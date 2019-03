Feszíti a cégeket a gyors béremelés - Íme a járható utak

június 26-án lép hatályba az új pénzmosási törvény, amely az ügyfél átvilágítási kötelezettségek miatt például a lejárt okmányok esetén komoly nehézségeket okozhat az érintett cégeknek/magánszemélyeknek, így érdemes ezt megelőzően intézkedni (a témáról bővebben részletes cikkünk itt olvasható)

július elsején elindul Magyarországon az azonnali fizetési rendszer, amely a cégek életét is érdemben befolyásolja (a témáról bővebben ebben a cikkünkben lehet tájékozódni)

szeptember 14-én lép hatályba a fizetési szolgáltatási (második) direktíva, amelynek segítségével új pénzügyi szolgáltatók jelenhetnek meg Magyarországon (a témáról bővebben ebben a cikkünkben olvashatnak)

december 31-től egységesen olcsóbbá válnak az eurós banki átutalások az egész EU-ban, ami praktikusan azt jelenti, hogy olyan olcsó lesz eurót utalni az EU-ban, mint a belföldi (forintos) átutalások díjszabása (erről a témáról bővebben ebben a cikkünkben írtunk).

Nyitó előadásábanvezető elemzője többek között arra mutatott rá, hogy ritka az, amit most látunk: éves alapon immár csökken a világexport, azaz határozottan romlik a külső konjunktúra, ami idővel a magyar gazdaság lassulásához is hozzájárul majd, amint a belső motorok (EU-pénzek, gyors béremelkedés fűtötte fogyasztás) alábbhagynak kissé. Az elmúlt évek gyors reálbéremelkedése kapcsán megjegyezte: a nemzetgazdasági bérhányad már visszatért a hosszú távú átlagához, illetve magasabb a régiós országokénál, így tehát a további gyors béremelés - ha nem járna ugyanolyan gyors termelékenység növekedéssel - fenntarthatatlan lenne és a versenyképesség rovására menne. Előadásában rámutatott arra is, hogy a munkaképes korú lakosság létszáma a következő években csökkenni fog majd, így mindezen helyzetben a munkahely-kiváltó beruházásokra érdemes fókuszálnia a cégeknek.kisvállalati szegmens menedzsment vezetője előadása elejénIpacs Viktor megjegyezte: mivel a kkv-szektor fokozottan függ a kamatok emelkedéséről a hiteleken keresztül, ezértHozzátette: érdemes az adott vállalat alaptevékenységét és innovációs tevékenységét külön választani és míg előbbire a 0%-os kamattal elérhető Széchenyi Beruházási Hitel lehet alkalmas, addig utóbbira a szabályrendszer miatt inkább az NHP Fix ajánlott, akár a vállalat digitális transzformáció felé való elmozdulása elősegítése során is.

A digitalizációról és a vállalatok előtt álló lehetőségről külön előadást tartottModern Vállalkozások Programja vezető IKT tanácsadója, aki rámutatott: bár a digitalizáció napi szinten jelen van az életünkben (pl. online vendégbejelentés, digitális pincekönyv, építési napló, stb.), mégis(alacsony a gyakorisága). A felmérés szerint ennek egyrészt a forráshiány, másrészt a szándék/ismeret hiánya az oka és éppen ezért hangsúlyozta a Modern Vállalkozások Programja előnyeit, amelynek keretében a központi régión kívüli cégek kérhetik, hogy a szakértők ingyenesen mérjék fel a cég digitális helyzetét, felkészültségét és tegyenek a javításra javaslatokat. Ha pedig ezeket megteszik a cégek, akkor megkapják a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítést, amely bizonyos uniós pályázatokban pontszámbeli és anyagi előnyökkel is jár a többi pályázóval szemben, így tehát hozzájárul a cégek versenyképességének növeléséhez is.

Koleszár Péter a cégek figyelmébe ajánlotta a vallalkozzdigitalisan.hu oldalt, illetve azt is kiemelte, hogy a Digitális Jólét Program is szinte bármilyen olyan projektet támogat, amelyet "digitalizációs köntösbe lehet öltöztetni" és ha koherens a pályázati kiírás céljaival.ingatlan rovatának elemzője előadásában többek között arról beszélt, hogy a lakóingatlanok gyors drágulásának strukturális okai vannak (a kínálat lassabban tud alkalmazkodni az erős kereslethez) és éppen ezért a panelek terén jellemzően csak 2-4%-os, míg a használt családi házaknál 7-10%-os az áralku lehetőségének mértéke. A kormány családtámogatási intézkedései kapcsán rámutatott: azok nemcsak az újépítésű projekteket erősítik, hanem egyúttal a felújítási hullám is erős lehet. Az ipari ingatlanpiacot érintve számos régiós fejlesztést említett az ipari parkok, illetve a diszkontláncok terjeszkedése kapcsán, és azt is hangsúlyozta: egyre fontosabb, hogy a cégek hogyan (mennyire fenntartható megoldások mentén) gazdálkodnak a saját ingatlanvagyonukkal, mert az a működési költségeken keresztül visszahat a cégek versenyképességére is. Az okos, tudatos ingatlanhasználaté a jövő, részben a munkaerőhiány miatt is - hangsúlyozta és kitért arra is, hogy a következő évtizedek egyik legígéretesebb ingatlanbefektetése az idős otthonok építése lehet.Az előadásokat követő panelbeszélgetés a munkaerőhiányból fakadó gyors béremelkedés, az ebből adódó feszültségek, illetve a digitalizáció, automatizáció segítségével megvalósítható munkahely-kiváltó beruházások kettős témaköre köré épült. Ennek kapcsánüzleti adminisztrációs vezetője jelezte: több éve felismerték már, hogy jelentős béremelkedés fog kialakulni a magyar gazdaságban, ezért a munkahelykiváltó beruházások révén most a két évvel ezelőtti 6000 fő helyett mintegy 5000 főt foglalkoztatnak. Mivel meglátása szerint a hazai bérspirál nem fog megállni, ezért további ilyen beruházások vannak folyamatban és általános tapasztalatként azt hangsúlyozta: a cégeknél végrehajtott béremeléseknek (náluk 14,7%-os emelésben sikerült megállapodnia a szakszervezettel) összhangban kell lennie a termelékenység növekedésével, különben a folyamat a cég működését sodorhatja veszélybe.

Ezek a további munkahelykiváltó beruházások (robotizáció) munkát adnakszintén részt vett a beszélgetésben. Ő is egyet értett a termelékenység növekedéssel összhangban lévő béremelések elvével, de a médiából érkező, kiharcolt béremelésről szóló hírek mellett, illetve a Densónál kisebb cégként nehéz ezt a gyakorlatban megvalósítani.ügyvezetője úgy látja: sokszor meggondolatlanul, hallomásokra alapozva váltanak az emberek munkahelyet kissé magasabb ígért bérért, de később kiderülhet, hogy az új cégnél sem minden tökéletes, ráadásul a magyar gazdaság lassulása újra magával hozhatja a munkanélküliség emelkedését.gazdasági igazgatója is úgy látja: "vannak a munkaerőpiacon hangos munkavállalók, és vannak kijózanodások", igaz megjegyezte, hogy náluk alacsony a fluktuáció. Meglátása szerint a fokozott bérelvárásokból adódó feszültséget csökkentheti az is, ha a cég automatizációs/digitalizációs beruházásokat hajt végre, mert a minimálbér elmúlt évekbeli lendületes emelését bizony mindenképpen le kell követnie a cégeknek.