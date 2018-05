Kiszivárogtak a legfontosabb brüsszeli számok: egyik szemünk biztosan sírhat

befolyásos brüsszeli lap információi szerinta következő uniós költségvetési ciklusban az EU-s kötelezettségvállalások teljes keretösszege, ami a 27 tagállam együttes bruttó nemzeti termékének (GNI) 1,11%-át jelentené. A britek nélkül a mostani költségvetési ciklusban ez az arány 1,13%, tehát a jelek szerint

folyó árak mellett is alig, mindössze 0,4%-kal 373 milliárd euróra nőnek a magyar régiók felzárkózását nagyban segítő források, ami változatlan áras (pl. 2018-as) adatokkal bizonyára jelentős, 10% körüli forráscsökkenést adna ki

az is jól látszik, hogy a migrációval, határvédelemmel, biztonsággal kapcsolatos kiadásokat, illetve az unió bővítésével, szomszédságpolitikával és nemzetközi segélyezéssel kapcsolatos kiadásokat drasztikusan tervezi megemelni a Bizottság.

A Politico eredeti táblázata alapján az is látszik, hogy a korábbi ígéretek ellenére a büdzsén belül mégsem képeztek kizárólag az eurózóna tagállamok számára elérhető fejlesztési fejezetet, illetve egyelőre nem látszik az az alfejezet sem, amit az euróbevezetés ösztönzéséért adnának a zónán kívüli tagállamok reformjai finanszírozására.

A Politico által közölt táblázatot összevetettük az Európai Bizottság oldalán elérhető 2014-2020-as uniós ciklus költségvetési fejezeteinek számaival és az alábbi táblázat adódik. Az összehasonlítás kapcsán fontos, hogy a 2014-2020-as ciklus adatai 2018-as árakon vannak megadva, míg a 2021-2027-es ciklus adatai folyó áron (a 2018-as bázishoz képest évente fix 2%-os infláció mellett). Állítólag a Bizottság majd változatlan áras adatokat is közöl, de ezeket még nem szerezte meg a brüsszeli lap. Mivel a Bizottság 2020 utáni költségvetésről szóló javaslatáról még ma délelőtt is voltak egyeztetések a biztosi kollégiumban, így a fenti és alábbi számok még változhatnak. Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke ma 13:20-tól mutatja be az Európai Parlament plenáris ülése előtt a 2020 utáni költségvetésre vonatkozó javaslatát, majd 3 órától kezdődik a Bizottság sajtótájékoztatója.

Fontos, hogy ennek az új bizottsági jogszabálynak az elfogadása nem követel meg egyhangúságot az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanácsban, hanem csak minősített többséget (a tagországok 55%-a és a képviselt lakosság legalább 65%-a kell, hogy elfogadja), így tehát egy-két régiós ország nem tudná blokkolni az elfogadását. Ez azt jelenti, hogy míg a 2021-2027-es költségvetési keretet minden tagállamnak el kell fogadnia, a források esetleges blokkolását az Európai Tanácsban minősített többség megléte esetén már blokkolni lehetne adott tagállam felé.

A brüsszeli lap másik cikke megerősíti azt a minapi magyar értesülést , miszerintEz azt jelenti, hogy a kifizetési szabályrendszert nem a 2021-2027-es büdzsé keretrendszerébe illesztené, mert annak elfogadása egyhangúságot követel meg (így például Magyarország, vagy Lengyelország blokkolni tudná), hanemUtóbbi arra az uniós alapszerződésben adott lehetőségre hivatkozna majd (feltehetően a 322-es cikkelyre), hogyA tervek szerint ez az új jogszabály majd azt tartalmazza, hogy ha valamely tagállamban nem megfelelő az uniós források kifizetése, akkor leállíthatja a források kifizetését a Bizottság és "kiveheti" a tagállam kezéből a forráselosztást úgy, hogy azt majd a Bizottság saját hatáskörben oldja meg.A cikk szerint a jogállamiság és a kifizetések összekötését többek között a francia elnök, a holland miniszterelnök, a skandináv kormányok és egyes német kormányzati illetékesek is szorgalmazzák.