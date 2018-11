Akadoznak az EU-pénzek, de még így is bőven teljesül a kormány legfőbb célja

Az állami költségvetés finanszírozási igénye 2016 óta folyamatosan meghaladja az eredményszemléletű ESA-deficit mértékét az európai uniós támogatások itthoni költségvetési előfinanszírozása következtében, ezen felül pedig 2018 első felében a Brüsszelből beérkező támogatások csúszása is növelte a finanszírozási igényt.

A számok nyelvén ez azt jelentette, hogy az elmúlt két évben a 2014-2020-as uniós programokhoz tartozó 4400 milliárd forintos itthoni kiadással szemben mindössze 1700 milliárd forint pénzforgalmi bevételt számolt el a költségvetés. A kiadások és bevételek közötti eltérés elsődleges oka a 2016 és 2017 során összesen közel 3000 milliárd forintot kitevő (egyébként eléggé bőkezű, de idén szeptembertől visszafogottabbá tett) előlegkifizetés.

Idén egyébként a magas, 1600 milliárd forintot meghaladó első nyolc havi pénzforgalmi hiány legfőbb oka az volt, hogy az idei évben 1390 milliárd forintos itthoni EU-s kifizetéssel szemben mindössze 190 milliárd forint uniós bevételt számoltak el a költségvetésben, ami az előlegkifizetések továbbra is magas arányára utalt.

Ahogy a Portfolio hasábjain mi is számtalan cikkben foglalkoztunk már vele, az MNB szakértői is kifejtették egy augusztus eleji, nálunk megjelent anyagban azt, hogy az EU-támogatások itthoni és külföldi pénzáramlásának ütemkülönbsége hogyan hat az államháztartásra, a finanszírozási igényre és így az adósságrátára. Most ezeket az összefüggéseket az aktuális adatokkal frissítve tette bele költségvetési elemzésének keretes írásaiba az MNB stábja ésAmint az alábbi ábrán látszik: míg az eredményszemléletű deficit 2015 és 2017 között a GDP 1,6-2,2 százaléka között alakult, a pénzforgalmi deficit a vizsgált három évben évente átlagosan a GDP mintegy 2 százalékával (mintegy 600 milliárd forinttal) volt magasabb az ESA-hiánynál. Az adósságkibocsátással fedezendő finanszírozási igény tehát tartósan magasabb az ESA-deficitnél.

Az EU-s támogatások megelőlegezése és a bevételek elmaradása okozta magas finanszírozási igény viszont 2018-ban lassítja az államadósság gyors csökkenését - hívják fel a figyelmet. Azt is hozzáteszik azonban, hogy az augusztusi cikkben vázolt 1,1%-pontos csökkenés helyett még így is 0,9%-ponttal tovább tud majd csökkeni idén a GDP-arányos adósságráta.

Az MNB szakértői rámutatnak, hogy az uniós támogatások itthoni kifizetése és a bevételek elmaradása 2018-ban és 2019-ben is növelheti a pénzforgalmi hiányt, ami így a korábbi évekhez hasonlóan magas finanszírozási igényt okozhat.Ezen túlmenően az is vázolják, hogy a finanszírozási igény a jövőben mérséklődni fog (a sok elmaradt brüsszeli átutalás idővel beérkezhet, míg itthon már lassul a kifizetések üteme) és így az adósságcsökkenés még dinamikusabbá válhat. A MNB prognózisa szerint a robusztus gazdasági növekedés következtében a GDP-arányos államadósság ráta előretekintve évente több mint 2 százalékponttal mérséklődhet, és 2020 végére 68 százalék alá csökkenhet

Az MNB elemzői arra is felhívják a figyelmet, hogy, mivel veszítettek vonzerejükből ezek a papírok. Így az adósságkezelőnek más finanszírozási források után kellett néznie, ami viszont megterhelte a forint kötvénypiacot.Mindezen helyzet miatthogy "a lakossági papírok iránti kereslet növelésével többletforrás vonható be, ami a magas finanszírozási igényre a jövőben is fedezetet biztosíthat." Azt is megjegyzik, hogy a devizakötvény kibocsátással szemben a lakossági állampapírokból történő forrásbevonás a jövőben is fedezetet nyújthat a magas finanszírozási igényre a forint kötvénypiac megterhelése nélkül.Emlékeztetnek arra is, hogy"A belföldi értékesítés folytatódó emelkedése a devizaadósság további mérséklődését és ezzel párhuzamosan a külföldi tulajdoni hányad csökkenését eredményezi, ami stabilabb adósságszerkezethez vezet" - hangsúlyozzák.

Összességében tehát 3 év alatt közel 10%-pontos adósságráta csökkenés tudna megtörténni az MNB kalkulációi szerint, de az EU-pénzek körüli kihívások és a reálkamat kifizetése miatt ez "csak" 6,1%-pontos lesz.

Előretekintve egyébként az MNB szakértői (a 2017 végi 310,9-es euró/forint árfolyam változatlansága mellett) azt feltételezik, hogy, igaz dollár gyengülése nagyrészt ellensúlyozta az uniós támogatások előfinanszírozásából fakadó adósságnövekedést. További közel 2%-ponttal nagyobb lenne a ráta csökkenése, ha az állam nem fizetne tartósan érdemi reálkamatot a lakossági állampapírokra, de amint az alábbi ábrán is látszik, a reálkamatfizetés terhe egyre alacsonyabb.Amint látható: a legnagyobb hatást (kb. 9%-pontot) az adósságráta esésére a gyors gazdasági (reál) növekedés okozza, emellett további kb. 1%-pontot jelent 3 év alatt a pozitív elsődleges egyenleg adósságcsökkentő hatása.