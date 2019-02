Kiszivárgott a nagy német-francia paktum, ami Magyarországnak is fájhat

Magyarország számára a fenti, minden részletében még nem világos, koncepció alapján a legnagyobb veszély az, hogy ha a nagy tagállamok a közös eurózónás büdzsébe érdemi forrásokat fizetnek be, hogy "maguk között" oszthassák el azokat, akkor a zónán kívüliek számára elérhető "normál" EU-s költségvetési források (mint például a kohéziós és agrártámogatások) szűkülhetnek, akár még annál is nagyobb mértékben, mint ami az Európai Bizottság által tavaly közzétett javaslatból látszik (reál értelemben 24%-os csökkenés Magyarország számára). A nagy tagállamok viszont mutogathatnak arra, hogy a rájuk eső országkvótát összességében befizették, az pedig már a kelet-közép-európai tagállamok "baja", ha az eurótagságuk hiányában ezek egy részéhez nem tudnak hozzáférni. Ilyen értelemben tehát újraéledhet az a tavalyi téma, hogy végülis Magyarország, illetve Lengyelország és Csehország tényleg kap(hat) "cukorkát" a következő uniós költségvetéssel arra, hogy igyekezzenek minél hamarabb elkötelezni magukat az euróbevezetés mellett. Tavaly egyébként az Európai Bizottság javaslata végül a fogadkozások ellenére nem tartalmazott igazi cukorkát Magyarországnak a mielőbbi pénzcserére, de a mostani német-francia paktummal (ha a többi tagállamon is átmegy a koncepció) eljuthatunk oda, hogy ez a helyzet mégis előáll.