"Nem akarunk többé fizetni Magyarországnak és Lengyelországnak"

Egyesek az EU-n belül gyengíteni akarják az EU-t, vagy akár le is akarják rombolni - Lengyelország, Magyarország, és az olasz kormány.

A korábbi fenyegetések, kemény kijelentések (pl. olasz, német, francia, osztrák, skandináv vezetők felől) még azért voltak kevésbé figyelmeztetőek, mert mind a 2014-2020-as uniós ciklus forrásainak megvonását szorgalmazták, ami gyakorlatilag lehetetlen. Most viszont már olyan vezető döntéshozók nyilatkoznak kemény hangvételben, akiknek a 2021-től induló költségvetés kereteire és szabályrendszerére van jelentős ráhatásuk, így tehát valójában szintet léptek a Magyarországot is érintő kritikák.

A francia kijelentés még augusztus végén hangzott el a nagyköveti értekezleten, most az Euractiv közölte lengyel médiapartnerére, ara hivatkozva.Minden tagországnak joga van ahhoz, hogy olyan vezetőt válasszanak maguknak, amilyet kívánnak. Az Európai Unióról szóló víziónk - mely szerint az integráció bizonyos alapértékeken és szövetségeken alapszik - nem illeszkedik azokhoz a kormányokhoz, melyek nem tartják tiszteletben az alapvető elveket, és nem érzik semmilyen módon a közösség szolidaritását - mondta a politikus. Ezeknek az országoknak haszonelvű megközelítése van, csak az kell nekik az unióból, ami az ő érdekük, elsősorban a pénzügyi támogatás.tette hozzá a francia külügyminiszter.A cikk emlékeztet arra, hogya 2021-2027-es uniós költségvetésre, amely kapcsán az Európai Bizottság május-júniusban hozta nyilvánosságra saját tervét, jelentős vágásokkal a kohéziós és agrárkasszában. Emellett emlékeztet arra is, hogy ezzel párhuzamosan a Bizottság az EU történetében példátlan módon arra is javaslatot tett, hogy 2020 után az EU-forrásokat jogállamisági kritériumokhoz kössék (független bírósági rendszer, jogérvényesülés, stb.) és ennek kereteit az EU Tanácsban még a nyári szünet előtt megvitatták, de, így várhatóan nem tudja majd blokkolni az EU-pénzek feltételekhez kötéséről szóló szabályrendszer elfogadását, hiszen ahhoz csak egyszerű többség kell.Ezt úgy tudná például kivédeni Lengyelország, hogy megvétózza a majd a 7 éves keretköltségvetés elfogadását, de ezzel valójában a lengyel beruházásoknak okoznának károkat, illetve megvétózott költségvetés esetén olyan költségvetési szabályok mentén menne tovább az EU következő évi költségvetésének megvalósítása, amihez szintén elég az egyszerű többség.A fentiek miatt Günter Öttinger, az EU költségvetési biztosa úgy fogalmazott a lap szerint:Öttinger egyébként a minap egy brüsszeli konferencián a Politico tudósítása szerint szintén kifejezetten kemény szavakat mondott Magyarország és Lengyelország kapcsán is., és utóbbi kapcsán mondta, hogyAz EU-n kívüli veszélyek között az autokrata vezetők által vitt kereskedelmi háborúkat említette, így az orosz és török elnököt, illetve az "okos kínaiakat".