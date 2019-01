Gigantikus karácsonyi ajándékot kapott a kormány Brüsszelből

Egyszerre két kasszából is jött rengeteg pénz

A december 21-i állapothoz képest további 229 millió eurónyi, mintegy 74 milliárd forintnyi EU-támogatás érkezett Brüsszelből a 2014-2020-as ciklus terhére és közben a 2007-2013-as ciklusból is ömlött a pénz, ígya Portfolio kalkulációi szerint, ami azt jelenti, hogy a brüsszeli kifizetési számláló immár 7,964 milliárd euróra ugrott, azaz a 7 évre járó források közel harmadát le tudta már hívni Magyarország. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy az év végére rendkívül felgyorsult brüsszeli átutalásokért cserébe a kormány, azaz milyen vitás kérdésekben ment bele pénzügyi büntetésekbe (illetve egyéb szabályozási változásokba) és azok összege mekkora, illetve mely viták húzódtak át az idei évre.

A bő 31%-os magyar forráslehívási arány a 27%-os uniós átlagnál már érdemben magasabb, és amint látható:

Mindez tehát azt jelenti, hogy decemberben a 2014-2020-as ciklus terhére 473 milliárd forintos, a 2007-2013-as ciklus terhére pedig további 307 milliárd forintnyi, együtt tehát 780 milliárd forintnyi átutalás történt meg Brüsszelből. Ez példátlanul magas összeg, nagyobb, mint a kormányzati szereplők által ősz óta emlegetett 700 milliárd forint körüli mérték, és nagyobb, mint a 2017 utolsó havi bő 600 milliárdos átutalás.

Amint az alábbi ábrán látszik: a két ciklusra az év során összesen lehívott 1144+307 milliárd forint csaknem utolérte az itthoni felzárkóztatási jellegű EU-s kifizetések éves volumenét, ami adataink szerint 1597 milliárd forintot tett ki (a GDP kb. 3,9%-a, amiben még nincsenek benne az agrártámogatási kifizetések).

Amint fentebb már jeleztük: az egyébként is hatalmas decemberi brüsszeli átutalást tovább növelte az, hogy(feltehetően már csak a 4-es metróval és az EMIR rendszerrel kapcsolatos vita lehet lényegesebb téma a régi ciklusban). Az évek óta 94,03%-on álldogáló brüsszeli forráslehívási arány hirtelen 98,14%-ra ugrott, azazMindössze 427 millió eurót nem utalt még át a Bizottság, azaz mai árfolyamon legfeljebb kb. 130 milliárd forintnyi forrást veszíthet még el a régi ciklusból Magyarország, ha nem sikerülne sosem megegyezni.A decemberi forráslehívási hajrá ráadásul azt is jelenti, hogy a kormány nemcsak az egész évre egy kormányhatározattal minimálisan megcélzott 3,1 milliárd eurónyi forrást hívta le Brüsszelből, hanemAz 1597 milliárdos kifizetés egyébként jelentős lassulás a 2017-es 2550 milliárd forinthoz, illetve a 2016-os 2099 milliárd forinthoz képest is és amint karácsony előtt megírtuk: legalább három fő tényezőnek lehet benne szerepe.

A decemberben rendkívüli mértékben felpörgött brüsszeli átutalás segíthetett abban is, hogyEz látszik ugyanis abból, hogy decemberben 153 milliárd forintra ugrott a kifizetések volumene a novemberi 101 milliárdról ésA felpörgésben jelentős szerepe van annak is, hogy a Vidékfejlesztési Programban a hivatalos adatbázis alapján mintegy 55 milliárd forintnyi kifizetés történt.

A hatalmas brüsszeli átutalások egyúttal abban is segíthettek, hogyErre utal ugyanis az is, hogy decemberben adataink szerint 347 milliárd forintnyi új támogatási döntést hoztak a hatóságok, amire

A decemberi felpörgő fejleményekkel együtt teháta 2014-2020-as uniós ciklusra a gyengébb forintárfolyam mellett kalkulálható közel 9500 milliárd forintos keretre 102% feletti a meghirdetett pályázatok keretösszege, a megítélt támogatások volumene már 9271 milliárdot, aránya pedig csaknem 98%-ot tesz ki, a kifizetések 5555 milliárd forintos összege pedig már az 59%-ot közelíti. Utóbbival szemben a Brüsszelből lehívható források aránya a fent is említett 31%-os szinten áll jelenleg.

Amint a fenti és az alábbi ábrán látszik: az itthoni EU-kifizetések és a Brüsszelből folyósított pénzek közötti kumulált különbség is elkezdett jócskán szűkülni a gigantikus decemberi brüsszeli pénzesővel.