált jelentett. Az új megoldás az uniós szerződés 122. cikkére épül, amely lehetővé teszi minősített többségi döntéshozatalt akkor, ha „az Unió gazdasági érdekeit közvetlen és súlyos veszély fenyegeti”.

Az érvelés szerint – megegyezve a magyar kormány korábbi narratívájával – a háború ilyen veszély: visszafogja az EU növekedését, növeli a költségvetési terheket, és ha Ukrajna finanszírozása összeomlana, az még nagyobb költségeket róna az uniós tagállamokra.

Ez a logika egyúttal megfordítja az alaphelyzetet: a jövőben nem a befagyasztás meghosszabbításához kellene egyhangúság, hanem az orosz vagyon felszabadításához lenne szükség minősített többségi döntésre. Ezt jóval könnyebb megteremteni, mint a konszenzust: a tagállamok legalább 55%-a (27 országból legalább 15) kell a döntéshez, amelyek együttesen az EU teljes lakosságának legalább 65%-át képviselik.

Az uniós jogi érvelés szerint az EU-nak kifejezett gazdasági érdeke fűződik ahhoz, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe, amelyben 210 milliárd eurót kellene visszaadnia Oroszországnak, miközben Ukrajna finanszírozási igénye tovább nő. Belső számítások szerint például Németországnak önmagában akár 50 milliárd eurót is elő kellene teremtenie, ami nagyon megterhelné a tagállam költségvetését, amellyel már így is az uniós túlzottdeficit-eljárás határán mozognak.

De a fő uniós érv az, hogy ha felszabadulna a befagyasztott orosz állami vagyon, akkor azt Moszkva a háború fokozására fordíthatná. Ez rövid távon is még nagyobb pusztításhoz vezetne Ukrajnában, ami megint csak az unióra nagyobb terheket, hogy segíteni tudja Kijevet. Mindez ráadásul egy amúgy is nehéz gazdasági környezetben érné el az Európai Uniót, így sokkal jobb elébe menni annak, hogy Oroszország megszerezhesse ezt a pénzt egy esetleges békekötés és jóvátétel megfizetése előtt.

A konstrukció legnehézkesebb pontja ezúttal nem a gyakran vétózó Magyarország vagy Szlovákia, hanem az általában a mainstreammel tartó Belgium meggyőzése, ahol az orosz vagyon túlnyomó része található az Euroclear miatt.

Az Európai Bizottság ezért kifejezetten a belga kormány számára dolgozott ki új védelmi mechanizmusokat.

Az első ilyen garancia, hogy Belgium teljes egészében hozzáférhet egy uniós pénzügyi védőhálóhoz, amely a teljes, 210 milliárd eurós csomagnak megfelelő összegig nyújt fedezetet, ha Moszkva jogi lépésekkel vagy gazdasági megtorlással próbálkozik. A második elem, hogy Belgium akkor is igénybe veheti ezt a védőhálót, ha az egyes tagállamok által vállalt nemzeti garanciák összege eltérő vagy részleges. A harmadik pedig, hogy egyetlen euró sem mozdulhat meg addig, amíg ezek a garanciák teljes körűen életbe nem lépnek.

A jogi kockázatok kezelésének része az is, hogy az EU nem ismeri el az orosz bíróságok döntéseit – ami igazából a 2022-es háború kitörése óta gyakorlatilag így van. Ha Moszkva az Euroclear ellen indít pert, azt az uniós jogrend irrelevánsnak tekinti. Ráadásul Oroszországban a helyi központi értéktár és pénzügyi elszámolóháznál csak mintegy 17 milliárd eurónyi vagyon van befagyasztva, miközben az EU-ban pedig 210 milliárd eurónyi – ebből legalább 30 milliárd eurónyi, orosz központi bankhoz, és az ország elszomólóházához köthető – eszköz található, amely beszámítható lenne egy esetleges jogvitában. Kockázatot az jelentene még, ha harmadik országokban, Moszkva szempontjából úgynevezett „baráti joghatóságoknál” – például Pakisztánban, Kínában vagy Hongkongban – érné kár Belgiumot, amiatt, hogy Oroszország ott érvényesíti kárigényét. Ezt kezelendő az uniós garanciarendszer lépne működésbe, GNI-alapú tagállami hozzájárulással segítve Belgiumot.

Külön kockázati körként kezelik az orosz vagyonelemek magánszereplőknél lévő részének kérdését is a jelenlegi bizottsági tervezetben. Ennek oka, hogy az Euroclearnél kezelt állami vagyonon felül mintegy 25 milliárd eurónyi orosz állami eszköz található francia, belga, svéd, ciprusi és német pénzintézeteknél. Ha ezeket Oroszország elkobozná, az érintett bankoknak saját céltartalékaikból kellene kezelniük a veszteséget, mivel az uniós bankfelügyeleti szabályok erre kötelezik is őket.

Az uniós érvelés szerint ez már nem állami, hanem vállalati kockázat, amely nem hárítható vissza Belgiumra vagy az EU egészére.

A jogalkotási csomag összesen hat uniós jogi aktusból áll. Ezek közül egy már megszületett: ez rögzíti, hogy a befagyasztás fenntartása minősített többségi döntéssel történhet. A további elemek között szerepel egy új mechanizmus, amely kötelezné az összes olyan pénzügyi intézményt, ahol befagyasztott orosz vagyon található, hogy azt adósságszerződés ellenében az EU rendelkezésére bocsássa.

Emellett a tagállamok egyhangú vállalást tennének arra, hogy felmondják az Oroszországgal kötött kétoldalú beruházásvédelmi egyezményeiket, amelyek jelenleg további jogi támadási felületet jelentenek, és amelyek nélkül Belgium nem maradna egyedül egy esetleges orosz megtorlással szemben.

Jelenleg a 27-ből 18 tagországnak – köztük Magyarországnak – van ilyen hatályos megállapodása az oroszokkal. Vélhetően a legtöbb ország készséggel felmondja az egyezményt, de itthon a paksi atomerőmű bővítése miatt aggályos lehet ilyen lépés a kormány számára.

Mindezek a szavazások rendkívüli politikai nyomás alatt zajlanak. A csütörtökön kezdődő csúcstalálkozó előtt több tagállam – köztük Ciprus – jelezte, hogy addig nem hagyják el Brüsszelt, amíg nem születik döntés, mert Ukrajna kifutása pénzből nem megengedhető opció. Bár Belgium mellett Olaszország, Málta és Bulgária is jogi aggályokat fogalmazott meg, a háttérben egyre többen ismerik el: valódi alternatíva jelenleg nincs.

A vita így nem arról szól, hogy jogilag lehetséges-e a konstrukció, hanem arról, hogy az EU hajlandó-e vállalni azt a precedenst, amely hosszú távon is újradefiniálja a szankciók, a közös pénzügyi felelősség és a geopolitikai kockázatkezelés határait.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a csúcs előtti, keddi Facebook-bejegyzésében azt hangsúlyozta, hogy az EU Ukrajna finanszírozását közös hitelfelvétellel próbálja megoldani, akár konszenzus nélkül is, ami szerinte hosszú évtizedekre eladósítaná a tagállamokat, és a háború eszkalációjához vezetne. A miniszterelnök narratívájában szereplő közös hitel elkerülése most a mainstream iránya is Brüsszelben, mivel a mostani vita elsősorban a befagyasztott orosz vagyonra épülő jogi és pénzügyi konstrukció részleteiről, illetve a tagállami kockázatmegosztásról szól, nem pedig egy klasszikus, mindenkit terhelő közös hitelről.

