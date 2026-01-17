Kétszeres pénzeső jöhet az unióból, ám figyelmeztetnek: nagy a baj a Magyarországot is érintő tervekkel

A Horizon Europe következő, 2028–2034-es ciklusa történelmi léptékű forrásokat mozgósítana az uniós kutatás és innováció támogatására, de a jelenlegi tervezet több ponton nem ad elég erős garanciát a pénz hatékony felhasználására az Európai Számvevőszék friss jelentése szerint. Az elemzés hangsúlyozza, hogy a költségvetés közel megduplázása önmagában nem biztosít nagyobb gazdasági és versenyképességi hatást, ha a célok, az irányítás és a teljesítménymérés továbbra is hiányos. A Számvevőszék különösen kockázatosnak tartja az uniós hozzáadott érték tisztázatlanságát és a gyenge eredményindikátorokat egy ekkora program esetében. A jelentés összképe szerint a Horizon Europe komoly lehetőség, de csak akkor válhat valódi növekedési eszközzé, ha a szabályozás és az ellenőrzés érdemben erősödik.

Az Európai Unió 2028–2034-es többéves pénzügyi keretéről szóló egyeztetések jelenleg a politikai és szakpolitikai vita korai, de már érdemi szakaszában járnak: az Európai Bizottság 2025 nyári javaslatait követően a tagállamok és az Európai Parlament között megindult a pozíciók felrajzolása. A következő ciklus egyik legfontosabb újdonsága, hogy a költségvetés egészét jóval erősebben a versenyképesség, a technológiai önállóság és a gazdasági biztonság köré szerveznék, miközben a hagyományos kohéziós és agrárpolitikai súly csökkenne. A tagállami támogatásokat egyetlen borítékba csoportosítanák át, amit az egyes országok maguk oszthatnának be, míg a központi forrásokból több forrás jutna a technológiai fejlesztésekre, kutatásokra.

Felületesen nézve az Európai Bizottság tervezete is beleesik abba a nagyvállalatok által gyakran elkövetett hibába, hogy az innovációt egy olyan varázsszónak tekinti, aminek sokszori elismétlése és hangsúlyozása önmagában is alkalmas lehet az EU technológiai lemaradásának pótlására, hatékonyságának javítására. Mégha egyébként az uniós versenyképességi reformjavaslatok rendre itt akarnak komolyan erősíteni.

A versenyképességi kihívásokra reagálva – megfelelve Mario Draghi korábbi EKB-elnök reformjavaslatainak – az Európai Unió egy minden eddiginél nagyobb k-f támogatási programot készül elindítani: a Horizon Europe 2028–2034-es ciklusára a Bizottság 175 milliárd eurós költségvetést javasol folyó áron, ami 2025-ös árakon számolva mintegy 154,9 milliárd eurónak felel meg.