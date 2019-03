Íme a stratégia, hogy "Magyarország ne legyen még vízfejűbb, mint most"

Több pillérre épül az új stratégia

Egy hónapja indult az országszerte 25 állomásból álló Országos Innovációs Fórum az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében, amelynek ma tartották a Budapesti Corvinus Egyetemen a zárórendezvényét. Az eseményen Birkner jelezte, hogy több mint 2500 vállalkozó vett részt a 25 állomásos roadshown, és azért, hogy még inkább tágítsák az innovációról folytatott országos konzultációt, ezértaz NKFI Hivatal honlapján, amelyhez bárki hozzászólhat ezen a linken. A fórum elején Szigeti Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) innovációért felelős helyettes államtitkára az MTI összefoglalója szerint többek között azt hangsúlyozta, hogyAz ezen a linken elérhető előadása keretében azt is elmondta, hogy a megújuló stratégiával Magyarország a kiemelt gazdasági területeken európai szinten jelentős kutatás-fejlesztési potenciálra tehet szert, valamint a kis- és középvállalatok (kkv) széles körben képessé válhatnak az innovációk bevezetésére és létrehozására. Utóbbi azért is fontos, mert kimutatások szerint, de az innovációk fokozottabb alkalmazásának segítségével előre tudna lépni a kkv-kör és így az ország is

Klikk a képre!

Szigeti Ádám rámutatott: a stratégia célja többek között az innováció iránti fogékonyság javítása, a kreatív gondolkodásra és értékteremtésre való ösztönzés, valamint a korszerű, kutatás-fejlesztést támogató szabályozási keretrendszer és üzleti környezet megteremtése.

A helyettes államtitkár közölte:Hozzátette, a stratégia egyebek mellett támogatja az innovációs ökoszisztéma szereplői közti aktív párbeszédet, valamint ösztönzi a nemzetközi kutatói mobilitást. Fontosnak nevezte a szellemi alkotások hasznosítását, és az egyetemek kutatás-fejlesztési tevékenységének erősítését.Kitért arra is, hogy a kutatás-fejlesztés, az innováció, a digitalizáció és az Ipar 4.0 technológiák meghatározó szerepet töltenek be napjaink fejlődési versenyében.A helyettes államtitkár szerint a magyar gazdaság teljesítőképessége jelentősen fokozható, ha sikerül növelni a kkv-k innovációs képességét, ezért az innovációt ösztönözni kell.

Klikk a képre!

A cél változatlan, a forrástömeg kérdéses

Birkner nem említette, hogy a duplázás továbbra is kiemelt cél lenne, csak azt, hogy az 1,8%-os cél változatlan, de így összességében kérdéses, hogy utóbbi valóban elérhető 2020-ra.

Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke itt letölthető előadásában hangsúlyozta:, hiszen 2015 óta mintegy 800 milliárd forintot osztottak ki különböző uniós és hazai kiírású kfi-pályázatokon a cégeknek. Hozzátette: ezek hatásának most már meg kellene jelennie a kutatás-fejlesztési ráfordítási statisztikákban is: ugrania kellene a 2017-es GDP-arányos 1,37% közeléből a 2020-ra megcélzott 1,8%-ra.Érdemes megjegyezni, hogy az NKFIH korábbi elnöke azt szorgalmazta: a 2014-2020-as uniós pályázati dömping kifutása után, a cél elérése érdekében, meg kellene dupláznia a magyar kormánynak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap évente nagyjából 80 milliárd forintos forráskeretét, de a tavaly év végi középtávú magyar állami költségvetési kitekintőben 2020-2021-re is lényegében ez a szám maradt.

Klikk a képre!

A vízfejűség ellen hat a versenypályázati portfólió

Szavai szerint nagyon jól teljesít Budapest a kutatási-fejlesztési és innovációs mutatókban, és éppen ezért "az a célunk, hogy Magyarország ne legyen még vízfejűbb, mint most", mert nincs felkészülve a város és vonzáskörzete 4-5 milliós lakosságszámra. Éppen ezért a kutatókat vidéken kell tartani, illetve ott kell megerősíteni a kutatási infrastruktúrát és a vállalati együttműködéseket - jegyezte meg.

Az NKFIH elnöke a vállalatoknak az elmúlt években juttatott mintegy 800 milliárd forintnyi kfi-pályázati forrás kapcsán megjegyezte: a mintegy 30 ezer cégből álló kör, így ez is rámutat a duális gazdasági szerkezetre és arra, hogy az államnak igenis van még tennivalója.Megjegyezte azt is, hogy a duális gazdasági szerkezet, illetvea kutatók számának országos eloszlásában és a legtöbbi kfi-mutatóban, amelyeken változtatni kell, illetve a következő évtizedekre kirajzolódó tendenciákat fékezni kell. Éppen ezt célozza az a mostani fórumsorozat, illetve konzultáció is, amelynek eredményei alapján kialakítják majd az Innovációs Alapból kiírandó versenypályázati portfoliót.

Klikk a képre!

Így néznek ki az új versenypályázati tervek

A fórumsorozat és a konzultáció végső eredményei még nem ismertek, de Birkner a tájékoztatás és a felkészítés jegyében már bemutatta azt, hogyaz évente eddig nagyjából 80 milliárd forintos NKFI Alap versenypályázati portfóliója. Amint az alábbi táblázatban is látható:, amelyek közül a második, a piacvezérelt KFI kiírás lenne a legnagyobb keretösszegű (45 milliárd forint).

Klikk a képre!

Piacvezérelt KFI

A piacvezérelt KFI kiírás kapcsán Birkner azt mondta: az elmúlt évek a tudásteremtésről szóltak, most pedig arra kell koncentrálni, hogy ha létrejött a tudás, akkor hogyan lehet ezt a termelési folyamatokba becsatornázni, azaz például a prototípusból hogyan lehet terméket csinálni. Erre szolgál a 45 milliárdos keret majd, amely kapcsán hangsúlyozta: változtatnia kell a vállalkozásoknak a hozzáállásukon, és csak annyi forrásra pályázzanak, amennyi ténylegesen indokolt a projektjükhöz, mert "ha valaki túlárazza magát, azonnal kizárja magát a pályázatból".

Klikk a képre!

Kkv start innováció

meg kellene valahogy szólítani, mert láthatatlanok, illetve sokféle szempontból egyszerűen megszólíthatatlanok.

A 20 milliárdos keretösszeggel kiírni tervezett kkv start innovációs kiírás kapcsán úgy fogalmazott: az a legnagyobb baj ma Magyarországon a vállalati versenyképesség terén, hogy a kkv-k első k betűjétEzt az igényfelmérést és megszólítást szerinte most kell elvégezni, hogyMagára a kkv start innovációs kiírásra értve azt mondta: az a cél, hogy a kis cégek valami egyszerű dolgot kezdjenek el csinálni 10-20 millió forintos támogatás mellett, például alakítsanak át egy üzleti folyamatot, pályázzanak egy hatékonyságot javító gépre, vagy vegyenek fel egy mérnököt.

Klikk a képre!

Ipari-egyetemi együttműködés

Az elmúlt években kiírt Felsőoktatási Ipari Együttműködési Központos pályázatra utalva azt mondta: a FIEK program jól sikerült, a forráshoz juttatott 8 központból 7 jól működik, azaz a tapasztalatok kedvezőek, de vannak még üres terek Magyarország térképén, így egyrészt új egyetemeket is szeretnének bevonni, másrészt az egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépülését is szeretnék erősíteni.

Klikk a képre!

A fenti két cél kapcsán tehát tervezi kiírni az NKFIH egyrészt az ipar-egyetem együttműködési pályázatot, másrészt az egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázatot is az alábbi bemutatott, egyelőre tervezett, keretek mentén. Utóbbi kapcsán Birkner jelezte:, de az egyetemeknek kellene az egész rendszer kereteit megszervezni és utána mindent meg kellene tenniük azért, hogy a vállalatokkal való együttműködés haladjon, illetve az egyetemen formálódó innovációknak országos közvetítése legyen.

Klikk a képre!

Klikk a képre!

Az innovációs fórum mai zárórendezvényén többek között Csuzdi Szonja, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője is tartott előadást. Ő elsősorban az uniós kutatás-fejlesztési keretprogram, a Horizont 2020, fontosságáról és az abban a vállalkozóknak rejlő lehetőségekről beszélt., mert a 2014-2020-as ciklus strukturális alapjaiból itthon kiírt pályázatok lassan kifutnak, így a közvetlen brüsszeli forrásokra több figyelem irányul, de egyúttal az ilyen pályázatokon induló és nyerő cégek és intézmények nagyobb nemzetközi figyelmet, láthatóságot, is kapnak.Felhívta a vállalkozások figyelmét az alábbi ábrára, amelyen a három fő pályázati irány látható, ami számukra a legérdekesebb lehet. Egyúttal arra is rámutatott, hogy