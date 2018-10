Ránk ömlött a sok EU-s pénz, de hova szivárgott el?

Rengeteg pénz érkezett Magyarországra

Ha évente a GDP 4-5%-át is elérő nettó EU-forrás érkezett Magyarországra az elmúlt években, ami régióban a legmagasabb volt, miért nőtt ilyen lassan a magyar gazdaság és miért romlott a versenyképesség? - tette fel a kérdést az EU Csalás Elleni Hivatala (OLAF), a Transparency International Magyarország, a Holland Királyság hatékony uniós forrásfelhasználást körbe járó közös e heti konferenciáján Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem professzora. A konferencián egyébként az OLAF főigazgatói tanácsadója is előadást tartott:

Arra is emlékeztetett, hogy ez az uniós forrásbeáramlás masszívan nőtt az ország EU-csatlakozását megelőző, nyugati irányból érkezett tőkéhez képest, az utóbbi években évente átlagosan bő 3 milliárd eurót ért el.

Ezen masszív tőkebeáramlás ellenére(egy főre jutó GDP az unió átlagában)és a régiós országok közül az utóbbi években a szlovákok után a lengyelek is lehagytak minket, a románok pedig nagyon közelítenek bennünket. Ez pedig a forrásfelhasználás hatékonysági problémáira vall - utalt rá a professzor.

egy főre vetítve Magyarország az uniós források a második legnagyobb haszonélvezője és arányaiban, egy évre lebontva, több pénzt kap, mint anno a Marshall-segély volt.

A fenti képre ráerősített Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója, mivel arra emlékeztetett, hogy a 2007-2013-as, illetve a 2014-2020-as uniós ciklusban együtt mintegy 50 milliárd eurónyi tőke áramlik be Magyarországra, ígyAz is látszik azonban az alábbi ábrán, hogy az utóbbi években a GDP arányában már lassult az uniós források utólagos brüsszeli beáramlása (de ezzel együtt az is igaz, hogy itthon az előleg kifizetés felpörgetése miatt jelentősen gyorsult a forrásfelhasználás).

Martin a rengeteg uniós támogatás beáramlásával együtt rámutatott:A régiós versenytársaink közül Szlovákia 52%-kal, Lengyelország 57%-kal, Csehország 30%-kal tudta növelni saját GDP-je méretét azóta.

A gyenge eredmények lehetséges okai

A Magyar Nemzeti Bank átfogó kkv-mintán végzett kutatása azt állapította meg, hogy míg a gazdaságfejlesztési EU-támogatások növelik a cégek foglalkoztatotti, árbevételi, bruttó hozzáadott érték és profit számait, a termelékenységet valójában nem. Sőt nem is lehet szignifikáns különbséget kimutatni a vissza nem térítendő és a visszatérítendő források hatásai között a vizsgált vállalati körben.

A Hétfa Kutatóintézet vizsgálata a kkv-körre nagyon hasonló eredményre jutott: a foglalkoztatotti és beruházási számait növelte a nyertes cégeknek az EU-támogatás, de a hozzáadott érték termelésüket, illetve a termelékenységüket nem igazán javította.

A Korrupció Kutató Központ Budapest elemzése arra mutatott rá, hogy az EU-pénzek felhasználása magasabb korrupciós kockázatokkal, gyengébb versennyel, és ártorzító hatásokkal jár.

Ésszerű és hasznos lehetett a 2009-es válság utáni években az EU-támogatások odaítélését a foglalkoztatottság megtartásához, illetve növeléséhez kötni, de ahogy a válság elmúlt és a munkaerőhiány erősödött, ez már egyre inkább nehezen teljesíthető, diszfunkcionális elvárás; a termelékenység javításának elvárása viszont mintha háttérbe szorult volna a pályázatoknál.

A politikusok és a társadalom hozzáállása az EU-forrásokhoz csökkenti a hatékony felhasználást (népszerű, de nem igaz narratívák: "ez jár nekünk", "a nyugati országok előtt a piacaink megnyitásáért kapjuk kompenzációként", nem igazán érdekli az embereket, hogy hogyan vannak elköltve ezek a pénzek, mert "úgyis itthon maradnak", stb.)

Az EU-pénzek gyorsított felhasználása és a hatékony pénzfelhasználás ellentmondásba kerül egymással, mert a gyors pénzfelhasználás felhajtja az árakat, így egységnyi EU-pénzből kevesebb fejlesztés tud megvalósulni a kínálati korlátok miatt, mert azok enyhítése kevésbé van fókuszban, mint a keresleti oldal növelése.

A gazdaság kibocsátási rése, az output gap, az MNB saját előrejelzése szerint már bezárult 2017-re, de HP filter használatával már 2013 körülre bezárult (a potenciális növekedési ütemből eredő növekedési trend fölé kerül a növekedési pálya), így az EU-források gyorsított felhasználása közgazdaságilag sem indokolt.

Az egy főre vetítve második legmagasabb uniós pénzbeáramlás és a gyenge magyar gazdasági felzárkózási pálya okaira több lehetséges magyarázat is elhangzott a konferencia keretében.

Klikk a képre!

A forrásfelhasználás problematikái

nem ismertek és nincsenek rá adatok, hogy mekkora az EU-forrásokból magánzsebekbe vándorolt pénzek volumene, hol parkoltatják azokat és valójában mi történik velük, noha ennek vizsgálata is kifejezetten érdekes lenne, mert a gazdaság működési folyamatait jobban érthetővé tenné.

az uniós átlagnál magasabb az egyajánlatos beszerzések aránya

az uniós átlagnál jóval magasabb a hirdetmény nélküli beszerzések aránya

nagyon gyakori a testre szabott kiírások felbukkanása, illetve az összeférhetetlenség gyanúja

a 3-4 ajánlatos közbeszerzéseknél gyakori, hogy csak látszatversenyről van szó

a rendszer a formális szabályok mellett is lehetővé tette néhány kormányközeli üzletember hirtelen mesés meggazdagodását, döntő részben uniós források felhasználása mentén.

A fentieken túl, a korrupciós kockázatokra utalva Bod Péter Ákos megjegyezte:Martin József Péter azt sugallta:, hiszen a Transparency International Magyarország egy korábbi vizsgálata szerint rendszerszintű túlárazás van belekódolva az EU-pályázatokba, ami átlagosan 25%-ot tesz ki. Ez az akár ezermilliárd forintos méretű pénzösszeg a járadékvadászat alapját képezi, illetve a korrupciós technikák megvalósítását teszi lehetővé.Az ügyvezető igazgató rámutatott: az EU-s forrásfelhasználás intenzív periódusaiban jelentős a közbeszerzések aránya a GDP-n belül (2017-ben új történelmi csúcsra, 9,4%-ra ugrott a felpörgetett forrásfelhasználás miatt), de

A fentiek miatt Martin József Péter megállapította:, hanem a haveri és rokoni fok a lényeg a pénz elnyerésekor, így ez minden szempontból káros Magyarországnak. Meglátása szerint aláássa a közbizalmat, ha egy országban azt lehet látni, hogy ha valaki közel van a tűzhöz, akkor az sok pénzt kaphat, míg aki távol, az semmit és hatósági vegzálást. Emellett a gyors pénzfelhasználási kényszert, az abszorpciós nyomást is hátrányosnak tartja az ország szempontjából, mert a rendszer arra optimalizál, hogy minél gyorsabban költsék el a pénzt, nem arra, hogy az a legjobban hasznosuljon.Véleménye szerintRámutatott azonban, hogy jogállamiság leépülése, a jogbiztonság korlátai fékezik a beruházási rátát. Az alábbi ábrához a Világbank jó kormányzás indikátorai közül a jogállamisági indikátort vette alapul, illetve az egyes években a magyar GDP-arányos beruházási rátát. Megállapította: míg a rövid távú makromutatók egyelőre viszonylag jó képet mutatnak, hosszú távon kérdéses a felzárkózási képességünk az intézményi környezet (state capture) és a kétarcú gazdasági teljesítmény miatt. Emiatt jelezte: maximálisan üdvözli a Transparency International az Európai Bizottság azon törekvését, hogy a 2020 utáni EU-pénzek kifizetését jogállamisági feltételekhez akarja kötni.

Nem igazán sikertörténet Magyarország

mégis van benne csalódottság, mert Magyarország azon négy ország közé tartozik Romániával, Horvátországgal és Bulgáriával, amelyeknél elmaradt a várakozásoktól a felzárkózás.

Mindez egyértelműen azt mutatja, hogy valami nem ment optimálisan az uniós pénzfelhasználás során Magyarországon

talán ez az egyik leginkább gyenge pontja a magyar rendszernek.

Új világ jön 2020 után

Kállay László, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense és a Kisvállalkozásfejlesztési Központ igazgatója az EU-s forrásfelhasználási problémák között említette azt a kormányzati döntést, hogy a 2014-2020-as ciklus EU-pénzeinek 60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre kell fordítani. SzerinteHozzátette: ezen a helyzeten elvileg segíthet a források pénzügyi eszközökre (hitel, garancia, kockázati tőke) átcsoportosítás, de az a probléma, hogy adatai szerint a magyar kockázati tőkebefektetéseknek már így is a 86%-át az állam finanszírozza (2009-2016 között átlagosan). Így tehátAzt is problémaként jegyezte meg, hogy a forrásbőség idején olyan cégek is elfogadnak EU-s pályázati forrásokat, amelyek meg tudnák csinálni saját erőből is a beruházásukat, így tehát a pénzek felhasználása a beruházási hajlandóságot nem növeli, viszont a hitelpiacot kiszorítja és ezért nő folyamatosan a vállalatok betétállománya is. Az egyetemi docens szerint, noha az is ismert, hogy nem a források bősége, hanem egy ország intézményi keretei határozzák meg a felzárkózást, annak ütemét.A fentieket végighallgatva- kezdte egy panelbeszélgetésben a hozzászólását Thomas Bender, az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának magyarországi programvégrehajtási egységének vezetője. Az osztályvezető hozzátette: rengeteg elővigyázatossági szabály van beépítve a kifizetési szabályrendszerbe, és az ellenőrzésbe, de a jelek szerint mégis nagyon félrement a magyar helyzet.kapcsán emlékeztetett arra a régi brit tapasztalatra, hogy aki korábban komolyan vette a jogállamisági szabályokat, annak jobb pénzfelhasználási eredményei lettek.Thomas Bender szerint bár a magyarországi EU-s befektetések és a gazdasági hatások közötti kapcsolatot nehéz pontosan meghatározni,Megjegyezte: még mindig van 4 magyarországi régió, amelynek gazdasági fejlettsége (egy főre jutó GDP-je) az EU-átlag 50%-a alatt van és egyúttal az EU 20 legszegényebb régiója közé is beletartozik.- jegyezte meg.Hangsúlyozta egyúttal, hogy mivel augusztusban frissült és szigorú a pénzkifizetési szabályozásuk (projektkiválasztás, végrehajtás, monitoring, számos feltétel van az Európai Szemeszter keretében, eredményorientáltság van), ezértElismerte azt is, hogy a szabályozás túlzott bonyolultsága is vezethet az EU-s projektek bedőléséhez, és éppen ezért sürgette azt, hogy el kell mozdulni a számlaalapú kifizetésektől, egyszerűsített költségelszámolás felé (ez már részben Magyarországon is megvalósult, és a 2020 utáni pénzügyi keretben ez még gyakoribb lesz).Thomas Bender jelezte:igaz előfordulhat, hogy nem szabálytalanság, hanem egyéb okok miatt dől be egy projekt. Ezzel együtt nagyon fontos, hogy az EU-s pénzből végrehajtott projektek tartósan működjenek és ezért fel is szólította a magyar hatóságokat arra, hogy a 2007-2013-as ciklus záró kifizetési igényléséből jövő március végéig vegyék ki azon projektek számláit, amelyek nem működnek, mert csak működő projektekre lehet pénzt kifizetni, ezek az elszámolhatók és a kérdést fokozottan ellenőrzik.Hozzátette: ez a minimális elvárás ahhoz, hogy védeni tudják az uniós költségvetési érdekeket, de ettől még a beruházások nem feltétlenül hasznosulnak kellő hatékonysággal. Megjegyezte:Az osztályvezető elárulta: Magyarországon az egyik legmagasabb a pénzügyi korrekció az összes tagállam között, amit a Bizottság alkalmazott, ami azt jelenti, hogy ez magyar költségvetésre száll át, tehát a magyar adófizetőkre háruló plusz költség is a legnagyobb.Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője még mindezt megelőzően nyitóbeszédében úgy fogalmazott:mert az úthálózat és az oktatási-egészségügyi intézmények felújítása, bővítése jelentős részben EU-s pénzből történt meg, de ezzel együtt az is fontos, hogy minden régió versenyképessége növekedni tudjon a következő időszakban. Emiatt a 2021-2027-es költségvetés kapcsán utalt arra az európai bizottsági törekvésre, hogy a kohéziós politikát nemcsak a jogállamisági feltételekkel kötik össze, hanem, hiszen akkor hasznosulnak jól a források, ha növekedés- és vállalkozásbarát környezetet teremtenek és a közösen megállapított kihívások mentén kerül elköltésre a pénz.Felhívta a figyelmet arra is, hogyés rendszeresen be kell majd számolniuk a tagállamoknak arról, hogy milyen eredményeket értek el a CSR mentén javasolt témákban. Emellett kéthavonta jelentést kell tenniük a tagállamoknak az előrehaladásról, és a nyílt adat platformon nyomon lehet majd követni azt, hogy mi hogyan haladt előre az egyes tagállamokban. Minden programnak lesz egy célrendszere és ez javítja majd az ellenőrizhetőséget is, illetve éves felülvizsgálhatóság lesz beépítve a programokban, amiAzt is megjegyezte: a 2021-2027-es ciklus kohéziós forrásainak várható szűkítése is afelé tolja majd a tagállamokat, hogy megszüntessék a veszteségeket és még inkább hatékonyan használják a pénzeket. Magasabb felhasználási hatékonyság mellett a csökkenő keret is akár hasonló fejlesztési eredményekhez vezethet - vetítette előre.Rene van Hell, a Holland Királyság nagykövete nyitó beszédét a londoni metróban sokszor látható kifejezéssel kezdte: "figyelj oda a résre". Ezzel egyrészt arra utalt, hogy a Brexit és az új költségvetési célok rést ütnek majd a következő uniós költségvetésen, másrészt mindezek mellett is, illetve az adott ország növekedési potenciáljára, az azt meghatározó tényezőkre.Hollandia, mint a közös költségvetéshez hozzájáruló egyik nagy ország szempontjábólés ezzel együtt ez segíthet minél több kkv-nak is megbízáshoz jutni - szögezte le. Megismételte azt a régóta jelzett holland álláspontot, hogy, mert érvelése szerint ez volt a versenyképes holland gazdaság megteremtésének egyik kulcsfontosságú összetevője.