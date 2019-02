Elállt az óriási brüsszeli pénzeső, de még százmilliárdok várnak a magyarokra

A decemberben beömlött közel 900 milliárd forintnyi EU-támogatás után januárban adataink szerint csak kb. 40 milliárdot utalt át az Európai Bizottság a magyar hatóságoknak., hiszen az volt mindkét fél érdeke, hogy a Brüsszelbe kiküldött számlák alapján tavaly év végéig tornásszák fel minél inkább a kifizetéseket Magyarország felé és ez meg is történt.Közben idehaza a magyar pályázók felé a hatóságok továbbra is viszonylag dinamikus kifizetési tempót valósítottak meg január során, hiszen adataink szerint, így a teljes kifizetett pályázati volumen már 5637 milliárd forintra ugrott.

Nyilván a kifizetési adatok is fontosak, de az ezeket megelőző pályázati döntéshozatal is az, amelynek sebessége januárban sem volt lassú:A tavaly november-decemberi erősebb adatok (főleg a 22 ezer új Vidékfejlesztési Programbeli nyertes) után ez a normál lendülethez való visszatérésre vall az alábbi ábrák alapján.

Éppen a fent említett VP-s döntéshozatali roham vezetett oda, hogy december végére immár 124 ezerre ugrott a nyertes pályázati döntések száma a 2014-2020-as ciklusra, és ehhez képest a januári eredmény stagnálásnak tűnik.

Amennyiben részletesen meg akarjuk nézni, hogy január és február elején az egyes Operatív Programok megítélt pályázati adatai hogyan álltak, az alábbi táblázat hasznos, hiszen abban az adott hónap alatt (december, illetve január) bekövetkezett változások is benne vannak. Amint látható:és ahogy fentebb jeleztük: a hónap során 151 nyertes kapott 74 milliárd forintot.

Amint látható, adatbázisunk szerint mostanra a hatályos Éves Fejlesztési Keretek szerint 10377 milliárd forintnyi pályázatot hirdettek meg a magyar hatóságok, ami a 320-as euróval számolt 7 éves teljes keretnek (kb. 9500 milliárd forint) a 109%-a, de amint a lenti nagy táblázatban bemutatjuk: igencsak nagy a szórás abban, hogy az egyes Operatív Programokban mekkora a 7 éves kerethez képest a meghirdetett pályázatok aránya (95% és 143% között szóródik)

A már megítélt támogatások összege 9345 milliárd forint, azaz a 7 éves becsült keret 98%-át elosztották már a magyar hatóságok, de itt is hatalmas a szóródás az egyes Operatív Programok között (48% és 148% között).

A kifizetett támogatások teljes volumene már 5637 milliárd forintnál jár, ami a 320-as euróval számolt elméleti 7 éves keret csaknem 60%-át jelenti.

A Brüsszelből már lehívott teljes támogatások volumene immár 2446 milliárd forintnál jár adataink szerint, ami a 7 éves (csak az EU-tól lehívható) keretnek a 31%-át jelenti, ami a 28%-os EU-átlagnál jobb. Az utóbbi hónapokban bezúduló brüsszeli források elkezdték összezárni azt a finanszírozási rést, amelyet az itthoni felpörgetett kifizetések és az elhúzódó brüsszeli elszámolási viták együttesen okoztak.

Hasonló mértékű, 40-50%-os ár- és bérelszállás következett be az utóbbi két évben a gazdaság más területein is, és éppen ezért (illetve az elhúzódó pályázati döntéshozatal miatt) várható az, hogy sok projektgazda a fix támogatási összeg mellett már nem képes megvalósítani például egy GINOP, vagy egy VP-s projektet, visszaadja azt és az így "visszahulló" források újra kioszthatóvá válnak.

Ezekből jött ki hangsúlyozottan óvatos becslés mellett az, hogy még mintegy 650 milliárd forintnyi tényleges pályázati forrás várhat majd kiosztásra, amint a minisztériumoknak is tisztul a kép a valós visszahullási arányról és várhatóan majd a nyári hónapoktól jelenhetnek meg a pályázatok. Így tehát a 7 éves ciklus még nem járt le, érdemes résen lenni egy-egy újabb pályázat miatt (vagy már korábban megjelent pályázat kibővítése miatt).

A fentiekben már utaltunk az alábbi nagy táblázatunk néhány fontos eredményére, hiszen átnéztük a hatályos Éves Fejlesztési Keretekben az összes pályázat aktuális keretösszegét (az elmúlt időszakban sok ide-oda módosítgatás történt) és ezek alapján azt tudtuk megállapítani, hogy a 320-as euróval kalkulálható 7 éves keretösszegekhez képestA mellette lévő oszlopba azt tettük bele, hogy az egyes Operatív Programokban a már megítélt támogatások volumene hogyan áll (összesen 9345 milliárd forint) és ezek az adatok hogyan aránylanak a 320-as euróval kalkulálható 7 éves keretösszegekhez.Amint látható:a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programban (VEKOP) pedig még csak 59%-os (több pályázat elbírálása még folyamatban van). Közben az Integrált Közlekedési Operatív Programban (IKOP) már 138%-os, a Közigazgatás- és Közszolgáltatás fejlesztési Operatív Programban (KÖFOP) pedig 148%-os ez a ráta. Utóbbi magas túlfutások utalnak arra, hogy a már korábban eldöntött és leszerződött projekteknél mennyire durva ár- és bérjellegű költség elszállás következett be (40-50%-os), de ezeket a kiemelt/közszférabeli projekteket ezzel együtt is engedik megvalósítani a döntéshozók, illetve képesek megvalósítani a projektgazdák.Amint egy minapi sajtóhírben is felbukkant: még a leginkább konzervatív becslések szerint is 10%-os lehet a visszahulló források aránya a GINOP-ban, de inkább közelebb lehet a 20-30%-hoz a tény. Mi az alábbi becslésben, illetve 3-7%-ot a többi Operatív Programnál.