Hivatalos: több százmilliárd forintot bukhatunk az új brüsszeli tervvel

Az Európai Bizottság ma hivatalosan arra tett javaslatot , hogy az EU 27 tagállamának 2021-2027 közötti költségvetése (a kötelezettségvállalások felső határa) 1279 milliárd euró legyen 2018-as árakon, ami a 27 tagállam együttes bruttó nemzeti jövedelmének 1,11%-át tenné ki., ami britek nélkül GNI-arányosan 1,13%-os plafont jelent (ráadásul míg a mostani ciklusban erre az 1,13%-ra rakódik rá az Európai Fejlesztési Alap kerete is, addig az új ciklusban ez a 0,03%-os GNI-arányos rész már benne van az 1,11%-ban).

jelentős kiadáscsökkenés néz ki összevethető adatokkal, 2018-as árakon számolva, a Magyarország számára fontos felzárkóztatási és agrárkasszában.

Amint már a Politico-értesülések alapján ma délben vázoltuk A Bizottság a 2014-2020-as ciklushoz képest, hogy a két ciklusban elérhető források volumenét össze tudjuk hasonlítani:

Magyarország a 2014-2020-as uniós ciklusban összesen 34,5 milliárd eurónyi EU-forrásra jogosult, amelyből 22 milliárd eurót tesz ki a felzárkóztatási célokat szolgáló Kohéziós Alap forrása, illetve 8,8 milliárdot az agrárkassza két pillérében érkező forrás. Ezekre az összegekre vetítve a fenti, 2018-as összevethető árak alapján adódó potenciális vágásokat (11% és 17,7%), összesen 3,9 milliárd eurós forráscsökkenés adódna, ami 310-es euróárfolyam mellett 1220 milliárd forintot tesz ki.



Hangsúlyozzuk, hogy a pontos részletek, az egyes államoknak 2020 után "járó" összegek, még egyáltalán nem ismertek, csupán az látszik, hogy mekkora az egyes fejezetekre szánt keret. Ha a mostanihoz hasonló lenne ezen források elosztása 2020 után is (nem valószínű), akkor jönne ki ilyen mértékű forráscsökkenés Magyarországra. Ha viszont a szociális- és társadalmi dimenziók jobban bejönnének a forráselosztási képletbe és ezzel a déli államok felé irányítanának a mostaninál arányaiban nagyobb forrásokat, akkor Magyarország számára még a fent vázoltnál nagyobb forráscsökkenés is kijöhetne.



A mai adattenger tehát még csak a Bizottság javaslata. Mostantól indul meg a tagállamok kemény vitája a pontos forráselosztási szerkezetről, méretről és várhatóan legalább egy évig zajlik majd a vita. Rosszabb esetbe áthúzódik 2020-ra a keretköltségvetés egyhangú tagállami elfogadása. Ez az elvileg 2021-től induló ciklust a gyakorlatban sok hónappal is csúsztathatná Európa-szerte.