Havi 40 ezer forint támogatást kaphatsz, ha bölcsis gyermek mellett dolgozol!

Mi a lényeg?

Várhatóan a téli-tavaszi hónapoktól lehet majd kérni a havi legfeljebb 40 ezer forintot a nyertes lebonyolító oldalán kitöltött nyilatkozat nyomán.

A pontos szabály egyébként úgy néz ki, hogy gyermekenként legfeljebb havi 40 ezer forint lehet, és a támogatás összege nem haladhatja meg a szülő által fizetett személyi térítési díj 100%-át. Amennyiben a szülő által fizetett személyi térítési díj 40 ezer forint összegű vagy az alatti összeg, akkor a támogatás összege a teljes személyi térítési díjjal megegyező mértékű.

Meddig és miért lehet majd pénzt kapni?

a 3 éven aluli gyermeket nevelő nők esetében a foglalkoztatási szint még mindig különösen alacsony uniós összehasonlításban, azonban a gyermekek életkorának növekedésével a nők foglalkoztatási rátája is emelkedik. 2017-ben a 3 év alatti gyermeket nevelő 15-49 éves anyák foglalkoztatási rátája 13,5% volt, a 3-5 éves gyermeket nevelők esetében ez már elérte a 68%-ot.

A ma közzétett konstrukció célja tehát az, hogy javítsa a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférést, csökkentse az elhelyezés költségeit, és ezáltal segítse a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését kiemelten azokon a településeken, ahol az önkormányzati bölcsődei vagy mini bölcsődei ellátás nem elérhető, vagy ahol ezen ellátás iránti igény meghaladja a rendelkezésre álló férőhelyek számát. A támogatás a kisgyermekes szülő munkába állásának többletköltségét kompenzálja, így egy speciális foglalkoztatási célú támogatásnak tekinthető, ami az egyén oldalán felmerülő többletköltséghez, a gyermek napközbeni elhelyezését segítő szolgáltatás költségéhez járul hozzá.

Mely szülők kérhetik a pénzt?

20 hetesnél idősebb, családi vagy munkahelyi bölcsődei ellátásba kerülő gyermeket nevel és munkavállalóként vagy önfoglalkoztatóként munkába áll, és

akinek állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Közép-magyarországi régión kívüli településen van, és

akinek állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, tartózkodási helye megegyezik azon gyermekével, akinek a bölcsődei ellátásához támogatást igényel;

akinek állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, tartózkodási helye olyan településen van, ahol a KSH legutolsó adatai alapján összeállított, a Kincstár honlapján közzétett, és a térítési díjhoz kapcsolódó kérelem elektronikus dokumentációjának részét képező lista alapján bölcsődei, mini bölcsődei ellátás nem áll rendelkezésre, vagy a támogatás iránti kérelméhez csatolja az önkormányzati bölcsődei vagy mini bölcsődei elhelyezésre vonatkozó, férőhely hiány miatti elutasító határozatot, és

rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, amelyre a támogatás folyósítható.

További fontos szabályok

Figyelni kell arra is, hogy támogatás csak a támogatás iránti kérelem benyújtását követő időszakban folyósítható a személyi térítési díjról kiállított számla benyújtása alapján.

Az a szülő, akinek a fenti feltételek alapján a jogosultságát megállapították, és a támogatás ideje alatt csecsemőgondozási díjra válik jogosulttá, a csecsemőgondozási díj folyósításának ideje alatt jogosult marad a támogatásra.

Az a szülő, akinek foglalkoztatása a támogatás folyósítási ideje alatt megszűnik, a foglalkoztatotti státusz megszűnésének hónapját követő legfeljebb három hónapig jogosult marad a támogatásra. Amennyiben a foglalkoztatotti státusz megszűnésének hónapját követő 3 hónapos időszakon belül ismét foglalkoztatottá válik, a támogatásra való jogosultsága azt követően is fennmarad.

A foglalkoztatotti státusz megszűntének tényét, továbbá azt követő újbóli munkába állást a támogatásban részesülő szülőnek haladéktalanul be kell jelentenie. Az újbóli munkába állás hónapjától kezdődően a jogosultság ismételten megállapítható.

Fontos, hogy a díjtámogatásés csak a regisztrált családi, vagy munkahelyi bölcsődei férőhelyeken való elhelyezést támogatja. Az is lényeges, hogy a szülők most még nem kérhetik a pénzt, mert ma még csak a lebonyolító kiválasztására szolgáló pályázat jelent meg.A pályázat felvezetője egyébként megjegyzi, hogy a KSH 2017. évi adatai alapján aés a szolgáltatások, illetve a férőhelyek 60%-a található a kevésbé fejlett régió területén (amelyre ez a díjtámogatás igénybe vehető)., illetve azokra, amelyek a következő időszakban jönnek létre a kereslet (és a díjtámogatás) hatására a központi régión kívüli térségekben, ahol az önkormányzati, vagy magánbölcsődék férőhelyhiánya ezt indokolttá teszi.Az anyag szerintés a jelenleg működő szolgáltatásokban közel 400 esetben történt elutasítás férőhelyhiány miatt. Részben tehát ezt a problémát igyekszik enyhíteni a mostani pályázat és a díjtámogatás során a legfeljebb 40 ezer forintos havi támogatás sem véletlen.és a folyósítás legfeljebb 2022. június 30-ig történhet meg. Azért csak átmeneti időszakra tervezik ezt a pályázatot és a díjtámogatást, mert a bölcsődei férőhely kapacitások növekedését szolgáló fejlesztések folyamatban vannak és várhatóan 2022-től már rendelkezésre állnak.Az anyag emlékeztet rá, hogy, és ez a KSH 2017. évi adatai alapján azt jelenti, hogy a 3 évesnél fiatalabb gyermekeknek már mintegy 17%-a tudott igénybe venni valamilyen napközbeni ellátást biztosító, bölcsődei ellátást. Ez azonban, mint a 2002-ben elfogadott barcelonai célkitűzés, amely egyharmados arányt írt elő, ezért a kormány célkitűzése az, hogy a 3 éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 2020-ig elérje a 60 ezret.A felvezető azt is elismeri, hogyA konstrukció célja továbbá az is, hogy ösztönözze a munkáltatókat is a szolgáltatókkal való megállapodások megkötésére, amennyiben egy munkáltató több munkavállalója is igényli a támogatást. Ezáltal a konstrukció hozzájárul újabb bölcsődei kapacitások létrehozásához.A támogatás lebonyolító szervezete majd biztosan széleskörű tájékoztatási kampányt fog folytatni, így a pontos részletek majd később válnak ismertté, de az a kiírás alapján már most látszik, hogyA konstrukció keretében családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde térítési díjához, aki a kedvezményezett elektronikus felületén közzétett felhívás szerint elektronikus felületen tett nyilatkozataival és adataival igazolja az alábbi feltételeknek való megfelelést" és:Mindez tehát azt jelenti, hogyA támogatásra való jogosultság szempontjából az egyén (kisgyermeket nevelő szülő) állandó lakóhelyét, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helyét kell figyelembe venni. Így tehát csak a Közép-magyarországi régión kívül állandó lakóhellyel vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a Közép-magyarországi régión kívül tartózkodási hellyel rendelkező személyek részesülhetnek támogatásban. A bölcsődei szolgáltatás helye csak a kevésbé fejlett régiókban lehet.Fontos továbbá, hogyAz is lényeges, hogy a fenti 4. alpontot a sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek esetében nem kell figyelembe venni.A kiírás azt is egyértelműsíti, hogy, mert a hivatalos adatbázisokból elég könnyű ellenőriznie a hatóságoknak, hogy valóban jogosult-e a szülő az adott településen a támogatásra, vagy sem, illetve ténylegesen visszatért-e a megjelölt intervallumban a munkaerőpiacra, vagy sem. A szöveg azt is rögzíti, hogy az így az EU-s pályázatból kapott támogatás a személyi jövedelemadó törvény alapján adómentes.Tudni kell, hogy, amennyiben a szülő megfelel a feltételeknek, de a támogatás legfeljebb a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig folyósítható.