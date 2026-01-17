Kétszeres pénzeső jöhet az unióból, ám figyelmeztetnek: nagy a baj a Magyarországot is érintő tervekkel

Az Európai Unió 2028–2034-es többéves pénzügyi keretéről szóló egyeztetések jelenleg a politikai és szakpolitikai vita korai, de már érdemi szakaszában járnak: az Európai Bizottság 2025 nyári javaslatait követően a tagállamok és az Európai Parlament között megindult a pozíciók felrajzolása. A következő ciklus egyik legfontosabb újdonsága, hogy a költségvetés egészét jóval erősebben a versenyképesség, a technológiai önállóság és a gazdasági biztonság köré szerveznék, miközben a hagyományos kohéziós és agrárpolitikai súly csökkenne. A tagállami támogatásokat egyetlen borítékba csoportosítanák át, amit az egyes országok maguk oszthatnának be, míg a központi forrásokból több forrás jutna a technológiai fejlesztésekre, kutatásokra.
Felületesen nézve az Európai Bizottság tervezete is beleesik abba a nagyvállalatok által gyakran elkövetett hibába, hogy az innovációt egy olyan varázsszónak tekinti, aminek sokszori elismétlése és hangsúlyozása önmagában is alkalmas lehet az EU technológiai lemaradásának pótlására, hatékonyságának javítására. Mégha egyébként az uniós versenyképességi reformjavaslatok rendre itt akarnak komolyan erősíteni.
A versenyképességi kihívásokra reagálva – megfelelve Mario Draghi korábbi EKB-elnök reformjavaslatainak – az Európai Unió egy minden eddiginél nagyobb k-f támogatási programot készül elindítani: a Horizon Europe 2028–2034-es ciklusára a Bizottság 175 milliárd eurós költségvetést javasol folyó áron, ami 2025-ös árakon számolva mintegy 154,9 milliárd eurónak felel meg.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés