Elosztották az EU-pénzeket - Mi lesz így Magyarországgal?

Az EU-pénzek növekedésélénkítő hatása 2019 után várhatóan lecseng majd, így nagyon kell az utólagos brüsszeli átutalás

Ha ezek gond nélkül megjönnek, dúskálni fog az új kormány a pénzben a következő években, rengeteg beruházást megfinanszírozhat

Ha viszont elakadnak a pénzek, úgy komolyabb növekedési problémák is előállhatnak 2-3 éves távon.

Egyelőre a gyorsan kiosztott források hosszabb távú gazdasági hatásairól, és a projektek fenntarthatóságáról keveset tudunk.

Tömegesen értesítik a nyerteseket

Friss hírek szerint több ezer uniós pályázati nyertest hirdettek ki, és azt látjuk a hivatalos pályázati adatbázisból , hogy ezCsak tegnap este óta közel 200 új nyertes van a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban.Az alábbi elemzést még az április 3-i állapot alapján késztettük és így az alábbi grafikonon március végéig nem látszik még kiugró gyorsulás a pályázati döntéshozatalban. Februárban viszont rengeteg,Ezek jellemzően kisebb összegű tömeges pályázatok voltak (pl. agrár-könyezetgazdálkodási felhívás), de a nagy számok torzító hatása miatt a grafikonon szétbontottuk a VP-s és egyéb pályázatok új nyerteseinek darabszámát és összegét.

Egy hónap alatt, április elejére egyébként, amely 82 ezer 361 db nyertes pályázatot takar. Az eddig lekötött forrásokból egyébként 7940 milliárd forintnyi támogatás már hatályos szerződéssel is rendelkezett április elején.

A pénzek 93%-át már elosztották

a 2014-2020-as időszakban Magyarországon elosztható kb. 8950 milliárd forintnyi pénznek a 93%-át már lekötötte nyertesekkel a kormány.

A 8257 milliárd forintra emelkedő nyertes támogatás azt jelenti, hogyA maradék közel 700 milliárd forintot (és a keret 100%-a feletti forrásokat) pedig a már kiírt pályázatok alapján pár hónap alatt bizonyára el akarja osztani, hogy egyre inkább a pénzek kifizetésére, a projektek megvalósítására és a pénzek utólagos brüsszeli lehívására tudjon koncentrálni.A havi új EU-s támogatás kifizetések egyébként márciusban 110 milliárd forinttal 4417 milliárd forintra emelkedtek és így

Sok az előlegutalás

Ez azt jelenti, hogy a 4417 milliárdos teljes kiutalás közel kétharmada támogatási előlegeket takar, azaz a pénz még azelőtt segíti a projektgazdákat, hogy a fejlesztéseket érdemben elkezdték volna.

Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője a parlament oldalán március 21-i dátummal megjelent képviselői kérdésre adott válaszában azt közölte, hogy addigra már 2760 milliárd forintra nőtt a különböző nyerteseknek gyorsan kifizethető 50-75-100%-os támogatási előlegek kiutalása.A bőkezű támogatási előleg egyébkéntSok közszférabeli nyertes ugyanis rögtön megkapja a több évig tartó projektjére a 100%-os előleget, igaz azt addig az Államkincstárnál vezetett számláján kell parkoltatnia, amíg nem tudja elkezdeni felhasználni a projekt előrehaladásához. Így viszont a hivatalos kifizetési számhoz képest jóval kevesebb, ami ténylegesen pörgeti a gazdaságot (ennek alább még lesz jelentősége).Amit az alábbi ábrán látszik:Amikor pedig az államigazgatási dolgozók sokhavi bónusza múlt rajta (2016 végén, tavaly júniusban és decemberben, ami után most fizették ki a tízmilliós bónuszokat ), egészen extrém mértékig is fel tudott ugrani az összeg. Egyelőre tehát nem teljesíthető a kormány által márciusban is hangoztatott heti 50 milliárdos, azaz havi 200 milliárdos kifizetés. Ahhoz még több projekt előrehaladására és számlákkal való lefedésére van szükség.

EU-csúcson állunk a pénzek lekötésében

Érdemes nemzetközi kontextusba helyezni, hogymit jelent. Amint az Európai Bizottság adatbázisa alapján láthatjuk: ezEgyetlen ország sem volt tehát olyan gyors a számára rendelkezésre álló keretösszeg pályázati lekötésével, mint Magyarország (miközben az egyik legnagyobb keretösszeget éppen Magyarország oszthatja el). Tavaly év végére egyébként jogszabályban írták elő, hogy legalább 85%-os legyen a források nyertesekkel való lekötése, és részben ezért is kapták most meg a választások előtt a tízmilliós bónuszokat az érintettek.Arra, hogy az egyes EU-tagállamokban hogyan állnak a 7 évre szóló források otthoni kifizetésével, sajnos nincs teljes uniós adatbázisunk, de közelmúltbeli adatok alapján az elmondató volt, hogy

Itthon a felét kifizettük, de csak az ötöde jött meg Brüsszelből

Miközben tehát a 7 éves keret felét már kiutalták a nyerteseknek a magyar hatóságok, aközben csak a keret a 18%-a jött meg Brüsszelből, de ez egyébként összhangban van az EU-átlaggal összhangban van.

Amint rögzítettük: a 7 éves keretnek már a felét kifizették a magyar hatóságok a nyertesnek, miközben a fenti grafikonon Magyarország kapcsán az is látszik, hogy a 7 éves keretnek csak a 13%-át (3,8 milliárd eurót) teszik ki az egyes nyertes projekteknél felmerült tényleges kiadások. A kettő közti különbséget a bőkezű magyarországi előlegrendszer magyarázza.A 18%-ból egyébként 13% (3,2 milliárd euró) utólagos megtérítésként, azaz a kiküldött számlákra jött meg és fontos tudni:(90%-ot), azaz egyelőre nem volt baj a számlák minőségével.

Ami tehát eddig jókora deficitet okozott a büdzsében, az a következő 1-2 évben hatalmas többletet fog okozni, feltéve, ha Brüsszel továbbra is mindent maradéktalanul kifizet és nem lesz akadozás a pénzekben gyanús/szabálytalan számlák, itthoni visszaélések hírei hatására.

Mi jön ezután?

Az utóbbi hetekben bejelentett több ezer pályázati nyertessel meg kell kötni a támogatási szerződéseket (illetve ki kell állítani nekik a támogatói okiratokat), így a pályázat tartalmától függően a nyertes jogosulttá válik gyorsan lehívni az államtól a gazdaságfejlesztési jellegű projekteknél a jellemzően 50%-os, a kutatás-fejlesztési projekteknél a 75%-os, míg az állami/kiemelt projekteknél a 100%-os támogatási előlegeket.

A még elosztásra váró közel 700 milliárd forintot (és a keret 100%-a feletti forrásokat) is elosztja az új kormány a pályázatok elbírálása után. Ezek a döntések még további több ezer pályázót érintenek majd. Mivel a 7 évre szóló keretet már most kb. 8%-kal túlvállalta a kormány, további érdemi keretösszeggel új pályázati konstrukciókat már nem fognak kiírni, inkább a már kiírt pályázatok keretösszegét módosítgatják. A nyertes pályázók jelentős részének ki kell írni a közbeszerzési törvényben rögzített menet szerint a közbeszerzéseket, április 15-től egyébként már kizárólag az elektronikus kormányzati közbeszerzési felületen és ennek több hónap múlvai eredménye után tudj csak ténylegesen megkezdeni a projektjét.

, inkább a már kiírt pályázatok keretösszegét módosítgatják. A nyertes pályázók jelentős részének ki kell írni a közbeszerzési törvényben rögzített menet szerint a közbeszerzéseket, április 15-től egyébként már kizárólag az elektronikus kormányzati közbeszerzési felületen és ennek több hónap múlvai eredménye után tudj csak ténylegesen megkezdeni a projektjét.

A tavalyi 2488 milliárd után az itthoni EU-s kifizetéseket idén is hasonló ütemnél akarja tartani a kormány, de amint fentebb érzékeltettük: jelentős a különbség a hivatalos kifizetési számok (előlegek felfelé torzítják) és a gazdaságba ténylegesen beáramló források között. Ezt számszerűsíti az alábbi ábra a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb inflációs jelentésének adatai alapján, mivel az MNB-stáb a pénzforgalmi kifizetés és az effektív pénzfelhasználás pályájára is ad becsléseket, mi pedig kiegészítettük az idősort. Amint látjuk: a kifizetés a fogyatkozó keret miatt jövőre már jelentősen, 2020-ra pedig még inkább lassulni fog a GDP arányában, de a gazdaságba bekerülő EU-forrásoknál a visszaesés csak 1-1 évvel később, 2020-tól fog igazán jelentkezni. Ez bizonyára jelentős növekedéslassító hatást fog majd gyakorolni.

2016-ban, a régi EU-ciklus kifutásánál és az új ciklus pénzei előtt is volt egy megbicsaklás, amit igencsak megérzett a gazdaság. Most pedig annak a veszélye látszik, hogy az EU-pénzek 2020-2021-re nagyrészt elfogynak, de az új ciklusról csak 2020 végefelé tudnak megállapodni a tagállamok, így itthon a kifizetések érdemben csak 2022 körül tudnak megindulni. Ezért aztán lehet egy 2-3 éves uniós forrásínséges periódus. Ezt a magyar kormány hazai költségvetésből finanszírozott forrásokból tudná ellensúlyozni, de ahhoz nagyon kellenek a brüsszeli pénzek (ld. alább). Emellett nyilván segíthetnek stabilizálni a növekedést azok a projektek, amelyeket most hoznak létre és remélhetőleg 2020 után is tartósan hozzáadott értéket lehet velük teremteni, illetve a kormányfő által is belengetett, 2019 januártól induló versenyképességi reformok is tudnák majd táplálni a növekedést.

Az EU-pénzek itthoni gyors kifizetése és a lassabban csordogáló brüsszeli átutalás az elmúlt két évben, a magas pénzforgalmi hiányok sokszor ezen ütemkülönbség miatt alakulnak ki. Ez azonban idővel meg fog fordulni, mert ahogy fogy a keret, idehaza már kevesebb pénzt fognak a hatóságok kifizetni, de az időnként kiküldött számlákra remélhetőleg Brüsszelből maradéktalanul megjön a pénz.